Samsung Galaxy S26 Ultra – wreszcie z większą baterią?

Samsung szykuje kolejny krok w rozwoju swojej flagowej serii Ultra — według najnowszych przecieków Galaxy S26 Ultra może otrzymać większą baterię, co od lat jest jednym z najbardziej pożądanych ulepszeń wśród fanów. W przeciwieństwie do poprzednich modeli, które utrzymywały pojemność na poziomie około 5 000 mAh, nowe doniesienia sugerują, że producent wreszcie może zwiększyć ten parametr.

Według jednych źródeł, nowy flagowiec miałby mieć baterię o pojemności około 5 200 mAh — to wzrost względem poprzednich Ultra, choć nie rewolucyjny. Taka zmiana byłaby jednak symbolicznym krokiem dla Samsunga, pokazującym, że firma nie boi się zwiększania akumulatora mimo zachowania kompaktowej, flagowej konstrukcji. Doniesienia mówią również, że S26 Ultra może być smuklejszy i lżejszy niż jego poprzednik, co czyni wzrost pojemności bardziej imponującym, bo sugeruje lepszą optymalizację przestrzeni wewnątrz obudowy.

Nie brakuje jednak sprzecznych informacji. Inni analitycy twierdzą, że S26 Ultra wcale nie porzuci 5 000 mAh i że deklarowana pojemność może pozostać taka sama, jak w modelu S25 Ultra. Według tych źródeł, podobny rozmiar baterii potwierdzają dokumenty certyfikacyjne, co rodzi pytania, czy zwiększenie pojemności faktycznie nastąpi.

W dodatku pojawiają się pogłoski o zastosowaniu nowej technologii ogniw. Mówi się o baterii wykonanej w technologii silikon-węgiel (silicon-carbon), co mogłoby zwiększyć gęstość energii. Taka zmiana mogłaby pozwolić na większą pojemność bez znaczącego zwiększenia fizycznych rozmiarów baterii. Niektórzy informatorzy idą jeszcze dalej — według ich wersji bateria mogłaby mieć nawet do 5 500 mAh lub więcej, co byłoby znaczącym skokiem dla serii.

Równolegle do doniesień o większej pojemności, pojawiają się też sugestie, że Samsung może przyspieszyć ładowanie. W przeciekach mówi się nawet o mocy 60 W, co byłoby zauważalnym wzrostem względem dotychczasowych standardów marki. Tego typu ulepszenie w połączeniu z większą baterią mogłoby realnie poprawić wygodę użytkowania — mniej częsty stres z ładowaniem, krótszy czas podłączania do ładowarki, lepsza rezerwa na cały dzień.

Jednak nie brakuje też głosów sceptycznych. Nie wszyscy informatorzy zgadzają się, że Samsung zdecyduje się na tak duży krok. Niektórzy wskazują, że firma może trzymać się konserwatywnego podejścia, wybierając optymalizację energetyczną zamiast agresywnego zwiększania pojemności, by uniknąć kompromisów w konstrukcji czy trwałości baterii.

Co więcej, część przecieków sugeruje, że pojemność baterii w S26 Ultra może być niższa niż niektóre przewidywały — jeden z tipsterów mówi o maksymalnej pojemności poniżej 5 400 mAh. Wskazuje to na to, że projekt i testy baterii wciąż mogą się zmieniać, a finalna wersja urządzenia może różnić się od tego, co teraz pojawia się w sieci.

Podsumowując, nadchodzący Galaxy S26 Ultra zapowiada się bardzo ciekawie pod względem baterii — firma może pójść w kierunku realnej poprawy, choć nie wiadomo, jak bardzo pójdzie w kompromisie między pojemnością, grubością urządzenia i bezpieczeństwem baterii. A Wy na miejscu Samsunga w jaką stronę byście poszli? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com