GTA VI ponownie opóźnione – premiera przesunięta na listopad 2026

Fani jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat muszą uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość. Rockstar Games oficjalnie ogłosiło kolejne opóźnienie premiery GTA VI, przesuwając datę wydania na 19 listopada 2026 roku. Dla milionów graczy na całym świecie to kolejny cios, który sprawia, że oczekiwanie na powrót do Vice City wydłuża się.

Drugie opóźnienie z rzędu

To już drugie przesunięcie terminu premiery kontynuacji kultowego Grand Theft Auto V. Gra pierwotnie miała zadebiutować w 2025 roku, co zostało zapowiedziane wraz z pierwszym oficjalnym zwiastunem wydanym w grudniu 2023 roku. Jednak wcześniej, w maju 2025 roku, Rockstar poinformowało o pierwszym opóźnieniu, przesuwając premierę na 26 maja 2026 roku. Najnowsza decyzja studia przesuwa premierę o kolejne sześć miesięcy, co wywołało mieszane reakcje w społeczności graczy – od zrozumienia po frustrację.

Warto podkreślić, że opóźnienia gier nie są niczym nowym w branży, szczególnie w przypadku tak ambitnych projektów jak GTA VI. Jednak skala oczekiwania na tę konkretną produkcję jest bezprecedensowa. GTA V pozostaje jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii, a presja związana z dostarczeniem godnego następcy jest ogromna.

Oficjalne stanowisko Rockstar Games

W oficjalnym komunikacie prasowym studio tłumaczy decyzję o opóźnieniu chęcią dopracowania gry do poziomu, jakiego oczekują gracze. Rockstar zapewnia, że nowa data premiery pozwoli im „ukończyć grę z poziomem dopracowania, jakiego się po nas spodziewacie i na jaki zasługujecie”.

Deweloper nie pozostawił fanów bez słowa przeprosin. „Chcemy ponownie podziękować za waszą cierpliwość i wsparcie. Chociaż czekanie będzie nieco dłuższe, jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że gracze doświadczą rozległego stanu Leonida i powrotu do współczesnego Vice City” – czytamy w oświadczeniu Rockstar Games.

Na czym zagramy?

GTA VI trafi na konsole nowej generacji – PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Na razie nie ma oficjalnych informacji o wersji na PC, co jest standardową praktyką studia, które zazwyczaj wydaje wersje komputerowe z opóźnieniem względem konsol.

Koniec ery częstych premier?

Warto zauważyć, że czas oczekiwania między kolejnymi odsłonami serii dramatycznie się wydłużył. W początkach XXI wieku Rockstar wypuszczało kolejne części GTA co kilka lat lub nawet krócej. Między GTA V a GTA VI upłynie już 13 lat – bezprecedensowa przerwa w historii serii, która pokazuje, jak bardzo wzrosła skala i złożoność produkcji współczesnych gier AAA.

Czy tym razem listopad 2026 okaże się ostatecznym terminem? O tym przekonamy się za nieco ponad rok. Jedno jest pewne – gdy GTA VI wreszcie ujrzy światło dzienne, będzie to jedno z największych wydarzeń w historii branży gamingowej.

