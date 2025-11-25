EarFun Clip – recenzja słuchawek

Rynek słuchawek bezprzewodowych w ostatnich latach przeszedł prawdziwą rewolucję. Od klasycznych konstrukcji dousznych i dokanałowych producenci przeszli w stronę coraz bardziej wyspecjalizowanych modeli, które odpowiadają na różnorodne potrzeby użytkowników – od audiofilów, przez graczy, aż po osoby aktywne fizycznie. Wśród licznych marek, które próbują znaleźć dla siebie miejsce na tym konkurencyjnym polu, EarFun wyróżnia się konsekwentnym podejściem do dostarczania sprzętu, który oferuje coś więcej niż tylko podstawowe możliwości, a przy tym utrzymuje atrakcyjną cenę. Model EarFun Clip jest tego dobrym przykładem – producent postawił na konstrukcję typu open-ear, czyli słuchawki, które nie zamykają ucha, lecz spoczywają tuż obok niego, emitując dźwięk w sposób naturalny i komfortowy. To rozwiązanie zyskuje popularność szczególnie wśród osób, które nie chcą całkowicie odcinać się od otoczenia, a jednocześnie oczekują wygody i lekkiej konstrukcji do wielogodzinnego użytkowania. To też moja pierwsza dłuższa styczność z takim dokładnie rozwiązaniem, więc sam jestem ciekaw jak taki rodzaj słuchawek będą dla mnie wygodne. Zapraszam do lektury pełnej recenzji najnowszych słuchawek od EarFun.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Producent postawił na prostotę i funkcjonalność także w kwestii zestawu sprzedażowego. W eleganckim, ale minimalistycznym pudełku znajdziemy przede wszystkim same słuchawki EarFun Clip w etui ładującym, a obok nich przewód USB-C przeznaczony do ładowania oraz komplet dokumentów, czyli instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Nie ma tu dodatkowych akcesoriów czy wymiennych elementów, co wynika z faktu, że jest to konstrukcja typu open-ear, niewymagająca żadnych silikonowych nakładek ani pianek dopasowujących do ucha. Dzięki temu użytkownik od razu po wyjęciu z opakowania może rozpocząć korzystanie ze sprzętu.

Pod względem specyfikacji EarFun Clip prezentują się naprawdę nieźle, zwłaszcza w kontekście swojej klasy cenowej. Najważniejsze cechy urządzenia to:

typ : słuchawki bezprzewodowe open-ear z zaczepami,

: słuchawki bezprzewodowe open-ear z zaczepami, waga : ultralekka konstrukcja pozwalająca na całodzienny komfort,

: ultralekka konstrukcja pozwalająca na całodzienny komfort, kolor : Silver Grey, elegancki i uniwersalny,

: Silver Grey, elegancki i uniwersalny, przetworniki : 10,8 mm dynamiczne z włóknem węglowym,

: 10,8 mm dynamiczne z włóknem węglowym, jakość dźwięku : certyfikacja Hi-Res Audio i obsługa kodeka LDAC,

: certyfikacja Hi-Res Audio i obsługa kodeka LDAC, mikrofony : dwa z zaawansowanym algorytmem AI,

: dwa z zaawansowanym algorytmem AI, łączność : Bluetooth 6.0, Google Fast Pair, możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami,

: Bluetooth 6.0, Google Fast Pair, możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami, czas pracy : 10 godzin na jednym ładowaniu i do 40 godzin przy korzystaniu z etui,

: 10 godzin na jednym ładowaniu i do 40 godzin przy korzystaniu z etui, opóźnienia : tryb ultra-low latency <50 ms,

: tryb ultra-low latency <50 ms, odporność : IP55, ochrona przed potem, pyłem i zachlapaniami,

: IP55, ochrona przed potem, pyłem i zachlapaniami, aplikacja: EarFun Audio App z equalizerem i personalizacją sterowania.

Zestawienie tych wszystkich elementów jasno pokazuje, że producent przemyślał każdy aspekt – od trwałości konstrukcji, przez jakość muzyki, aż po wygodę korzystania na co dzień.

Jakość wykonania oraz design

Już na pierwszy rzut oka EarFun Clip robią pozytywne wrażenie. Wersja Silver Grey prezentuje się nowocześnie, ale jednocześnie dyskretnie – nie ma tu krzykliwych elementów, które mogłyby sprawić, że słuchawki będą zbyt rzucać się w oczy. Zamiast tego otrzymujemy projekt stawiający na elegancję i prostotę. Open-ear design sprawia, że przetwornik nie trafia bezpośrednio do kanału słuchowego, lecz emituje dźwięk tuż przy uchu, co pozwala zachować kontakt z otoczeniem. Dla wielu użytkowników to ogromna zaleta – można korzystać z muzyki, podcastów czy rozmów telefonicznych, a jednocześnie słyszeć nadjeżdżający samochód, kolegę z pracy czy dźwięk dzwonka w drzwiach.

Elastyczne pałąki oplatające ucho są wykonane z miękkiego materiału, który nie uciska, a jednocześnie zapewnia stabilność nawet podczas intensywnych treningów. W połączeniu z lekką konstrukcją słuchawki można nosić przez kilka godzin bez uczucia zmęczenia czy dyskomfortu. Producent zastosował też matowe wykończenie powierzchni, co minimalizuje widoczność odcisków palców i nadaje sprzętowi eleganckiego charakteru. Powiem szczerze, że początkowo byłem bardzo sceptyczny co do takiego rodzaju słuchawek. Myślałem, że znacznie gorzej będą się trzymać w uchu, jednak w praktyce można z nich korzystać z podczas treningu – biegania czy jazdy na rowerze. Trzeba się do takiego rozwiązani przyzwyczaić, szczególnie do zakładania, ale w praktyce całość jest bardzo wygodna i to świetna alternatywa dla dokanałowych rozwiązań.

Nie można zapomnieć również o odporności IP55. Dzięki temu użytkownik nie musi obawiać się o słuchawki w czasie deszczu, podczas intensywnego treningu czy w sytuacjach, gdzie występuje kontakt z kurzem. To wyraźnie wskazuje, że EarFun Clip zostały zaprojektowane z myślą o aktywnym stylu życia.

Bateria

Jednym z najważniejszych elementów każdych słuchawek bezprzewodowych jest czas pracy na baterii, a w przypadku EarFun Clip producent zadbał, aby użytkownik nie musiał martwić się o częste ładowanie. Producent mówi o 10 godzinach przy samych słuchawkach, natomiast wraz z etui ta liczba wzrasta do 40 godzin. W praktyce na jednym ładowaniu słuchawki są w stanie działać około 8 godzin, co już samo w sobie jest dobrym wynikiem, zwłaszcza że mówimy o konstrukcji ultralekkiej i otwartej. W połączeniu z etui ładującym łączny czas pracy wzrasta średnio do około 35 godzin, co oznacza, że przy umiarkowanym użytkowaniu wystarczy naładować je raz na kilka dni, a w przypadku sporadycznego korzystania – nawet raz na tydzień.

Ładowanie odbywa się za pomocą portu USB-C, co ułatwia codzienne korzystanie, bo można skorzystać z tego samego przewodu, który służy do ładowania telefonu czy innych akcesoriów. Proces ładowania jest szybki i sprawny – już krótka, kilkunastominutowa sesja pozwala na odzyskanie kilku godzin dodatkowej pracy. Dzięki temu słuchawki świetnie sprawdzają się w podróży, podczas intensywnego dnia w pracy czy długiego treningu. Warto nadmienić, że nie mamy opcji ładowania indukcyjnego, ale przy tańszych rozwiązaniach nie jest to duże rozczarowanie.

Jakość muzyki

To, co najważniejsze w słuchawkach, czyli brzmienie, stoi na niezłym poziomie. Zastosowane 10,8-milimetrowe przetworniki dynamiczne oferują pełne i szczegółowe pasmo dźwięku. Niskie tony są wyraźne i sprężyste, ale nie dominują nad resztą – nie mamy tu efektu przytłaczającego basu, który maskuje pozostałe częstotliwości. Średnica pozostaje naturalna i ciepła, co sprawia, że wokale brzmią przyjemnie i realistycznie, a wysokie tony dodają lekkości, nie popadając w ostrość. To bardzo zrównoważona charakterystyka, która spodoba się zarówno fanom nowoczesnej muzyki elektronicznej, jak i osobom preferującym jazz, rock czy muzykę klasyczną.

Obsługa kodeka LDAC oraz certyfikat Hi-Res Audio pozwalają w pełni docenić jakość nagrań o wyższej rozdzielczości. Różnica w porównaniu do standardowego jest wyraźna – więcej detali, lepsza scena dźwiękowa, bardziej precyzyjne pozycjonowanie instrumentów. To szczególnie odczuwalne przy nagraniach koncertowych czy muzyce instrumentalnej.

Ciekawym dodatkiem jest tryb 3D surround sound, który potęguje wrażenie przestrzenności. Podczas oglądania filmów czy grania w gry sprawia, że dźwięk wydaje się dochodzić z różnych stron, co zwiększa poczucie immersji.

Oprogramowanie

Słuchawki można w pełni skonfigurować dzięki dedykowanej aplikacji EarFun Audio App. To tutaj użytkownik ma możliwość dopasowania dźwięku do własnych preferencji poprzez equalizer – można wybrać gotowe presety albo samodzielnie ustawić pasma, aby uzyskać bardziej basowe czy neutralne brzmienie. Dzięki temu słuchawki są uniwersalne i łatwo dopasowują się do różnych gatunków muzycznych oraz indywidualnych upodobań.

Aplikacja umożliwia także zmianę gestów dotykowych – użytkownik sam decyduje, jakie funkcje przypisze do stuknięcia lub przytrzymania słuchawki. Można w ten sposób sterować głośnością, przełączać utwory, odbierać połączenia czy aktywować tryb niskiej latencji. Dodatkowo aplikacja informuje o poziomie naładowania baterii w obu słuchawkach i w etui. Całość jest zaprojektowana w przejrzysty sposób i nie wymaga długiej nauki – nawet mniej zaawansowani technicznie użytkownicy szybko odnajdą się w jej obsłudze.

Łączność

W kwestii połączeń EarFun Clip wypadają dobrze. Bluetooth 6.0 zapewnia nie tylko szybkie parowanie, ale również bardzo stabilne połączenie – nawet w miejscach zatłoczonych, takich jak komunikacja miejska czy centra handlowe, nie ma problemów z przerywaniem muzyki. Funkcja Google Fast Pair sprawia, że wystarczy otworzyć etui obok smartfona z Androidem, a system automatycznie rozpozna słuchawki i wyświetli komunikat o sparowaniu.

Zaletą jest możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami. Dzięki temu można np. słuchać muzyki z laptopa, a jednocześnie odbierać połączenia z telefonu – wszystko bez konieczności ponownego parowania. To rozwiązanie, które szczególnie docenią osoby pracujące zdalnie czy korzystające na co dzień z kilku urządzeń.

Dla graczy istotny jest natomiast tryb ultra-low latency, który redukuje opóźnienia do mniej niż 50 ms. Oznacza to, że dźwięk jest praktycznie idealnie zsynchronizowany z obrazem, co w grach i podczas oglądania filmów jest absolutnie kluczowe.

Podsumowanie

EarFun Clip to słuchawki, które wnoszą sporo świeżości na rynek urządzeń bezprzewodowych. Łączą w sobie komfort konstrukcji open-ear, dobrą jakość dźwięku oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, które sprawiają, że korzystanie z nich jest przyjemne i bezproblemowe. Dzięki obsłudze kodeka LDAC, certyfikacji Hi-Res Audio i dobrze zbalansowanemu brzmieniu, użytkownik otrzymuje jakość, jakiej trudno się spodziewać w tej półce cenowej. 40 godzin pracy na baterii, odporność na warunki atmosferyczne i wygodna aplikacja dodatkowo podnoszą ich wartość.

Oczywiście konstrukcja open-ear ma swoje ograniczenia – słuchawki nie izolują od otoczenia, więc w głośnym środowisku trudno będzie cieszyć się pełnią muzycznych detali. Jednak dla osób, które cenią sobie kontakt z otoczeniem, bezpieczeństwo i lekkość podczas wielogodzinnego noszenia, będzie to zdecydowanie atut, a nie wada.

Podsumowując, EarFun Clip to model, który świetnie sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas treningów czy pracy. To propozycja, która pokazuje, że można otrzymać funkcjonalne, wygodne i dobrze brzmiące słuchawki bez konieczności wydawania dużych pieniędzy.