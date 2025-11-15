iPhone 18 Pro z rewolucyjnym designem: przezroczysta obudowa i mniejszy otwór w ekranie

Apple szykuje znaczące zmiany wizualne w nadchodzącej serii iPhone 18 Pro. Najnowsze doniesienia z branży sugerują, że kalifornijski gigant technologiczny planuje odświeżyć wygląd swoich flagowych smartfonów w sposób, który może zaskoczyć nawet najbardziej zagorzałych fanów marki.

Mniejszy otwór na kamerę i Face ID pod ekranem

Nadchodzące modele iPhone 18 Pro i Pro Max mają otrzymać mniejszy otwór na przednią kamerę oraz czujnik Face ID ukryty pod ekranem. To zmiana, na którą użytkownicy czekają od lat. Mniejszy wycięcie w ekranie oznacza większą powierzchnię wyświetlacza dostępną do oglądania treści, co szczególnie ucieszy miłośników filmów i gier mobilnych.

Technologia Face ID pod ekranem to kolejny krok w kierunku minimalizowania elementów zakłócających czystość przedniej części urządzenia. Apple długo pracowało nad tym rozwiązaniem, a jeśli plotki się potwierdzą, w końcu zobaczymy efekty tych prac w praktyce.

Nowy kształt ekranu

Apple planuje również wprowadzić zmiany w kształcie wyświetlacza, prawdopodobnie modyfikując zakrzywienie rogów. Choć szczegóły nie są jeszcze znane, może to oznaczać bardziej zaokrąglone lub przeciwnie – bardziej ostre narożniki, co wpłynie na ogólną estetykę urządzenia i sposób, w jaki będzie się ono prezentować w dłoni użytkownika.

Zmienna przysłona w głównym aparacie

Na polu fotografii Apple również nie zamierza spoczywać na laurach. Główna kamera w obu modelach Pro ma otrzymać zmienną przysłonę, funkcję znaną dotychczas głównie z profesjonalnych aparatów fotograficznych. Zmienna przysłona pozwoli fotografom na większą kontrolę nad głębią ostrości i ekspozycją, umożliwiając tworzenie bardziej artystycznych zdjęć z naturalnym rozmyciem tła lub odwrotnie – ostrych ujęć z maksymalną głębią ostrości.

Co ciekawe, mimo wprowadzenia nowych funkcji, wyspa aparatów zachowa niezmieniony design. Apple najwyraźniej jest zadowolone z obecnego układu obiektywów i nie widzi potrzeby jego przeprojektowywania.

Przezroczysta obudowa – najśmielsza zmiana

Największą niespodzianką i potencjalnie najbardziej kontrowersyjną zmianą jest rewolucyjny design tylnego panelu. Dolna część obudowy iPhone’a 18 Pro i Pro Max ma być częściowo przezroczysta, pozwalając użytkownikom zajrzeć do wnętrza urządzenia. To radykalne odejście od tradycyjnego, minimalistycznego designu, który Apple kultywowało przez ostatnie lata.

Przezroczyste elementy w smartfonach to trend popularyzowany przez markę Nothing, której telefony zyskały uznanie właśnie za odważny, technologiczny design odsłaniający komponenty wewnętrzne. Choć Apple prawdopodobnie nigdy publicznie nie przyzna się do inspiracji konkurencją, podobieństwo jest uderzające. Dla giganta z Cupertino będzie to jednak całkowicie nowa estetyka, która może przyciągnąć młodszych użytkowników szukających bardziej ekspresyjnych urządzeń.

Stalowa obudowa baterii

Dodatkowo iPhone 18 Pro Max otrzyma stalową obudowę baterii. To rozwiązanie może mieć kilka istotnych zalet. Po pierwsze, stalowa osłona zapewni lepszą ochronę ogniwa, co przełoży się na większe bezpieczeństwo użytkowania. Po drugie, może to pomóc w lepszym rozpraszaniu ciepła podczas intensywnego ładowania czy użytkowania. Po trzecie wreszcie, stalowa konstrukcja może zwiększyć ogólną trwałość baterii i wydłużyć jej żywotność.

Jeszcze długa droga do premiery

Warto jednak zachować zdrowy rozsądek i podchodzić do tych informacji z dystansem. Do premiery serii iPhone 18 pozostało jeszcze 10 miesięcy, a w tym czasie wiele może się zmienić. Apple słynie z tego, że testuje różne prototypy i koncepcje, z których ostatecznie tylko niektóre trafiają do produkcji seryjnej.

Historia pokazuje, że plotki dotyczące nowych iPhone’ów często się zmieniają w miarę zbliżania się do premiery. Niektóre funkcje mogą zostać porzucone ze względów technicznych, kosztowych lub po prostu dlatego, że Apple zdecyduje, że nie pasują do wizji produktu. Z drugiej strony, mogą pojawić się zupełnie nowe funkcje, o których dziś jeszcze nie wiemy.

W nadchodzących tygodniach i miesiącach z pewnością poznamy więcej szczegółów dotyczących nowych smartfonów. Łańcuch dostaw Apple’a jest na tyle rozbudowany, że informacje o nadchodzących produktach zazwyczaj przedostają się do opinii publicznej na długo przed oficjalną premierą. Jeśli przezroczysta obudowa rzeczywiście trafi do produkcji, prawdopodobnie zobaczymy pierwsze zdjęcia komponentów i etui ochronnych jeszcze przed wrześniową prezentacją.

Na razie pozostaje nam czekać i obserwować, które z tych rewolucyjnych zmian faktycznie zagoszczą w iPhone’ach nowej generacji.