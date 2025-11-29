Oppo K15 Turbo Pro nadchodzi

Oppo przygotowuje się do premiery nowego smartfona z serii „Turbo” — model K15 Turbo Pro, który według przecieków może przenieść wydajność tej linii na zupełnie nowy poziom. Informacje pochodzą głównie od znanego leakstera Digital Chat Station, który już kilkukrotnie ujawnił istotne szczegóły dotyczące tego urządzenia.

Potężny procesor i rozbudowane chłodzenie

Najbardziej intrygującym aspektem nadchodzącego K15 Turbo Pro ma być zastosowanie układu Snapdragona 8 Gen 5. To duży krok naprzód względem poprzedniej generacji Turbo, gdzie wersja Pro korzystała z Snapdragona 8s Gen 4. Jak podaje Digital Chat Station, nowy chip może zapewnić znacznie lepszą wydajność, co w połączeniu z agresywnie zaprojektowaną konstrukcją czyni K15 Turbo Pro typowym przykładem smartfona gamingowego.

Co więcej, producent ma zachować unikalny system chłodzenia znany z linii K13 Turbo Pro — wewnątrz obudowy znajdzie się miniaturowy wentylator, który aktywnie wymusza przepływ powietrza. Według przecieków wentylator będzie wodoodporny, a obudowa zostanie skonstruowana tak, by ograniczyć dostawanie się kurzu.

Ekran i bateria — balans między rozmiarem a energochłonnością

K15 Turbo Pro ma otrzymać ekran o przekątnej 6,78 cala, wykonany w technologii LTPS, z rozdzielczością określaną przez źródła jako „1.5 K”. Taki panel może zapewnić bardzo dobrą czytelność, a jednocześnie nie być tak energożerny, jak typowe flagowe panele OLED.

Jednym z największych atutów przecieków jest ogromna bateria — mówi się o 8 000 mAh, co byłoby znaczącym wzrostem w porównaniu do poprzednika (K13 Turbo Pro miał akumulator o pojemności około 7 000 mAh). Taka pojemność, w połączeniu z aktywnym chłodzeniem, może zapewnić wyjątkowo długi czas pracy, nawet przy obciążeniu gamingowym.

Aparaty — skromny, ale wystarczający

Według doniesień, moduł fotograficzny w K15 Turbo Pro prawdopodobnie nie będzie stawiał na ogromną liczbę obiektywów czy ultra wysokie rozdzielczości. Leaksterzy opisują aparat jako wystarczający „do skanowania kodów QR” — co sugeruje, że sprzęt będzie raczej prosty, a jego głównym zadaniem nie będzie robienie skomplikowanych zdjęć, lecz wspieranie codziennych zadań i utrzymanie niskiego kosztu produkcji w kontekście gamingowego profilu urządzenia.

Potencjalna data premiery i rynki

Choć dokładna data premiery K15 Turbo Pro wciąż nie jest znana, pojawiają się sugestie, że urządzenie może zadebiutować w 2026 roku. Pierwsze rynki to najpewniej Chiny, a dopiero potem możemy doczekać się ekspansji na rynki międzynarodowe.

Podsumowanie

Oppo K15 Turbo Pro jawi się jako bardzo ambitny projekt — to nie tylko kolejny telefon z serii K, ale potencjalnie jedna z najbardziej wydajnych propozycji w segmencie smartfonów gamingowych i wydajnościowych. Dzięki połączeniu topowego procesora, aktywnego chłodzenia i pojemnej baterii, model ten może wyróżnić się na tle konkurencji. Oczywiście, na oficjalną prezentację i potwierdzenie specyfikacji musimy jeszcze poczekać — ale jeśli przecieki się potwierdzą, K15 Turbo Pro może być jednym z najciekawszych telefonów 2026 roku.