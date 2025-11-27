Xiaomi POCO F7 Pro – mocny średniak z ambicjami flagowca

Marka POCO od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję jako alternatywa dla drogich flagowców. Powstała jako submarka Xiaomi, dziś funkcjonuje praktycznie niezależnie, a jej produkty coraz częściej stają się pełnoprawnymi rywalami urządzeń z najwyższej półki. Seria F od początku była synonimem wydajności i technologicznej bezkompromisowości, a model POCO F7 Pro wydaje się najbardziej dojrzałym przedstawicielem tej linii. Xiaomi po raz kolejny stawia na mocny procesor z serii Snapdragon, pojemną baterię, ekran AMOLED QHD+.

Producent wyraźnie celuje w użytkowników, którzy oczekują od smartfona nie tylko szybkości, ale też wysokiej jakości wykonania, nowoczesnego oprogramowania i niezawodności. W dobie rosnących cen telefonów, POCO F7 Pro ma wypełnić lukę między średnią półką a flagowcami – oferując ich możliwości w znacznie niższej cenie. Czy faktycznie takie rozwiązanie ma sens i spełni oczekiwania użytkowników? Jak sprawuje się w praktyce POCO F7 Pro? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Xiaomi tradycyjnie stawia na całkiem bogaty zestaw sprzedażowy, co w 2025 roku staje się rzadkością. W pudełku z POCO F7 Pro znajdziemy wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia użytkowania: oczywiście sam telefon, solidny kabel USB typu C, przezroczyste etui ochronne wykonane z elastycznego silikonu oraz igłę do tacki SIM. Producent nie zapomniał też o podstawowej dokumentacji i krótkiej instrukcji obsługi. Samo opakowanie utrzymane jest w typowej dla POCO stylistyce – kontrastujące barwy żółci i czerni od razu przyciągają wzrok.

Jeśli chodzi o samą specyfikację, POCO F7 Pro prezentuje się naprawdę dobrze. Wewnątrz znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, czyli jeden z najwydajniejszych układów mobilnych na rynku. Towarzyszy mu GPU Adreno, 12 GB pamięci RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS.

Ekran to 6,67-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 3200 × 1440 pikseli (QHD+), częstotliwości odświeżania 120 Hz i zagęszczeniu 526 ppi, co czyni go jednym z najostrzejszych ekranów w swojej klasie. Z tyłu znalazł się zestaw aparatów: 50 Mpx główny (f/1.6) z optyczną stabilizacją obrazu, 8 Mpx ultraszerokokątny (f/2.2) oraz 20 Mpix aparat przedni do selfie.

Urządzenie obsługuje 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS oraz Dual SIM. Mamy też czytnik linii papilarnych w ekranie, USB typu C, głośniki stereo i odporność potwierdzoną certyfikatem IP68. Energię dostarcza bateria 6000 mAh, a szkło Corning Gorilla Glass 7i chroni przed zarysowaniami. Do samej specyfikacji nie mam się jak przyczepić, całość na papierze wygląda lepiej niż dobrze.

Jakość wykonania oraz design

POCO F7 Pro nie próbuje rewolucjonizować stylistyki, ale prezentuje się elegancko. Tył smartfona wykonano ze szkła o delikatnym, matowym wykończeniu, które nie tylko ładnie odbija światło, ale też skutecznie maskuje odciski palców jednak jest też fragment błyszczący, który już zbiera wszelki brud jak szalony, ale całość pod względem wizualnym prezentuje się bardzo dobrze. Aluminiowa ramka dodaje konstrukcji solidności całej konstrukcji. Nie ma też mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod większym naciskiem.

Telefon dobrze leży w dłoni – mimo wagi 206 gramów jest dobrze wyważony, a grubość 8 mm przy takiej baterii to wynik godny pochwały. Przyciski mają wyraźny skok i zostały umieszczone na odpowiedniej wysokości, co ułatwia obsługę jedną ręką. Wyspa aparatów wystaje ponad powierzchnię obudowy, ale do takiego zabiegu ze strony producentów zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ogólnie wyspa jest spora, ale nie jest to największe rozwiązanie tego typu, które widziałem zaimplementowane w smartfonach. Dodatkowym atutem jest wspomniany certyfikat IP68, który gwarantuje odporność na kurz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. Dzięki temu POCO F7 Pro może bez obaw towarzyszyć użytkownikowi w codziennych, nawet trudniejszych warunkach.

Ekran

Ekran to jeden z najważniejszych elementów POCO F7 Pro – i trzeba przyznać, że Xiaomi stanęło na wysokości zadania. Panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala oferuje rozdzielczość QHD+ (3200 × 1440), co w połączeniu z odświeżaniem 120 Hz i zagęszczeniem pikseli na poziomie 526 ppi daje obraz o znakomitej ostrości i płynności. Kolory są żywe, ale nieprzesadzone, a głęboka czerń charakterystyczna dla technologii AMOLED sprawia, że oglądanie filmów lub zdjęć to czysta przyjemność.

Wyświetlacz wspiera HDR10+ oraz Dolby Vision, dzięki czemu materiały wideo prezentują się niezwykle dynamicznie i realistycznie. Jasność maksymalna przekraczająca 1600 nitów pozwala na komfortowe korzystanie z telefonu nawet w ostrym słońcu.

W ustawieniach można wybrać kilka trybów kolorystycznych – od naturalnych po bardziej nasycone – oraz dopasować balans bieli. Ekran jest też dobrze skalibrowany fabrycznie, a czujnik oświetlenia automatycznie reguluje jasność w sposób płynny. Odświeżanie 120 Hz działa adaptacyjnie, dzięki czemu system sam dostosowuje częstotliwość, aby oszczędzać energię.

Pod względem jakości wyświetlanego obrazu POCO F7 Pro plasuje się na najwyższym poziomie. Ciężko w tym aspekcie do czegokolwiek się przyczepić, całość podczas testów nie generowała dodatkowych problemów czy błędów.

Bateria

Jednym z najważniejszych atutów POCO F7 Pro jest jego bateria. Producent zastosował ogniwo o pojemności 6000 mAh, więc naprawdę pojemne w tej półce telefonów. Smartfon potrafi wytrzymać nawet dwa pełne dni pracy przy umiarkowanym użytkowaniu, a przy intensywnym korzystaniu – około 8–9 godzin aktywnego ekranu.

Szybkie ładowanie HyperCharge 90 W to kolejny mocny punkt. W praktyce od 0 do 50% telefon ładuje się w zaledwie 20 minut, a pełne naładowanie zajmuje około 45 minut. To ogromna wygoda w codziennym użytkowaniu – wystarczy chwila podłączenia, by urządzenie było gotowe do dalszej pracy. Smartfon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, co może rozczarować część użytkowników, jednak przy tak szybkim ładowaniu przewodowym trudno uznać to za poważny minus. Nie mamy również ładowania zwrotnego.

Aparat

Zestaw aparatów POCO F7 Pro składa się z głównego sensora 50 Mpx (f/1.6) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątnego aparatu 8 Mpx (f/2.2) oraz przedniego aparatu 20 Mpix.

Zdjęcia z głównego obiektywu są szczegółowe, a kolory dobrze zbalansowane. Xiaomi udało się uniknąć przesadnego nasycenia, typowego dla niektórych modeli, dzięki czemu fotografie wyglądają naturalnie. W dobrym oświetleniu aparat radzi sobie bardzo dobrze, z dużą rozpiętością tonalną i precyzyjnym autofokusem.

W nocy również nie ma powodów do narzekań – dzięki jasnej przysłonie i optycznej stabilizacji obrazu fotografie zachowują dobrą ostrość, a szumy są minimalne. Tryb nocny automatycznie wydłuża ekspozycję i rozjaśnia cienie, nie przesadzając przy tym z kontrastem.

Obiektyw ultraszerokokątny ma mniejszą rozdzielczość, ale oferuje szerokie pole widzenia i dobrze radzi sobie przy krajobrazach. W słabszym świetle traci sporo szczegółów, lecz w tej klasie to standard. Przedni aparat 20 Mpix jest więcej niż wystarczający do selfie i wideorozmów, a tryb portretowy dobrze oddziela tło.

Nagrania wideo można rejestrować w jakości 4K 60 fps, z dobrą stabilizacją i czystym dźwiękiem. Całościowo – aparat POCO F7 Pro może nie być najlepszy w swojej kategorii, ale oferuje wysoką, spójną jakość zdjęć w każdych warunkach. Myślę, ze jeśli tylko nie poszukujemy fotograficznego telefonu to taki zestaw aparatów będzie jak najbardziej wystarczający do codziennego użytkowania.

Oprogramowanie

Smartfon działa na systemie HyperOS opartym na Androidzie 15. Interfejs jest płynny, przemyślany i estetyczny. Xiaomi zredukowało ilość preinstalowanych aplikacji w porównaniu z wcześniejszym MIUI, choć i tak sporo dodatkowego oprogramowania pozostaje. Większość z nich można jednak łatwo odinstalować.

System oferuje szerokie możliwości personalizacji – od motywów, przez animacje przejść, po gesty i skróty. Tryb ciemny, Always-on Display, inteligentne zarządzanie energią, czy „Druga przestrzeń” do oddzielenia danych prywatnych i służbowych – to tylko część funkcji.

HyperOS jest dobrze zoptymalizowany i działa szybko nawet po kilku dniach intensywnego użytkowania. Producent obiecuje długie wsparcie aktualizacjami, co w przypadku urządzeń z Androidem ma duże znaczenie. Minusem, który może irytować na dłuższą metę są reklamy, które niestety stały się częścią nakładki od Xiaomi.

Zabezpieczenie biometryczne

POCO F7 Pro wykorzystuje czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem, który działa szybko. Odblokowanie trwa ułamek sekundy, a precyzja jest bardzo wysoka, niezależnie od warunków oświetleniowych. Alternatywą pozostaje rozpoznawanie twarzy, które również działa sprawnie, choć opiera się wyłącznie na kamerze, więc nie jest tak bezpieczne jak systemy 3D.

W codziennym użytkowaniu oba sposoby odblokowania działają niezawodnie. Dodatkowo można je łączyć z tradycyjnymi metodami, jak PIN czy wzór, co zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo.

Multimedia

POCO F7 Pro wyposażono w głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos, które oferują zaskakująco przestrzenny i czysty dźwięk. Niskie tony są wyraźne, średnie dobrze zbalansowane, a wysokie nie przesterowują nawet przy dużej głośności. Podczas oglądania filmów efekt przestrzenny jest bardzo przyjemny, a w grach dźwięk pozwala łatwo zlokalizować źródła odgłosów.

Brak gniazda mini-jack to już standard, więc do dyspozycji pozostaje przejściówka USB-C lub słuchawki bezprzewodowe. Na szczęście obsługa Bluetooth 5.4 zapewnia stabilne połączenie i obsługę kodeków wysokiej jakości, takich jak aptX czy LDAC.

W połączeniu z ekranem AMOLED QHD+ POCO F7 Pro bardzo dobrze sprawdza się jako przenośne centrum rozrywki – zarówno do oglądania filmów, jak i słuchania muzyki czy grania.

Wydajność oraz gry

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który w połączeniu z 12 GB RAM i układem graficznym Adreno oferuje topową wydajność. System działa błyskawicznie – aplikacje otwierają się natychmiast, a wielozadaniowość nie sprawia żadnych problemów.

W testach syntetycznych POCO F7 Pro osiąga wyniki zbliżone do flagowych konstrukcji, co pokazuje, że pod względem mocy obliczeniowej to prawdziwa bestia. W grach takich jak Genshin Impact czy Call of Duty: Mobile urządzenie utrzymuje stałe 60 fps przy maksymalnych ustawieniach graficznych.

Dodatkowo system chłodzenia skutecznie odprowadza ciepło, więc nawet podczas dłuższej sesji temperatura obudowy nie przekracza komfortowego poziomu. To sprzęt, który zadowoli nie tylko zwykłych użytkowników, ale też mobilnych graczy czy twórców korzystających z zaawansowanych aplikacji.

Łączność

Pod względem łączności POCO F7 Pro wypada lepiej niż dobrze. Smartfon obsługuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC i GPS z wieloma systemami satelitarnymi. Zasięg sieci komórkowej jest stabilny, a połączenia głosowe czyste i pozbawione zakłóceń.

Obsługa Dual SIM (nano-SIM) pozwala na korzystanie z dwóch numerów jednocześnie, co przydaje się w podróży lub przy rozdzieleniu pracy od życia prywatnego. Nie ma slotu na karty microSD, ale przy 512 GB pamięci wbudowanej raczej nie stanowi to problemu. W sumie największym minusem to brak obsługi eSIM.

Port USB-C umożliwia szybki transfer danych i obsługuje funkcję OTG, dzięki czemu można podłączyć pendrive’a, myszkę lub inne akcesoria.

Podsumowanie

Xiaomi POCO F7 Pro to przykład smartfona, który idealnie łączy wydajność z rozsądną ceną. Producent udowodnił, że można zaoferować topowe podzespoły, świetny ekran, dużą baterię i dopracowany system w jednym, dobrze zaprojektowanym urządzeniu.

Zalety? Przede wszystkim Snapdragon 8 Gen 3, ekran AMOLED QHD+ 120 Hz, bateria 6000 mAh z ładowaniem 90 W, solidne wykonanie, certyfikat IP68. Aparat, choć nie flagowy, dobre zdjęcia, a oprogramowanie HyperOS jest stabilne i nowoczesne, choć z reklamami.

Wady? Brak ładowania bezprzewodowego i slotu na microSD oraz przeciętny ultraszerokokątny aparat to drobne kompromisy. Jednak w kontekście ceny i możliwości trudno je uznać za poważne. POCO F7 Pro to jeden z najciekawszych telefonów 2025 roku – szybki, solidny i kompletny. Idealny wybór dla tych, którzy oczekują wydajności flagowca, ale nie chcą przepłacać.