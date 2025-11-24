Powrót legendy piractwa? Remake Black Flag ma trafić na rynek przed końcem marca 2026

Według najnowszych przecieków, Ubisoft przygotowuje długo wyczekiwaną odnowioną wersję jednej z najbardziej kultowych odsłon serii Assassin’s Creed — „Black Flag”. Informacje pochodzą z raportu finansowego firmy, który wskazuje, że wydawca ma w planach premierę „jakiejś nieujawnionej gry” przed 31 marca 2026 roku. Źródła wewnętrzne sugerują, że właśnie remake Black Flaga jest tą tajemniczą produkcją.

Eksperci od doniesień branżowych ustalili, że gra może trafić do sprzedaży w tygodniu rozpoczynającym się 23 marca 2026. Jeśli te plotki się potwierdzą, będzie to wyraźny sygnał — Ubisoft nie tylko odświeży klasykę, ale robi to z rozmachem.

Wśród szczegółów pojawiają się bardzo konkretne zmiany w porównaniu do oryginału. Remake ma być znacznie bardziej „RPG-owy”: mówi się o systemie łupów, statystykach ekwipunku, rozbudowanym menu oraz ulepszonej walce. W ten sposób może zbliżyć się mechaniką do nowszych odsłon serii, takich jak Origins czy Valhalla.

Co więcej, podejmowane są próby, by zrezygnować z elementów związanych z „współczesną” częścią fabuły (czyli scen z Abstergo), na rzecz znacznie większego zaangażowania w pirackie wątki Edwarda Kenwaya. Ma to pozwolić na pogłębienie historii złotego wieku piractwa, a także umożliwić graczom poznanie nowych misji i wątków, które w oryginalnej wersji nie zostały w pełni zrealizowane.

Kolejnym ciekawym aspektem są plotki o wykorzystaniu nowych technologii — remake ma być tworzony na bazie nowoczesnego silnika graficznego, który pozwoli na lepszą oprawę wizualną, efekty wody, żagli i statków. Jednocześnie pojawiają się informacje, że Ubisoft może ponownie użyć niektórych assetów powstałych wcześniej — dzięki temu produkcja może być bardziej kosztowo efektywna, ale jednocześnie nie tracić jakości.

Na razie Ubisoft nie potwierdził oficjalnie istnienia remaku Black Flaga, co oznacza, że wszelkie doniesienia należy traktować z rezerwą. Mimo to przekazy od Insiderów i analityków budują całkiem spójną narrację — jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiosna 2026 może należeć do piratów. Dla wielu graczy będzie to moment nostalgii, ale i oczekiwania na nową, odświeżoną przygodę pełną walki, eksploracji i pirackiego życia na morzu. Jeśli remake faktycznie trafi na rynek w marcu, może być jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie Assassin’s Creed w nadchodzącym roku.

