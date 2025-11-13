Xiaomi rozpoczyna testy HyperOS 3 opartego na Androidzie 15 dla starszych urządzeń

Xiaomi intensywnie pracuje nad udostępnieniem najnowszej wersji swojego autorskiego systemu operacyjnego dla szerokiej gamy urządzeń. Firma rozpoczęła wewnętrzne testy HyperOS 3 opartego na Androidzie 15 dla 12 modeli smartfonów i tabletów, które nie zakwalifikują się do aktualizacji opartej na najnowszym Androidzie 16.

Dwie wersje HyperOS 3

Sytuacja może wydawać się nieco skomplikowana, ale ma swoje logiczne uzasadnienie. Wcześniej w tym roku Xiaomi zaprezentowało HyperOS 3 bazujący na Androidzie 16, który jest stopniowo wdrażany na najnowsze urządzenia firmy. Jednak wiele starszych modeli, mimo że nie otrzyma już najświeższej wersji Androida, wciąż może liczyć na aktualizację interfejsu użytkownika i nowych funkcji dzięki wersji HyperOS 3 opartej na Androidzie 15.

To podejście pozwala Xiaomi na wydłużenie wsparcia dla swoich urządzeń i dostarczenie użytkownikom nowych funkcjonalności, nawet jeśli ich smartfony nie są już na tyle nowe, by otrzymać najbardziej aktualną wersję systemu operacyjnego Google.

Które urządzenia są testowane?

Według informacji pochodzących z logów testowych Mi Community, cztery modele otrzymują szczególne traktowanie – Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 13 5G, Poco X6 Neo oraz Poco F5 Pro są testowane zarówno z chińską, jak i globalną wersją oprogramowania ROM. To dobra wiadomość dla międzynarodowych użytkowników tych urządzeń, którzy mogą spodziewać się stosunkowo szybkiego udostępnienia aktualizacji.

Pozostałe osiem modeli jest obecnie testowanych wyłącznie z chińską wersją systemu, co sugeruje, że globalne wersje mogą pojawić się nieco później. Do tej grupy należą zarówno flagowe urządzenia, jak i modele ze średniej półki cenowej.

Pełna lista urządzeń objętych pierwszą falą wewnętrznych testów prezentuje się następująco:

Smartfony z serii Xiaomi:

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12, 12 Pro, 12S Ultra oraz 12T Pro

Xiaomi Civi 2 i Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2 (składany smartfon)

Seria Redmi:

Redmi Note 13, Note 13R Pro oraz Note 12T Pro

Redmi K60, K60 Pro oraz K50 Ultra

Urządzenia marki Poco:

Poco F5 Pro

Poco X6 Neo

Tablety:

Xiaomi Pad 6 Pro

Rozszerzenie programu testowego

Xiaomi nie zamierza poprzestać na dwunastu urządzeniach. Firma planuje dodać do programu wewnętrznej bety przynajmniej sześć dodatkowych modeli, w tym Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Poco F5 5G, Poco M6 Pro, Redmi Note 12 Turbo oraz Xiaomi 12T. To oznacza, że lista wspieranych urządzeń będzie systematycznie powiększana.

Co dalej z aktualizacjami?

Rozpoczęcie wewnętrznych testów to dopiero pierwszy krok w długim procesie udostępniania nowej wersji systemu. Zazwyczaj po fazie testów wewnętrznych następuje publiczny program beta, do którego mogą dołączyć chętni użytkownicy. Dopiero po zebraniu feedbacku i wyeliminowaniu zgłoszonych błędów Xiaomi wydaje stabilną wersję oprogramowania dla wszystkich użytkowników.

Biorąc pod uwagę typowy harmonogram Xiaomi, publiczne wersje beta HyperOS 3 opartego na Androidzie 15 mogą pojawić się w ciągu najbliższych miesięcy, natomiast stabilne wydanie prawdopodobnie trafi do użytkowników dopiero w drugiej połowie roku.

Kontrowersje wokół polityki aktualizacji

Warto zauważyć, że polityka aktualizacji Xiaomi nie zawsze spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem użytkowników. Niektórzy właściciele urządzeń marki wyrażają frustrację związaną z tym, że firma używa sformułowania „szacowana” liczba aktualizacji zamiast gwarantowanej, co pozostawia pewną swobodę w kwestii finalnego wsparcia dla poszczególnych modeli.

Niemniej jednak sam fakt, że Xiaomi kontynuuje prace nad aktualizacjami dla urządzeń, które nie otrzymają już najnowszej wersji Androida, pokazuje zaangażowanie firmy w długoterminowe wsparcie swoich produktów. HyperOS 3, nawet w wersji opartej na Androidzie 15, przyniesie zapewne szereg nowych funkcji, usprawnień interfejsu oraz poprawek bezpieczeństwa.

Źródło: gsmarena.com