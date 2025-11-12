Soundcore Boom 3i – test

Soundcore Boom 3i to najnowszy przedstawiciel głośników bluetooth od marki Anker. W odróżnieniu od typowych kompaktowych konstrukcji Boom 3i został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą zabrać muzykę absolutnie wszędzie – na plażę, w góry, na spływ kajakowy czy do przydomowego basenu. Producent stawia tu nie tylko na głośność, ale także na odporność na czynniki zewnętrzne. Jak głośnik sprawdza się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Opakowanie jest standardowe, czyli zachowane w kolorystyce Ankera. W solidnym kartonie znajdziemy nie tylko sam głośnik, ale także zestaw akcesoriów. Producent dorzuca odpinany pasek transportowy oraz dwa klipsy pozwalające wygodnie zamocować go na plecaku, rowerze. W zestawie jest także kabel USB-C do ładowania oraz komplet papierologii. Nie ma tutaj jakoś szczególne bogatych dodatków, ale te co mamy w zupełności wystarczają do codziennego korzystania z głośnika.

Jakość wykonania oraz design

Boom 3i na pierwszy rzut oka prezentuje się solidnie. Całość obudowy wykonano z dobrej jakości plastiku, który jest naprawdę konkretny. Nie ma mowy by cokolwiek się uginało czy skrzypiało nawet przy większym nacisku. Boczne panele zostały ogumowane, dzięki czemu głośnik pewnie leży w dłoni i nie ślizga się nawet wtedy, gdy jest mokry. Na spodzie znalazły się gumowe stopki, które stabilizują konstrukcję na różnych powierzchniach.

Design jest typowo outdoorowy, ale niepozbawiony nowoczesnego charakteru. Producent przewidział podświetlenie LED na bocznych radiatorach, które pulsuje w rytm muzyki i można je personalizować w aplikacji. To świetny dodatek na wieczorne imprezy przy ognisku. Warto też zwrócić uwagę na praktyczne detale – pasek transportowy z regulacją długości jest nie tylko wygodny, ale też bardzo wytrzymały, a klipsy pozwalają przyczepić głośnik do plecaka niczym butelkę wody. Całość sprawia wrażenie sprzętu, który wytrzyma długie wakacje nad morzem, wypad w góry czy spontaniczną kąpiel w jeziorze. Warto również zaznaczyć, że głośnik nie pójdzie jak kamień w wodę, bowiem ma taką wyporność dzięki której utrzymuje się na powierzchni. Przydatne rozwiązanie szczególnie jeśli chcemy korzystać z głośnika w wodzie.

Jakość muzyki

Najważniejsze w każdym głośniku jest oczywiście brzmienie – i tu Boom 3i pozytywnie zaskakuje. Mimo stosunkowo kompaktowych rozmiarów generuje dźwięk pełny i głośny, który bez problemu wypełnia średniej wielkości ogród czy salę w domku letniskowym. Bas jest mocny i sprężysty, szczególnie po włączeniu technologii BassUp 2.0, która w inteligentny sposób wzmacnia niskie częstotliwości bez nadmiernego przesterowania.

Wysokie tony są nieco łagodniejsze – to celowy zabieg, który ma zapobiec męczeniu uszu podczas głośnego słuchania na zewnątrz. Dzięki temu dźwięk jest przyjemny nawet przy maksymalnej głośności, choć audiofile mogą odczuć niedosyt w zakresie detali.

Scena dźwiękowa jest raczej wąska, ponieważ pojedynczy głośnik działa w trybie mono. Dopiero sparowanie dwóch egzemplarzy w trybie stereo pozwala uzyskać efekt przestrzenności, ale i bez tego Boom 3i radzi sobie świetnie w roli przenośnego „nagłośnienia” pikniku czy małej imprezy. Opcja sparowania kilku urządzeń w jeden system audio to również ciekawe rozwiązanie.

Bateria

Soundcore deklaruje do 16 godzin odtwarzania, co w praktyce oznacza cały dzień muzyki bez konieczności ładowania. W testach przy głośności około 50–60% głośnik faktycznie zbliża się do tej wartości. Włączenie podświetlenia LED i BassUp skraca czas pracy o kilka godzin, ale nadal można liczyć na komfortowe 10 godzin zabawy. Ładowanie odbywa się przez port USB-C i trwa około trzech godzin, co jak na tę pojemność baterii jest wynikiem dobrym. Warto podkreślić, że Boom 3i nie oferuje funkcji powerbanku, ale za to w pełni ładuje się nawet z przenośnych akumulatorów, co docenią podróżnicy.

Oprogramowanie

Na plus można zaliczyć również aplikację Soundcore, dostępna na Androida i iOS. To centrum dowodzenia, w którym możemy regulować głośność, zmieniać efekty świetlne, a przede wszystkim korzystać z equalizera. Dzięki niemu można dopasować charakter brzmienia do własnych upodobań – od delikatnego podbicia basu po rozjaśnienie wysokich tonów. Aplikacja umożliwia również aktualizację oprogramowania, co oznacza, że w przyszłości producent może dodać nowe funkcje lub poprawić parametry pracy.

Ciekawostką są dodatkowe tryby, takie jak Buzz Clean, który poprzez wibracje membran pomaga oczyścić głośnik z piasku czy drobnych zanieczyszczeń po plażowej imprezie, a także funkcja alarmu awaryjnego emitująca głośny sygnał dźwiękowy – przydatny np. w razie zgubienia się na szlaku.

Łączność

Boom 3i korzysta z Bluetooth 5.3, co przekłada się na stabilne połączenie i bardzo dobrą jakość transmisji nawet na dystansie kilkunastu metrów. W trakcie testów nie odnotowałem przerw ani opóźnień, nawet gdy telefon znajdował się w plecaku czy za ścianą. Parowanie odbywa się błyskawicznie – wystarczy jedno naciśnięcie przycisku i głośnik jest gotowy do pracy.

Warto jednak zaznaczyć, że głośnik nie posiada wejścia AUX, a port USB-C służy wyłącznie do ładowania. Dla większości użytkowników korzystających ze smartfonów nie będzie to problem, ale osoby chcące podłączyć np. odtwarzacz MP3 kablem mogą poczuć niedosyt.

Podsumowanie

Soundcore Boom 3i to głośnik, który idealnie wpisuje się w potrzeby osób prowadzących aktywny tryb życia. Oferuje ponadprzeciętną odporność na wodę, kurz i uszkodzenia mechaniczne, a do tego potrafi grać naprawdę głośno i długo. Wzmocniony bas, atrakcyjne podświetlenie i aplikacja sprawiają, że jest to sprzęt zarówno praktyczny, jak i efektowny.

Oczywiście nie jest to produkt pozbawiony wad – brzmienie w najwyższych rejestrach jest nieco przytłumione, a brak wejścia przewodowego może ograniczać zastosowanie w nietypowych sytuacjach. Jednak w kontekście ceny i przeznaczenia trudno o lepszy kompromis.

Jeżeli szukasz głośnika, który wytrzyma niejedną przygodę, sprawdzi się nad morzem, w górach i na basenie, a przy tym zapewni potężny dźwięk i długi czas pracy, Soundcore Boom 3i jest wyborem, który z pewnością nie zawiedzie.