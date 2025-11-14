Google Pixel 10 Pro XL – recenzja flagowca od Google

Seria Pixel od lat stanowi ucieleśnienie filozofii Google dotyczącej smartfonów – połączenia prostoty i inteligentnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Google jasno pokazuje, że nie chce już być tylko „producentem oprogramowania z telefonem w ofercie”, lecz pełnoprawnym graczem w segmencie urządzeń z wyższej półki. Pixel 10 Pro XL to również pokaz siły integracji sprzętu i software’u – wszystko, od przetwarzania zdjęć po działanie asystenta głosowego, ma być szybsze, płynniejsze i bardziej naturalne.

Czy ta filozofia wystarczy, by przekonać użytkowników, że to właśnie Pixel 10 Pro XL jest najbardziej kompletnym smartfonem z Androidem w 2025 roku? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale jedno jest pewne – to urządzenie zasługuje na uważną analizę. Jak sprawuje się w praktyce, czy warte jest zakupu przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Tradycyjnie dla Google, opakowanie Pixela 10 Pro XL zachowuje surowy minimalizm – charakterystyczne pudełko, niewielkie logo i brak zbędnych elementów. Po jego otwarciu wita nas sam smartfon, a pod spodem znajdziemy jedynie kabel USB Typu-C oraz zestaw papierologii. Ładowarki w zestawie nie ma, co może rozczarować niektórych użytkowników, ale trend ten stał się już powszechny wśród flagowców.

Pełna specyfikacja urządzenia nie pozostawia złudzeń – to sprzęt z najwyższej półki:

Procesor: Google Tensor G5

Google Tensor G5 Pamięć RAM: 16 GB LPDDR5X.

16 GB LPDDR5X. Pamięć wbudowana: 256 GB UFS 4.0 – bez możliwości rozszerzenia kartą microSD

256 GB UFS 4.0 – bez możliwości rozszerzenia kartą microSD Ekran: OLED 6,8 cala, 2992 × 1344 piksele, 486 ppi, 120 Hz odświeżania.

OLED 6,8 cala, 2992 × 1344 piksele, 486 ppi, 120 Hz odświeżania. Aparaty: Tylny: 50 Mpix (szerokokątny, f/1.68, OIS) 48 Mpix (ultraszerokokątny, f/1.7) 48 Mpix (teleobiektyw, f/2.8, 5x optyczny, 100x cyfrowy zoom) Przedni: 42 Mpix, f/2.2

Bateria: 5200 mAh, szybkie ładowanie 45 W (Power Delivery), bezprzewodowe 25 W, ładowanie zwrotne.

5200 mAh, szybkie ładowanie 45 W (Power Delivery), bezprzewodowe 25 W, ładowanie zwrotne. Łączność: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC.

5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC. Zabezpieczenia: czytnik linii papilarnych w ekranie, rozpoznawanie twarzy

czytnik linii papilarnych w ekranie, rozpoznawanie twarzy Odporność: IP68, szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 , aluminiowa ramka.

IP68, szkło , aluminiowa ramka. System operacyjny: Android 16.

Android 16. Wymiary: 163 × 77 × 8,5 mm, waga 232 g.

Jakość wykonania oraz design

Pixel 10 Pro XL pozostaje wierny rozpoznawalnemu wzornictwu serii, ale wprowadza nieco drobniejszych modyfikacji. Charakterystyczna pozioma belka z aparatami z tyłu jest bardziej elegancka i lepiej zespolona z aluminiową ramką, choć nadal bardzo mocno wystaje poza bryłę urządzenia. Przez to nie wszystkim przypadnie do gustu. Obudowa wykonana jest z matowego szkła, które nie zbiera odcisków palców, a jednocześnie daje przyjemne wrażenie delikatnego chłodu w dłoni.

Google poprawiło ergonomię – zaokrąglone krawędzie sprawiają, że mimo dużego ekranu telefon wygodnie leży w dłoni. Waga 232 g może wydawać się spora, ale rozłożenie ciężaru jest na tyle dobrze zaprojektowane, że nie męczy nawet podczas dłuższego użytkowania. Odporność na pył i wodę w standardzie IP68 sprawia, że Pixel bez problemu przetrwa przypadkowe zanurzenie lub deszczowy dzień.

Szara wersja kolorystyczna prezentuje się elegancko. Widać, że Google wciąż stawia na minimalizm. Od frontu urządzenie oferuje duży 6,8 calowy ekran, który ma niewielkie ramki wokół wyświetlacza. Jednak najwięcej elementów znajduje się na krawędzi urządzenia i tak na prawej znajdziemy dwa fizyczne klawisze. Idąc od góry mamy przycisk power, a także nieco niżej dłuższy służący do regulacji głośności. Na dolnej z kolei producent zaimplementował centralnie umieszczone wyjście USB typu C, a wokół z kolei mamy dwa głośniki multimedialne. Vis a vis mamy tackę na kartę SIM, a także mikrofon. Plecki urządzenia to przede wszystkim duża wyspa na aparaty, w postaci mocno wystającej poziomej belki. Cała konstrukcja jest jakościowo wykonana bez zarzutów. Nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet podczas większego nacisku. Pod względem designu to rozwiązanie może się jak najbardziej podobać, a najpewniej szczególnie tym, którzy lubią minimalizm.

Ekran

Ekran to jeden z największych atutów Pixela 10 Pro XL. Panel OLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 2992 × 1344 px oferuje bardzo dobrą ostrość obrazu, kontrast i odwzorowanie barw, które można opisać tylko jednym słowem – naturalne. Zagęszczenie pikseli na poziomie 486 ppi to również spory plus.

Częstotliwość odświeżania 120 Hz sprawia, że przewijanie i animacje są płynne, a gry i filmy wyglądają bardzo dobrze. W trybie adaptacyjnym ekran automatycznie redukuje odświeżanie do 1 Hz, co pozytywnie wpływa na zużycie energii. Maksymalna jasność, sięgająca ponad 2000 nitów, pozwala komfortowo korzystać z telefonu nawet w mocniejszym słońcu, choć te wyniki nie są może najlepsze na rynku, tak dla przeciętnego Kowalskiego nie ma tutaj większej różnicy między 2500 nitów, a 2000 nitów. Obraz jest po prostu czytelny w słońcu.

Google zastosowało także technologię HDR10+ i poprawione odwzorowanie kolorów sRGB oraz P3. W praktyce oznacza to, że zarówno zdjęcia, jak i treści wideo wyglądają bardziej realistycznie i przestrzennie. Tryb Always-on Display działa płynnie i nie wpływa znacząco na zużycie baterii. Standardowo też mamy całkiem sporo różnych opcji personalizacji wyświetlanego obrazu od Always on Display, po rodzaje odświeżania itd. Mamy tu wszystko czego oczekujemy od telefonu z najwyższej półki.

Bateria

Zastosowanie ogniwa 5200 mAh w połączeniu z nowym procesorem Tensor G5 okazało się dobrym rozwiązaniem. W codziennym użytkowaniu Pixel 10 Pro XL bez trudu wytrzymuje 1,5 do 2 dni na jednym ładowaniu, co jest dobrym wynikiem przy tak dużym i jasnym ekranie.

Tryby adaptacyjnego zarządzania energią w Androidzie 16 inteligentnie dopasowują zużycie mocy do sposobu użytkowania. Smartfon uczy się nawyków użytkownika – jeśli zauważy, że codziennie o określonej godzinie podłączasz go do ładowarki, spowalnia proces ładowania, aby oszczędzać ogniwo.

Szybkie ładowanie 45 W pozwala uzupełnić poziom energii w około godziny, a w awaryjnych sytuacjach 15 minut ładowania wystarcza nawet na 40% baterii. Bezprzewodowe ładowanie o mocy 25 W również działa sprawnie, a funkcja zwrotnego ładowania umożliwia zasilanie słuchawek, zegarka lub innego telefonu. Pod względem baterii telefon sprawdza się dobrze, choć nie wyróżnia się znacząco na tle konkurencji.

Aparat

Google od lat udowadnia, że nie ilość megapikseli, a oprogramowanie decyduje o jakości zdjęć. W przypadku Pixela 10 Pro XL ta zasada pozostaje aktualna, choć sama konfiguracja aparatów również robi wrażenie. Główny sensor 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i dużą przysłoną f/1.68 gwarantuje dobrą szczegółowość. Zdjęcia są pełne detali, mają świetną dynamikę i charakterystyczny „pixelowy” balans bieli, który oddaje kolory w sposób realistyczny, bez sztucznego podbijania kontrastu.

Ultraszerokokątny obiektyw 48 Mpix radzi sobie świetnie zarówno w dzień, jak i w nocy. Krawędzie zdjęć są ostre. Teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym zapewnia imponującą ostrość przy powiększeniach, a cyfrowy zoom do 100x, choć raczej marketingowy, potrafi w sprzyjających warunkach uchwycić zaskakująco czytelne kadry.

Tryb nocny, portretowy i makro działają znakomicie. Dzięki nowemu procesorowi Tensor G5 zdjęcia przetwarzane są błyskawicznie, a sztuczna inteligencja potrafi automatycznie poprawić ekspozycję i balans światła. Wideo w 8K jest stabilne, płynne i szczegółowe, a nowa funkcja Adaptive HDR Fusion pozwala uchwycić bardzo kontrastowe sceny bez utraty jakości. Przedni aparat 42 Mpix to również mocny zawodnik – nada się zarówno do selfie, jak i wideokonferencji. Google również wzbogaciło aplikację aparatu o dodatkowe rozwiązania, które dodają nieco ciekawych funkcji jak np. dodaj mnie, które umożliwia dodanie fotografa do zdjęcia. Całość działa sprawnie i nie mam większych uwag.

Oprogramowanie

Na pokładzie Pixela 10 Pro XL działa czysty Android 16, który daje nam płynność i brak zbędnych dodatków. Interfejs jest spójny, responsywny i logicznie zaprojektowany. Google położyło duży nacisk na sztuczną inteligencję – Gemini reaguje szybciej, a funkcje takie jak Smart Compose, Live Translate i Circle to Search czynią codzienne korzystanie z telefonu jeszcze bardziej intuicyjnym.

System oferuje szerokie możliwości personalizacji – użytkownik może zmieniać styl ikon, kolory akcentów, a nawet czcionkę całego interfejsu. Nowością jest również ulepszony tryb prywatności, który pozwala dokładnie kontrolować dostęp aplikacji do danych. Google obiecuje siedem lat aktualizacji systemowych, co w świecie Androida stanowi rekordowy wynik i realnie zwiększa opłacalność zakupu. Dzięki Tensorowi G5 system działa płynnie. Animacje są gładkie, przełączanie między aplikacjami szybkie, a funkcje AI działają lokalnie, bez potrzeby ciągłego połączenia z chmurą.

Zabezpieczenie biometryczne

Google zastosowało dwa rozwiązania: czytnik linii papilarnych w ekranie oraz skaner twarzy 3D. Oba działają błyskawicznie i niezawodnie. Czytnik oparty na ultradźwiękach radzi sobie bardzo dobrze nawet przy wilgotnych palcach, a rozpoznawanie twarzy potrafi działać również w nocy, dzięki wsparciu podczerwieni.

Zastosowany układ Titan M3 dba o szyfrowanie danych biometrycznych i chroni system przed atakami z zewnątrz. W połączeniu z częstymi aktualizacjami bezpieczeństwa Pixel 10 Pro XL staje się jednym z najbardziej zaufanych urządzeń z Androidem, zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i biznesowych.

Multimedia

Google nie zapomniało o stronie rozrywkowej. Wbudowane głośniki stereo oferują czysty, głęboki dźwięk z wyczuwalną separacją kanałów. Oglądanie filmów, granie w gry czy słuchanie muzyki bez słuchawek to czysta przyjemność. Telefon obsługuje nowoczesne kodeki audio przez Bluetooth 6.0, w tym LDAC i aptX Adaptive, co pozwala cieszyć się wysoką jakością bezprzewodowego dźwięku.

Brak klasycznego złącza 3,5 mm nie stanowi dziś problemu, zwłaszcza że Pixel automatycznie rozpoznaje podłączone urządzenia audio i dostosowuje profil dźwiękowy. Wideo w HDR10+ na ekranie OLED prezentuje się rewelacyjnie, a kolory i kontrast potrafią zachwycić nawet najbardziej wymagających kinomanów.

Wydajność oraz gry

Procesor Google Tensor G5 to konstrukcja, która stawia na inteligentne zarządzanie mocą, a nie tylko surową wydajność. W codziennym użytkowaniu różnicę widać od razu – aplikacje uruchamiają się błyskawicznie, a system nie zwalnia nawet przy wielu procesach w tle. Dzięki 16 GB pamięci RAM multitasking działa bardzo dobrze.

W grach Pixel 10 Pro XL sprawdza się dobrze, choć trzeba wziąć pod uwagę, że jednak to najmocniejszych topowych rozwiązań MediaTeka czy Qualcomma zdecydowanie brakuje. Nie grająć w najbardziej wymagające produkcje growe tak na dobrą sprawę nie odczujemy różnicy, jednak Ci najbardziej wymagający gracze już zdecydowanie tak. Poniżej znajdziecie testy benchmarkowe Pixela 10 Pro XL, które są dobre, ale do absolutnej czołówki zdecydowanie brakuje.

Łączność

Pod względem łączności Pixel 10 Pro XL to pełen pakiet najnowszych modułów łączności bezprzewodowej. Obsługuje sieci 5G, Wi-Fi o wysokiej przepustowości, Bluetooth 6.0 oraz NFC. Dodatkowo ma wbudowany zestaw systemów satelitarnych – GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS i NavIC, co przekłada się na precyzyjne lokalizowanie.

Telefon oferuje Dual SIM w konfiguracji nano-SIM + eSIM, co ułatwia korzystanie z dwóch numerów. Złącze USB-C obsługuje standard Power Delivery oraz szybki transfer danych, co czyni z Pixela świetne narzędzie pracy. Zasięg sieci i stabilność połączeń są wzorowe, a jakość rozmów głosowych – bardzo dobra.

Podsumowanie

Google Pixel 10 Pro XL oferuje bardzo dobry ekran OLED, mocne aparaty, płynność działania i niezwykle dopracowany Android 16. Tensor G5 nie bije rekordów w benchmarkach, ale gwarantuje dobrą kulturę pracy, a bateria 5200 mAh w testach praktycznych wypada co najmniej przyzwoicie.

Nie jest to telefon dla każdego – jego rozmiary i waga mogą odstraszyć osoby preferujące kompaktowe konstrukcje, a brak ładowarki w zestawie to wciąż drobny minus. Jednak pod względem całościowego doświadczenia Pixel 10 Pro XL trudno cokolwiek zarzucić. To urządzenie kompletne, przemyślane i spójne.

Dla fanów Androida i fotografii mobilnej – absolutny punkt odniesienia. Dla reszty – dowód, że Google potrafi stworzyć flagowca, który rywalizuje z najlepszymi na świecie, nie kopiując ich, lecz konsekwentnie podążając własną ścieżką.