Serial „Assassin’s Creed” od Netflixa może trafić do starożytnego Rzymu – nowe przecieki zdradzają kierunek fabuły

Nadchodząca aktorska adaptacja „Assassin’s Creed” od Netflixa znów trafia na czołówki branżowych serwisów. Najnowszy raport wskazuje, że twórcy planują osadzić akcję serialu w starożytnym Rzymie, prawdopodobnie w czasach panowania cesarza Nerona. To jeden z najbardziej burzliwych okresów w historii imperium, pełen politycznych napięć, korupcji, intryg i konfliktów, które idealnie wpisują się w filozofię Assassinów oraz Templariuszy. Co ciekawe, w przeciekach pojawia się także nazwisko Seneki Młodszego, słynnego filozofa i mentora Nerona. Jeśli te informacje są prawdziwe, możemy spodziewać się serialu, który połączy polityczny dramat, filozofię i widowiskową akcję.

Choć oficjalne źródła milczą na temat fabuły, coraz więcej wskazuje na to, że Netflix i Ubisoft planują stworzyć zupełnie nową opowieść, niezależną od gier – ale silnie inspirowaną ich strukturą i duchem. W serialu ma pojawić się kilku protagonistów, co pozwoli pokazać różne warstwy świata przedstawionego. To rozwiązanie może przełamać schemat typowych adaptacji i dać twórcom przestrzeń na rozbudowanie tła politycznego, społecznego i filozoficznego, które tak mocno kojarzy się z serią.

Starożytny Rzym – idealne miejsce dla Assassinów?

Decyzja o przeniesieniu akcji do starożytnego Rzymu może okazać się jednym z najlepszych pomysłów w historii adaptacji marki. Choć gry odwiedzały epoki greckie, egipskie czy renesansowe, Imperium Rzymskie nigdy nie zostało przedstawione jako główna oś fabularna. To czyni tę epokę wyjątkowo atrakcyjną – zwłaszcza że jej potencjał wizualny i narracyjny jest olbrzymi.

Monumentalne fora, pałace, zaułki pełne tajnych stowarzyszeń, życie plebsu i elity, starcia filozofii i polityki, prześladowania, walki gladiatorów, spiski senatorów – to wszystko składa się na scenerię, która pasuje do Assassin’s Creed jak mało która. Rzym Nerona to czas napięcia i strachu, które można przełożyć zarówno na widowiskową akcję, jak i na dramatyczne, kameralne sceny dialogowe.

Równie intrygująco zapowiada się udział postaci historycznych. Seneka, jeśli pojawi się w serialu, stanie się prawdopodobnie jednym z kluczowych elementów fabuły – symbolem starcia moralności, filozofii i brutalnej władzy. Ekranowe przedstawienie jego relacji z Neronem mogłoby dodać serialowi głębi, której wielu widzów oczekuje od adaptacji tej marki.

Produkcja nabiera kształtów: showrunnerzy, obsada i wizja

Oficjalnie potwierdzone jest, że nad serialem czuwa duet doświadczonych twórców – jeden związany z „Westworld”, drugi pracujący przy adaptacji „Halo”. Taki zestaw sugeruje, że twórcy rozumieją zarówno złożone światy science-fiction, jak i wymagania, jakie niesie ze sobą adaptacja popularnej marki.

Do obsady dołącza Toby Wallace – młody, ale szybko zyskujący popularność aktor, znany z emocjonalnych i intensywnych ról. Nie ujawniono, jaką postać odegra, co uruchomiło lawinę spekulacji. Niektórzy twierdzą, że Wallace może zostać pierwszym z serialowych Assassinów. Inni zakładają, że zagra postać uwikłaną w polityczne intrygi dworu Nerona.

Plotki o wieloprotagonistycznej strukturze serialu są o tyle istotne, że mogą otworzyć drogę do opowiedzenia historii równolegle z perspektywy Assassinów, Templariuszy oraz zwykłych obywateli Rzymu. Taki zabieg pozwoliłby także na płynne przenoszenie narracji między różnymi wątkami i klasami społecznymi – co w formacie serialowym może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Szansa na najlepszą adaptację gier – ale też poważne ryzyko

Decyzja o stworzeniu oryginalnej historii zamiast adaptowania wątków znanych z gier to miecz obosieczny. Z jednej strony daje twórcom pełną swobodę i możliwość przedstawienia czegoś świeżego – bez konieczności „praktykowania fanserwisu”. Z drugiej jednak niektórzy fani mogą poczuć rozczarowanie, zwłaszcza ci, którzy liczyli na ekranizację przygód ulubionych bohaterów.

Ryzykiem jest również cienka granica między przedstawieniem historii w sposób atrakcyjny, a zbytnim upraszczaniem faktów. Starożytny Rzym to epoka dobrze znana historykom i fanom kultury antycznej – ewentualne błędy mogą wywołać krytykę. Serial musi znaleźć balans między tym, co znamy z gier, czyli fikcją i symboliką Piece of Eden, a wiarygodnym przedstawieniem czasów Nerona.

Nie można też zapominać o cieniu, jaki na projekt rzuca nieudany film z 2016 roku. Choć produkcja miała ogromny budżet i solidną obsadę, nie spełniła oczekiwań widzów ani krytyków. Serial Netflixa ma szansę odwrócić tę tendencję – ale tylko jeśli twórcy zadbają o wysoką jakość narracji i spektakularne, dopracowane widowisko.

Co dalej? Oczekiwania rosną

Jeśli przecieki się potwierdzą, „Assassin’s Creed” w wersji netflixowej może być najbardziej ambitną ekranizacją gier w historii platformy. Starożytny Rzym to świat sam w sobie fascynujący, a połączenie go z mitologią Assassinów tworzy mieszankę o olbrzymim potencjale. Teraz pozostaje jedynie czekać na oficjalne potwierdzenia – i trzymać kciuki, by produkcja dorosła do rangi marki, którą adaptuje.