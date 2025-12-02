OnePlus Pad Lite – budżetowy tablet według OnePlusa

Rynek tabletów w ostatnich latach uległ znacznemu odrodzeniu. Po okresie stagnacji, gdy dominowały głównie tanie, mało wydajne urządzenia, dziś coraz więcej producentów stara się oferować modele, które łączą rozsądną cenę z przyzwoitą funkcjonalnością i jakością wykonania. Właśnie w tym segmencie pozycjonuje się OnePlus Pad Lite – tablet, który ma dostarczyć użytkownikom doświadczenie zbliżone do droższych konstrukcji, ale w przystępnej formie i cenie. Choć dopisek „Lite” sugeruje kompromisy, urządzenie już na pierwszy rzut oka pokazuje, że nie mamy do czynienia z typowym „tanio-tabletem”. Jak w praktyce sprawuje się najnowszy tablet od OnePlusa? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Po otwarciu opakowania nie czeka na nas nic nadzwyczajnego – OnePlus tradycyjnie stawia na minimalizm. W pudełku znajdziemy sam tablet, przewód USB typu C oraz zestaw papierologii. Nie uświadczymy niestety zasilacza, co w tej klasie sprzętu jest lekkim rozczarowaniem, choć trend ten stał się już normą wśród producentów.

Pod względem technicznym tablet prezentuje się solidnie jak na swoją półkę cenową:

Procesor: MediaTek Helio G100

MediaTek Helio G100 GPU: Mali-G57

Mali-G57 Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wewnętrzna: 128 GB

128 GB Ekran: 11 cali, TFT, 1920 × 1200 pikseli, 90 Hz

11 cali, TFT, 1920 × 1200 pikseli, 90 Hz Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth Złącza: USB Type-C

USB Type-C Aparaty: 5 Mpix (tył) i 5 Mpix (przód)

5 Mpix (tył) i 5 Mpix (przód) Bateria: 9340 mAh

9340 mAh System: Android 15 z OxygenOS

Android 15 z OxygenOS Głośniki: 4 stereo

4 stereo Zabezpieczenie: skaner twarzy

skaner twarzy Wymiary: 255 × 166 × 7 mm

Jakość wykonania oraz design

OnePlus Pad Lite od pierwszego kontaktu sprawia wrażenie sprzętu z wyższej półki, mimo że jego cena jest umiarkowana. Obudowa została wykonana z aluminium, które daje sztywność całej konstrukcji i odporność. Co ważne, powierzchnia jest odporna na odciski palców, co znacząco ułatwia utrzymanie tabletu w czystości.

Smukłość urządzenia robi duże wrażenie – zaledwie 7,39 mm grubości przy sporej powierzchni 11-calowego ekranu sprawia, że tablet prezentuje się nowocześnie i lekko. Waga również została dobrze zbalansowana – nie męczy dłoni nawet podczas dłuższego trzymania.

Wizualnie urządzenie wyróżnia się elegancką prostotą – brak tu zbędnych ozdobników czy agresywnej stylistyki. Na tylnej części obudowy znajduje się logotyp OnePlus i pojedynczy obiektyw aparatu, który zauważalnie wystaje poza bryłę urządzenia. W konstrukcji nie ma skrzypienia ani luzów – wszystko jest bardzo dobrze spasowane.

Cztery głośniki rozmieszczono symetrycznie po bokach, co nie tylko poprawia estetykę, ale i wpływa na przestrzenność dźwięku. Port USB-C umieszczony jest centralnie, dzięki czemu kabel nie przeszkadza podczas korzystania z tabletu w trybie poziomym.

Ekran

Ekran to kluczowy element każdego tabletu, i w przypadku OnePlus Pad Lite zasługuje on na szczególne uznanie. Producent zastosował tu 11-calowy panel TFT o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz, co jest plusem.

Choć technologia TFT ustępuje pod względem kontrastu i głębi barw panelom AMOLED, ekran w Pad Lite prezentuje się dobrze. Kolory są żywe, naturalne i przyjemne dla oka, a kąty widzenia – jak na tę technologię – szerokie. Jasność maksymalna na poziomie około 450 nitów pozwala na komfortową pracę w pomieszczeniach oraz przy umiarkowanym świetle dziennym, choć w pełnym słońcu widoczność znacząco spada. Dotyk reaguje bardzo precyzyjnie, a 10-punktowy panel dobrze radzi sobie z obsługą wielodotyku, co docenią np. użytkownicy aplikacji rysunkowych. Choć tablet nie obsługuje dedykowanego rysika, jego ekran świetnie nadaje się do prostych notatek czy szkiców.

Bateria

Jednym z największych atutów OnePlus Pad Lite jest jego bateria o pojemności 9340 mAh. W praktyce oznacza to długi czas pracy. Przy typowym użytkowaniu – czyli przeglądaniu internetu, oglądaniu filmów, pracy biurowej i okazjonalnych grach – tablet wytrzymuje od 12 do nawet 15 godzin na jednym ładowaniu.

W trybie czuwania urządzenie traci bardzo niewiele energii, co jest zasługą zarówno pojemnego ogniwa, jak i energooszczędnego procesora MediaTek Helio G100. Podczas odtwarzania wideo z YouTube przy jasności 50% tablet potrafi działać ponad 14 godzin, co jest świetnym wynikiem w tej klasie sprzętu.

Ładowanie odbywa się przez port USB-C. Choć tablet obsługuje „szybkie” ładowanie 18 W, w zestawie nie znajdziemy zasilacza, więc konieczny będzie zakup odpowiedniego adaptera. Pełne naładowanie trwa około 3,5 godziny, co jest wynikiem przeciętnym, ale akceptowalnym, biorąc pod uwagę pojemność akumulatora. Zdecydowanie w tym przypadku szybkość ładowania powinna być na poziomie co najmniej 30-45 W.

Aparat

Aparaty w tabletach rzadko stanowią priorytet, i OnePlus nie próbuje udawać, że jest inaczej. Pad Lite wyposażono w dwa moduły 5-megapikselowe – jeden z tyłu, drugi z przodu. Nie są to jednostki stworzone do fotografii z wyższej półki, ale do prostych zastosowań sprawdzają się bez zarzutu. Tylna kamera oferuje przyzwoitą jakość zdjęć w dobrym świetle dziennym – kolory są poprawne, a szczegółowość wystarczająca. W nocy jakość spada, pojawiają się szumy i ziarno, jednak trudno to uznać za wadę w tablecie z tego segmentu. Kamera dobrze nadaje się do skanowania dokumentów, robienia notatek fotograficznych czy zdjęć produktów. Przedni aparat sprawdza się bardzo dobrze podczas wideokonferencji – obraz jest jasny, a kamera dobrze radzi sobie z automatycznym dopasowaniem ekspozycji. Kąt widzenia jest szeroki, więc w kadrze bez trudu zmieszczą się dwie osoby. Jednak ogólnie rzecz biorąc, aparat nie jest mocnym elementem tego tabletu i to raczej widać.

IMG20250930172034

IMG20250930172108

IMG20250930172110

IMG20250930201417

IMG20250930201419

Oprogramowanie

Na pokładzie znalazł się Android 15 z nakładką OxygenOS, czyli jedną z najbardziej dopracowanych i płynnych rozwiązań zewnętrznych. OnePlus słynie z optymalizacji oprogramowania i szybkości działania, a w Pad Lite widać to od pierwszych chwil. Interfejs działa bez zacięć, animacje są płynne, a aplikacje uruchamiają się szybko.

System został dobrze przystosowany do dużego ekranu – oferuje tryb dzielenia okna, pływające aplikacje i możliwość personalizacji układu ikon. Użytkownik ma pełną kontrolę nad interfejsem, a sama nakładka nie jest przeładowana zbędnymi dodatkami.

Android 15 wprowadza szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i energooszczędności. Działa tu również funkcja ochrony oczu, tryb czytania oraz automatyczne dostosowanie kolorów do pory dnia. OnePlus zapowiada co najmniej dwa duże uaktualnienia systemowe i trzy lata aktualizacji bezpieczeństwa, co w tej półce cenowej jest bardzo dobrą wiadomością. Jednak jak na razie nie wiemy kiedy pojawi się update do najświeższej wersji systemu oznaczonej numerem 16. W chwili pisania recenzji dostępny miałem październikowy pakiet bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie biometryczne

W kwestii bezpieczeństwa producent postawił na prostotę – tablet oferuje odblokowywanie za pomocą twarzy, wykorzystujące przedni aparat. Nie jest to system 3D, więc nie należy go traktować jako pełnoprawnego odpowiednika Face ID, jednak działa dobrze. W dobrym oświetleniu rozpoznanie twarzy trwa ułamek sekundy, a skuteczność jest wysoka.

W ciemniejszych warunkach skuteczność maleje, choć można wspomóc się klasycznym PIN-em lub wzorem. Brak czytnika linii papilarnych może być dla niektórych minusem, ale rekompensuje to wygoda codziennego korzystania – wystarczy spojrzeć na ekran, by tablet był gotowy do pracy.

Multimedia

W segmencie multimediów OnePlus Pad Lite pozytywnie zaskakuje. Cztery głośniki stereo zapewniają szeroką scenę dźwiękową, dobrze rozmieszczoną przestrzeń i odpowiednią głośność. Dźwięk jest czysty, klarowny i nie ulega zniekształceniom przy wysokich poziomach głośności. W filmach i serialach słychać wyraźnie dialogi, a efekty przestrzenne nadają głębi.

W połączeniu z ekranem 11 cali i odświeżaniem 90 Hz tablet sprawdza się świetnie jako urządzenie do oglądania filmów, YouTube czy serwisów streamingowych. Obsługa kodeków wideo jest szeroka, a urządzenie bez trudu radzi sobie z plikami w Full HD. Nie zabrakło wsparcia dla Dolby Audio, które jeszcze bardziej poprawia przestrzenność i immersję dźwięku.

Wydajność oraz gry

Tablet napędza MediaTek Helio G100 – procesor ośmiordzeniowy, zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych średniego segmentu. W połączeniu z 6 GB RAM oferuje wystarczającą moc do codziennych zadań. System działa płynnie, a wielozadaniowość nie stanowi problemu – nawet przy kilku otwartych aplikacjach nie odnotowuje się spowolnień. W testach Pad Lite osiąga wyniki zbliżone do konkurentów z procesorem Snapdragon 680, co oznacza, że nie jest to demon prędkości, ale w praktyce sprawdza się znakomicie. Aplikacje biurowe, edukacyjne i streamingowe działają bez zarzutu.

W grach, takich jak PUBG Mobile, Asphalt 9 czy Genshin Impact, urządzenie radzi sobie zadowalająco – przy średnich ustawieniach graficznych utrzymuje stabilne 30–40 kl./s. Co ważne, tablet nie przegrzewa się nadmiernie, a obudowa pozostaje chłodna. To czyni go dobrym wyborem także dla młodszych graczy.

Łączność

Pod względem łączności OnePlus Pad Lite oferuje wszystko, czego można oczekiwać w tej klasie. Mamy Wi-Fi 5 z obsługą pasm 2,4 i 5 GHz, dzięki czemu połączenie jest stabilne i szybkie. W codziennym użytkowaniu nie odnotowano żadnych zrywów ani spadków prędkości transmisji danych.

Łączność Bluetooth działa bez zarzutu – urządzenie szybko paruje się ze słuchawkami, klawiaturami i myszkami. Brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm może być drobnym minusem, ale w erze bezprzewodowych akcesoriów nie jest to problem nie do obejścia. Port USB typu C umożliwia nie tylko ładowanie, ale też transfer danych. Tablet nie ma wersji LTE.

Podsumowanie

OnePlus Pad Lite to przykład urządzenia, które w przemyślany sposób łączy rozsądną cenę z wysoką jakością. Tablet nie próbuje być flagowcem, ale doskonale realizuje swoje założenia – jest szybki, solidny, świetnie zoptymalizowany i wyjątkowo przyjemny w codziennym użytkowaniu.

Zalet jest wiele: cztery głośniki stereo, pojemna bateria oraz smukły design. Ograniczenia – takie jak przeciętne aparaty, brak czytnika linii papilarnych czy brak ładowarki w zestawie – nie przysłaniają ogólnego, bardzo pozytywnego wrażenia. W praktyce OnePlus Pad Lite sprawdza się doskonale jako urządzenie do rozrywki, nauki i pracy zdalnej. Dla uczniów, studentów i użytkowników domowych to sprzęt, który bez problemu zastąpi laptopa w wielu codziennych zastosowaniach.