Legion Go S – recenzja konsoli przenośnej od Lenovo

Rynek handheldów PC przeżywa obecnie prawdziwy renesans, który rozpoczął się wraz z premierą Steam Decka od Valve. Po sukcesie tej konsoli, który przeszedł oczekiwania nawet samego producenta, coraz więcej firm technologicznych decyduje się na wprowadzenie własnych propozycji w tym dynamicznie rozwijającym się segmencie. Lenovo, marka znana chociażby laptopów ThinkPad oraz sprzętu dla graczy pod szyldem Legion, postanowiło spróbować swoich sił z modelem Legion Go S. To urządzenie, które łączy mobilność tradycyjnej konsoli z mocą i wszechstronnością peceta, wyposażone w wydajny układ AMD Ryzen Z1 Extreme oraz – co szczególnie interesujące i odróżnia je od pierwotnej wersji Legion Go – system SteamOS zamiast Windows 11. Ta decyzja projektowa jest szczególnie ciekawa, ponieważ Lenovo zdecydowało się podążyć ścieżką wytyczoną przez Valve, rezygnując z uniwersalności Windowsa na rzecz dedykowanego, zoptymalizowanego systemu operacyjnego. Czy Legion Go S ma realną szansę zagrozić dominacji Valve w tej kategorii i przekonać do siebie graczy? Zapraszam do lektury pełnej recenzji Legion Go S.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Opakowanie Legion Go S jest stosunkowo minimalistyczne i utrzymane w charakterystycznej dla marki Legion estetyce z dominującą czarną kolorystyką oraz subtelnymi akcentami graficznymi. Po otwarciu pudełka, poza samą konsolą zabezpieczoną folią ochronną, znajdziemy ładowarkę sieciową z przewodem USB-C oraz podstawową dokumentację. Brak jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów, takich jak dedykowane etui, osłona ekranu, dodatkowe nakładki na gałki analogowe czy choćby podstawowa ściereczka z mikrofibry do czyszczenia ekranu, może rozczarować niektórych użytkowników, zwłaszcza biorąc pod uwagę premierową cenę urządzenia, która plasuje je w wyższej półce cenowej.

Jeśli chodzi o szczegółową specyfikację techniczną, Legion Go S prezentuje się całkiem solidnie i konkurencyjnie na tle innych urządzeń. Sercem urządzenia jest procesor AMD Ryzen Z1 Extreme wyposażony w 8 rdzeni fizycznych i 16 wątków logicznych. Za obliczenia graficzne odpowiada zintegrowany układ AMD Radeon Graphics oparty na architekturze RDNA, który dzieli pamięć systemową z procesorem. Konsola dysponuje 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X, która zapewnia odpowiednią przepustowość dla wymagających zastosowań oraz 512 GB dyskiem SSD NVMe, oferującym szybkie czasy ładowania gier i responsywność systemu – są to parametry stanowiące obecnie standard w tej klasie urządzeń. Warto szczególnie zaznaczyć, że pamięć masową można w prosty sposób rozszerzyć za pomocą kart microSD o pojemności do 2 TB. Pod względem łączności bezprzewodowej, Legion Go S oferuje moduł Wi-Fi 6E 802.11 ax oraz Bluetooth 5.3.

Jakość wykonania oraz design

Legion Go S wykonano solidnie, choć nie bez pewnych kompromisów. Obudowa jest w całości wykonana z matowego plastiku, co przy wadze 740 gramów i wymiarach 298 x 128 x 43 mm przekłada się na całkiem przyzwoitą ergonomię podczas dłuższych sesji grania, szczególnie w porównaniu do cięższych konkurentów. Urządzenie leży w dłoniach stabilnie i pewnie, a rozkład masy jest dobrze wyważony, co zapobiega szybkiemu zmęczeniu nadgarstków podczas trzymania konsoli w różnych pozycjach. Chociaż po kilku godzinach naprawdę intensywnej rozgrywki w wymagające tytuły akcji można odczuć pewne zmęczenie – jest to jednak problem dotykający większości handheldów w tym formacie i rozmiarze, wynikający z samej natury tego typu urządzeń, które wymagają utrzymywania ich w uniesionej pozycji. Producent starał się zminimalizować ten efekt poprzez odpowiednie profilowanie tylnej części obudowy oraz umieszczenie elementów sterujących w ergonomicznych lokalizacjach.

Design konsoli jest klasyczny i stonowany, utrzymany w całości w matowej czarnej kolorystyce, bez zbędnych ozdobników czy krzyczących elementów RGB, które mogłyby przyciągać niepożądaną uwagę . Jest to świadoma decyzja projektowa, która sprawia, że urządzenie wygląda profesjonalnie i nieco bardziej „dorosło” w porównaniu do niektórych konkurentów.

Układ przycisków i elementów sterujących jest przemyślany i ewidentnie zaprojektowany z myślą o długotrwałym komforcie użytkowania. Znajdziemy tutaj klasyczny krzyżak kierunkowy (D-Pad) o przyjemnym, kliknięciu i dobrej precyzji, dwie pełnowymiarowe gałki analogowe z teksturowaną powierzchnią zapobiegającą ześlizgiwaniu się kciuków, fizyczne bumpery (L1/R1) i analogowe triggery (L2/R2) o odpowiednim skoku, oraz tradycyjnie rozmieszczone przyciski akcji A/B/X/Y po prawej stronie urządzenia. Dodatkowo producent wyposażył konsolę w szereg przycisków funkcyjnych: Capture służący do robienia zrzutów ekranu i nagrywania gameplay’u, Menu i Options do nawigacji po interfejsie systemu oraz dedykowane przyciski programowalne V1, V2, V3 i M3, którym można przypisać różne funkcje systemowe lub makra w grach. Wszystkie fizyczne elementy sterowania reagują precyzyjnie i oferują odpowiednie wyczucie, a gałki analogowe charakteryzują się odpowiednim oporem mechanicznym i dokładnością odczytu pozycji, co jest kluczowe w grach wymagających precyzyjnego celowania. Triggery mają wyraźny, wyczuwalny punkt aktywacji oraz możliwość pełnego nacisku analogowego, co docenią szczególnie gracze FPS-ów, gier wyścigowych oraz symulatorów.

Ekran

Ośmiocalowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli (format 16:10) to jeden z niewątpliwie mocniejszych punktów konstrukcji Legion Go S i element, który od razu wyróżnia to urządzenie podczas codziennego użytkowania. Częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz zapewnia zauważalnie wyższą płynność animacji i ruchu w interfejsie systemu oraz obsługujących tę funkcję grach, co szczególnie widać i czuć w dynamicznych grach akcji, szybkich shooterach oraz tytułach sportowych. Panel dotykowy o pojemnościowej technologii rejestracji dotyku reaguje sprawnie, precyzyjnie i bez zauważalnych opóźnień na wszystkie gesty.

Jakość wyświetlanego obrazu stoi na przyzwoitym poziomie, który zadowoli większość użytkowników. Kolory są żywe, nasycone i naturalnie odwzorowane, choć oczywiście może nie tak intensywne i kontrastowe jak w przypadku paneli OLED czy AMOLED dostępnych w niektórych konkurencyjnych rozwiązaniach z wyższej półki cenowej, takich jak Steam Deck OLED. Kąty widzenia są bardzo szerokie, charakterystyczne dla dobrej jakości matryc IPS, co oznacza, że obraz pozostaje czytelny i wierne odwzorowane kolory są zachowane nawet przy dość znacznym odchyleniu ekranu od prostopadłego kąta patrzenia. Maksymalna jasność matrycy, która według naszych pomiarów osiąga około 400-450 nitów, wystarcza do całkowicie komfortowego grania w zdecydowanej większości warunków oświetleniowych – zarówno w zaciemnionych pomieszczeniach, jak i przy standardowym, pośrednim oświetleniu wewnętrznym. Jednak w warunkach bardzo jasnego, bezpośredniego oświetlenia słonecznego, ekran może wymagać ustawienia maksymalnej jasności i nawet wtedy czytelność obrazu może być lekko ograniczona przez odbicia światła od powierzchni szkła ochronnego. Kontrast matrycy jest akceptowalny i typowy jak na solidny panel IPS średniej klasy, aczkolwiek czernie nie są tak głębokie, absolutne i „prawdziwe” jak w przypadku technologii OLED, co jest szczególnie widoczne podczas oglądania ciemnych scen w grach czy filmach, gdzie czarny kolor przyjmuje raczej odcień ciemnoszary.

Rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli przy przekątnej 8 cali przekłada się na gęstość pikseli wynoszącą około 283 ppi (pikseli na cal), co zapewnia ostrość obrazu w pełni zadowalającą dla absolutnej większości użytkowników. Przy standardowej, naturalnej odległości trzymania konsoli od oczu (około 30-40 cm) bardzo trudno dostrzec poszczególne piksele czy efekt „siatki”, nawet przy uważnym przyglądaniu się ekranowi. Teksty są ostre i czytelne, a detale w grach, takie jak odległe obiekty czy tekstury, są wyraźnie widoczne. Format 16:10 to rozsądny i praktyczny kompromis, oferujący nieco więcej użytecznej przestrzeni roboczej w pionie niż tradycyjny, kinowy format 16:9, co jest szczególnie przydatne podczas przeglądania stron internetowych, czy też grania w niektóre tytuły strategiczne i RPG z rozbudowanymi interfejsami użytkownika. Warto również docenić powłokę oleofobową (odpychającą tłuszcz) nałożoną na szkło ochronne ekranu, która skutecznie ogranicza pozostawianie odcisków palców oraz ułatwia czyszczenie powierzchni wyświetlacza.

Bateria

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 55,5 Whr (wat-godzin) to parametr typowy, wręcz standardowy dla urządzeń tej klasy i rozmiaru, plasujący Legion Go S dokładnie w środku stawki pod względem czystej pojemności energetycznej. Rzeczywisty czas pracy na jednym pełnym ładowaniu bardzo znacząco zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju i wymagań uruchamianego oprogramowania, ustawień graficznych w grach, poziomu jasności ekranu, częstotliwości odświeżania wyświetlacza, głośności dźwięku, aktywności w tle oraz indywidualnego profilu użytkowania. Legion Go S wytrzymywał od około 1,5 do maksymalnie 2 godzin naprawdę intensywnego, ciągłego grania, co jest wynikiem oczekiwanym i całkowicie typowym dla tego typu obciążenia. Ten czas może wydawać się relatywnie krótki, ale należy pamiętać, że najnowsze gry AAA wykorzystują pełną moc procesora i układu graficznego, co przekłada się na wysokie zużycie energii.

Znaczące obniżenie ustawień graficznych w grach (na przykład do średnich lub niskich detali), świadome ograniczenie częstotliwości odświeżania ekranu do bardziej energooszczędnych 60 Hz, redukcja jasności wyświetlacza do poziomu około 40-50% oraz wykorzystanie wbudowanych w SteamOS narzędzi do limitowania mocy TDP procesora, pozwalają w praktyce wydłużyć ten czas nawet do około 3-4 godzin ciągłej rozgrywki w wymagające tytuły. W przypadku zdecydowanie mniej wymagających sprzętowo tytułów indie (takich jak Hades, Celeste, Stardew Valley), starszych gier z poprzednich generacji, emulacji konsol retro, czy też prostych gier 2D, Legion Go S potrafi osiągnąć nawet od 5 do 6 godzin, a w skrajnych

Proces ładowania akumulatora odbywa się wygodnie przez jeden z dwóch uniwersalnych portów USB Type-C, co oznacza, że można używać różnych ładowarek obsługujących standard USB Power Delivery. Pełne, kompletne naładowanie całkowicie rozładowanej baterii od 0% do 100% zajmuje w praktyce około 2 do 2,5 godziny przy użyciu dołączonej do zestawu ładowarki, co jest wynikiem akceptowalnym i typowym dla baterii o tej pojemności. Konsola obsługuje technologię szybkiego ładowania USB PD (Power Delivery), a dołączona ładowarka zapewnia odpowiednią, wystarczającą moc, aby proces ładowania przebiegał optymalnie bez niepotrzebnego wydłużania czasu. Co istotne i warte podkreślenia, Legion Go S obsługuje również ładowanie w trybie pass-through, co oznacza, że można jednocześnie grać podłączając konsolę do ładowarki, a urządzenie będzie czerpało energię bezpośrednio z sieci, omijając baterię, co wydłuża jej żywotność na dłuższą metę. Warto również zauważyć, że konsola może być ładowana za pomocą powerbanków obsługujących odpowiednio wysokie napięcie i moc wyjściową, co znacząco zwiększa mobilność urządzenia podczas dłuższych podróży.

Oprogramowanie

Wybór SteamOS jako domyślnego systemu operacyjnego to strategiczna decyzja Lenovo, która zdecydowanie może podzielić potencjalnych użytkowników i stanowi najbardziej kontrowersyjny aspekt Legion Go S. Z jednej strony, interfejs systemu operacyjnego zaprojektowanego i rozwijanego przez Valve jest niemal doskonale zoptymalizowany i przystosowany pod kątem urządzeń handheldowych z ekranami dotykowymi. System zapewnia płynne, intuicyjne i całkowicie bezproblemowe doświadczenie przy dostępie do ogromnej biblioteki Steam, która obecnie liczy dziesiątki tysięcy tytułów. Interfejs jest przejrzysty, responsywny, logicznie zorganizowany i minimalistyczny, co ułatwia szybką nawigację między grami, przyjaciółmi, ustawieniami i sklepem. Co równie ważne z punktu widzenia wydajności, SteamOS jako system oparty na dystrybucji Linux (konkretnie Arch Linux) jest znacząco mniej zasobożerny i bardziej efektywny energetycznie w porównaniu do pełnoprawnego systemu Windows 11, co przekłada się na nieco dłuższy czas pracy na baterii oraz więcej zasobów systemowych (RAM i moc procesora) dostępnych bezpośrednio dla gier.

Z drugiej jednak strony, SteamOS w naturalny sposób ogranicza bezpośredni, natywny dostęp do niektórych popularnych platform dystrybucji cyfrowej gier, które nie oferują oficjalnych klientów na Linuxa. Wprawdzie producent Lenovo marketingowo deklaruje pełną kompatybilność i wsparcie dla usług takich jak Xbox Game Pass, EA App (dawniej Origin), Epic Games Store oraz Battle.net od Blizzarda, jednak praktyczna realizacja tej deklarowanej kompatybilności wymaga od użytkownika nieco więcej wysiłku, cierpliwości, wiedzy technicznej i zachodu niż w przypadku prostego zainstalowania aplikacji w natywnym Windows.

Gry oraz wydajność

Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme to obecnie jeden z najwydajniejszych, najbardziej zaawansowanych układów SoC (System on Chip) dostępnych komercyjnie w kategorii handheldów PC, stanowiący wyraźny skok wydajnościowy w porównaniu do starszych rozwiązań. W praktycznym, codziennym użytkowaniu przekłada się to na realną możliwość całkowicie komfortowego grania w zdecydowaną większość nawet najnowszych, najbardziej wymagających graficznie tytułów AAA z ostatnich lat, choć oczywiście – jak w przypadku każdego kompaktowego, mobilnego urządzenia – z pewnymi nieuniknionymi kompromisami i świadomymi ustępstwami w zakresie ustawień graficznych, które są konieczne aby utrzymać akceptowalną, płynną liczbę klatek na sekundę.

W najbardziej wymagających, współczesnych grach najwyższej jakości graficznej takich jak „Cyberpunk 2077” z ray tracingiem, „Elden Ring”, „Spider-Man Remastered”, „Red Dead Redemption 2”, czy „Starfield”, Legion Go S radzi sobie naprawdę całkiem dobrze i zadowalająco przy średnich do średnio-wysokich ustawieniach detali graficznych (tekstury, cienie, efekty postprocessingowe), zazwyczaj utrzymując względnie stabilną płynność animacji na satysfakcjonującym poziomie od 30 do 45 klatek na sekundę w natywnej, pełnej rozdzielczości wyświetlacza 1920×1200. Dla graczy preferujących wyższą płynność animacji kosztem szczegółowości graficznej, świadome obniżenie renderowanej rozdzielczości do na przykład 1280×800 lub aktywne wykorzystanie zaawansowanych technologii inteligentnego skalowania obrazu takich jak AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) w wersji 2.0 lub nowszej, pozwala w większości przypadków osiągnąć stabilne, płynne 60 FPS, co bardzo znacząco, zauważalnie poprawia ogólny komfort rozgrywki.

W zdecydowanie mniej wymagających sprzętowo tytułach np. niezależnych gier indie (często dwuwymiarowych), popularnych gier roguelike, klasycznych gier platformowych, starszych produkcji AAA wydanych kilka lat temu, oraz emulacji konsol retro z poprzednich generacji (PlayStation 2, GameCube, Wii, PSP) – konsola Legion Go S nie ma absolutnie żadnych problemów z utrzymaniem stałych 60 FPS lub nawet znacząco wyższych, bardziej imponujących wartości przy pełnym wykorzystaniu możliwości 120 Hz ekranu, który faktycznie może wyświetlić te dodatkowe klatki.

Należy jednak szczerze i otwarcie przyznać, że długotrwałe sesje grania w najbardziej wymagające, obciążające sprzęt tytuły AAA z maksymalnymi ustawieniami graficznymi powodują zauważalne nagrzewanie się urządzenia, szczególnie w obszarze górnej części obudowy, gdzie zlokalizowany jest główny układ. Aktywny system chłodzenia z wentylatorem radzi sobie generalnie dobrze ze swoim podstawowym zadaniem. Jednak wentylatory chłodzące stają się przy tym wyraźnie, niemal głośno słyszalne i mogą być postrzegane jako irytujące w cichym otoczeniu. W praktyce większość użytkowników przyzwyczaja się do tego zjawiska lub naturalnie nieświadomie modyfikuje sposób trzymania urządzenia, aby unikać najgorętszych obszarów obudowy.

Łączność

Legion Go S wyposażono standardowo w moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E zgodny ze standardem 802.11 ax (oraz wstecznie kompatybilny z wcześniejszymi standardami 802.11 a/b/g/n/ac) oraz Bluetooth w najnowszej dostępnej wersji 5.3. Bluetooth 5.3 działa bezproblemowo, niezawodnie i bez żadnych istotnych zastrzeżeń z szeroką gamą popularnych akcesoriów bezprzewodowych. Proces parowania nowych urządzeń przez interfejs SteamOS jest intuicyjny, szybki i zazwyczaj zajmuje zaledwie kilka sekund.

Jeśli chodzi o fizyczne, przewodowe złącza i porty komunikacyjne, Legion Go S oferuje przemyślany, choć minimalistyczny zestaw opcji połączeń. Dwa pełnowymiarowe porty USB 4 typu C zlokalizowane w górnej części obudowy konsoli to prawdziwe centrum komunikacyjne urządzenia. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, czytnik kart pamięci microSD (obsługujący karty SDXC do 2 TB).

Porty USB-C nie są tylko portami do ładowania – obsługują one także standard USB 4 z przepustowością do 40 Gb/s, co oznacza szerokie możliwości rozbudowy i łączności. Można ich używać równocześnie do ładowania konsoli, podłączenia zewnętrznych wyświetlaczy i monitorów poprzez DisplayPort Alt Mode, transferu danych do i z zewnętrznych dysków twardych SSD i HDD z pełną prędkością USB 3.2 Gen 2, podłączania peryferiów gamingowych takich jak stacje dokujące. To bardzo elastyczne, uniwersalne rozwiązanie, które zdecydowanie docenią zaawansowani użytkownicy pragnący wykorzystywać konsolę również jako w pełni funkcjonalny komputer stacjonarny.

Podsumowanie

Legion Go S to solidna propozycja konsoli przenośnej, która ma swoje wyraźne mocne strony, ale jednocześnie nie jest pozbawiona pewnych ograniczeń i słabszych punktów, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji zakupowej. Do niewątpliwych, największych atutów tego urządzenia należy przede wszystkim wysoka wydajność, wystarczająca do komfortowego grania nawet w najbardziej wymagające, najnowsze tytuły AAA. Kolejnym mocnym punktem jest dobrej, wysokiej jakości ekran o częstotliwości odświeżania 120 Hz, rozdzielczości 1920×1200 w formacie 16:10.

Przemyślana, wyważona ergonomia urządzenia z dobrze rozmieszczonymi elementami sterującymi, waga 740 gramów stanowiąca rozsądny kompromis między mobilnością a wytrzymałością konstrukcyjną. System operacyjny SteamOS, pomimo pewnych ograniczeń w dostępie do alternatywnych platform dystrybucji gier poza Steam, sprawdza się znakomicie, oferując płynne, zoptymalizowane, intuicyjne i przyjemne w obsłudze doświadczenie użytkownika, szczególnie dla osób, które posiadają już rozbudowaną bibliotekę gier w Steam i nie odczuwają pilnej potrzeby instalowania gier z Epic Games Store, EA App, Battle.net czy Xbox Game Pass.

Z drugiej jednak strony, istnieją pewne aspekty i obszary, które można by poprawić w potencjalnych przyszłych generacjach konsoli. Właśnie wspomniany wybór systemu SteamOS, choć ma swoje wyraźne zalety, może być istotnym ograniczeniem, a wręcz przeszkodą nie do przeskoczenia dla osób silnie zainteresowanych graniem w tytuły dostępne wyłącznie lub przede wszystkim na innych platformach cyfrowych niż Steam. Żywotność baterii, choć całkowicie przyzwoita i konkurencyjna w porównaniu z bezpośrednimi rywalami o podobnych parametrach technicznych, nie wyróżnia się szczególnie pozytywnie na tle całego rynku i może być niewystarczająca dla użytkowników oczekujących możliwości wielogodzinnych sesji grania w wymagające tytuły bez dostępu do gniazdka elektrycznego lub powerbanku.

Kolejnym punktem krytycznym, jest brak jakichkolwiek akcesoriów w podstawowym zestawie sprzedażowym – producent nie dołącza nawet najprostszego etui, osłony ekranu, ściereczki czy dodatkowych nakładek na gałki analogowe, co może być rozczarowujące i postrzegane jako oszczędność w niewłaściwym miejscu. Stosunkowo głośny, a czasem wręcz irytujący dla wrażliwych użytkowników system chłodzenia aktywnego z wentylatorami pod pełnym obciążeniem podczas wymagających gier to kolejny aspekt techniczny, który można by zoptymalizować.

Dla kogo w takim razie jest Legion Go S i komu mogę szczerze polecić rozważenie zakupu tego urządzenia? Przede wszystkim jest to doskonały wybór dla użytkowników platformy Steam z już rozbudowaną, bogatą biblioteką gier cyfrowych, którzy cenią sobie przede wszystkim mobilność i elastyczność grania w dowolnym miejscu i czasie, i są jednocześnie gotowi świadomie zaakceptować pewne nieuniknione kompromisy i ograniczenia związane bezpośrednio z systemem operacyjnym SteamOS.

Legion Go S sprawdzi się także znakomicie jako uniwersalne urządzenie dla entuzjastów retro gamingu i emulacji starszych konsoli, ponieważ moc procesora Ryzen Z1 Extreme z dużym zapasem wystarcza do płynnej emulacji praktycznie wszystkich platform do siódmej generacji włącznie (PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, PSP, Nintendo DS, i wszystkie starsze systemy), a SteamOS oferuje relatywnie łatwy dostęp do popularnych emulatorów poprzez wbudowany „Discovery Mode” czy zewnętrzne narzędzia jak EmuDeck.