Redmi K90 Ultra coraz bliżej. Gigantyczna bateria 8000 mAh i ekran 165 Hz zwiastują technologiczną rewolucję?

W świecie smartfonów, w którym co miesiąc pojawiają się kolejne premiery, rzadko które przecieki potrafią naprawdę zaskoczyć. Tymczasem informacje dotyczące Redmi K90 Ultra przyciągają uwagę nawet najbardziej wymagających fanów mobilnych technologii. Urządzenie, według najnowszych doniesień, ma być jednym z najbardziej ambitnych projektów w historii serii K – i jeśli choć część szczegółów się potwierdzi, szykuje się naprawdę mocny zawodnik w półce „prawie flagowej”.

Ekran 165 Hz – krok w stronę mobilnego gamingu

Jednym z elementów, o którym mówi się najgłośniej, jest 6,8-calowy ekran LTPS OLED z odświeżaniem na poziomie 165 Hz. W świecie smartfonów to wartość zarezerwowana dotąd głównie dla sprzętów gamingowych, i to tych z wyższej półki. Dlatego pojawienie się takiego panelu w urządzeniu Redmi może wywołać spore zamieszanie.

Wyświetlacz ma oferować rozdzielczość „1,5K”, która stanowi kompromis między energooszczędnością Full HD+ a ostrością typową dla paneli 2K. Dzięki temu K90 Ultra może zapewnić jednocześnie świetną jakość obrazu i rozsądne zużycie energii. Zaokrąglone narożniki ekranu oraz metalowa ramka mają dodatkowo podkreślić wrażenie, że jest to urządzenie z wyższej półki. Taki panel to idealna propozycja dla graczy mobilnych, ale również dla osób, które po prostu lubią maksymalnie płynny interfejs i animacje.

Bateria 8000 mAh — absolutny gigant

Drugim, równie dobrym elementem specyfikacji jest bateria, która według przecieków ma mieć 8000 mAh. To pojemność, której na próżno szukać w 90% dostępnych dziś smartfonów. Jeśli informacje są prawdziwe, Redmi K90 Ultra może stać się prawdziwym królem czasu pracy.

W połączeniu z procesorem MediaTek i ekranem 1,5K, który nie jest tak energożerny jak klasyczne panele 2K, telefon może oferować wielogodzinne sesje gamingowe, wielodniowe działanie przy normalnym użytkowaniu, a nawet możliwość intensywnego korzystania z trybu 165 Hz bez drastycznego spadku czasu pracy na jednym ładowaniu.

MediaTek Dimensity 9500+ – flagowa moc obliczeniowa

Sercem urządzenia ma być Dimensity 9500+, czyli jeden z najmocniejszych mobilnych procesorów MediaTeka nowej generacji. Chip ten ma zapewniać wydajność porównywalną z najnowszymi Snapdragona, a jednocześnie lepszą kulturę pracy i niższe temperatury.

Taka jednostka może okazać się kluczowa, jeśli Redmi rzeczywiście celuje w segment gamingowy. W połączeniu z ekranem 165 Hz i zaawansowanym systemem odprowadzania ciepła (choć o nim przecieki milczą), K90 Ultra może stać się jednym z najbardziej opłacalnych telefonów do gier w swojej klasie.

Metalowa ramka, ultradźwiękowy czytnik i potencjalna wodoszczelność

Urządzenie ma także wprowadzać szereg udogodnień, które dotychczas wyróżniały droższe flagowce. Jednym z nich jest metalowa ramka, która nie tylko podnosi trwałość, ale też zdecydowanie poprawia odbiór telefonu w dłoni.

W przeciekach przewija się także informacja o zwiększonej odporności na wodę, choć bez konkretnych norm IP. Jeśli urządzenie miałoby certyfikat IP68, byłby to kolejny krok zbliżający Redmi do segmentu premium.

Możliwa premiera i pytanie o wersję globalną

Analitycy spodziewają się, że Redmi K90 Ultra zadebiutuje w połowie 2026 roku. Seria K zazwyczaj trafia najpierw na rynek chiński, a dopiero później — w zmienionej formie — do Europy i Indii, często jako modele z serii POCO F lub POCO X.

Jeśli K90 Ultra podąży tą samą drogą, globalny wariant może zyskać m.in. nową nazwę i kosmetyczne różnice w specyfikacji. To jednak dopiero spekulacje – jak na razie Xiaomi trzyma wszystkie karty przy sobie.