Xiaomi pracuje nad smartfonem z baterią 9000 mAh – rewolucja w czasie pracy czy tylko chińska ciekawostka?

Chiński producent Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek smartfona z jedną z największych baterii w historii branży mobilnej. Według najnowszych doniesień, nadchodzący model z serii Redmi ma być wyposażony w ogniwo o pojemności 9000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 100W.

Rekordowa bateria w smartfonie

Informacje o nadchodzącym urządzeniu pochodzą od renomowanego informatora z platformy Weibo – Digital Chat Station, który zdobył zaufanie społeczności technologicznej dzięki licznemu trafionym przewidywaniom. Według jego doniesień, Xiaomi intensywnie pracuje nad wprowadzeniem baterii o pojemności 9000 mAh do jednego ze swoich przyszłych modeli. To wartość, która znacząco przewyższa standardy obecnie dostępnych na rynku smartfonów, gdzie baterie oscylują zazwyczaj wokół 5000-6000 mAh.

Dodatkowym atutem urządzenia ma być technologia szybkiego ładowania o mocy 100W, co pozwoli na błyskawiczne uzupełnienie energii w tak dużym akumulatorze. To połączenie zapowiada smartfon, który nie tylko będzie pracował przez wiele dni na jednym ładowaniu, ale także nie zmusi użytkowników do długiego oczekiwania przy ładowarce.

Prototyp z 10 000 mAh

Co więcej, wewnętrzne źródła podają, że Xiaomi eksperymentuje również z prototypem wyposażonym w baterię o pojemności aż 10 000 mAh. Choć nie jest pewne, czy taki model trafi do masowej produkcji, sam fakt prowadzenia prac nad tak zaawansowanym rozwiązaniem pokazuje ambicje chińskiego giganta technologicznego w zakresie wydłużania czasu pracy urządzeń mobilnych.

Redmi Turbo 5 – główny podejrzany?

Niektóre chińskie źródła spekulują, że smartfonem wyposażonym w 9000 mAh baterię może być nadchodzący Redmi Turbo 5. Model ten był już wcześniej przedmiotem przecieków i zapowiadano, że jego premiera odbędzie się wcześniej niż pierwotnie planowano. Jednak najnowsze raporty dotyczące Redmi Turbo 5 wspominają o baterii o pojemności 7500 mAh, co pozostaje w sprzeczności z informacjami o ogniwie 9000 mAh.

Ta rozbieżność pozostawia otwarte pytanie – czy mowa o tym samym urządzeniu z różnymi wariantami baterii dla różnych rynków, czy może Xiaomi przygotowuje więcej niż jeden model z ultrapojemnymi akumulatorami?

Technologia krzemo-węglowa w bateriach

Kluczem do osiągnięcia tak wysokich pojemności w smartfonach są nowoczesne baterie krzemo-węglowe (silicon-carbon). Ta zaawansowana technologia pozwala na zwiększenie gęstości energii ogniw, co umożliwia zmieszczenie większej pojemności w tej samej lub nawet mniejszej przestrzeni. Baterie krzemo-węglowe stają się coraz popularniejsze wśród chińskich producentów, którzy konkurują w wyścigu o najdłuższy czas pracy swoich urządzeń.

Europejskie wersje mogą rozczarować

Niestety, dla użytkowników spoza Chin pojawia się duży znak zapytania. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że smartfony z większymi bateriami krzemo-węglowymi, które debiutują w Chinach, często trafiają na rynki europejskie i inne globalne rynki z ograniczoną pojemnością akumulatorów.

Ten schemat powtarzał się już przy wcześniejszych modelach różnych producentów. Przyczyny mogą być różne – od wymogów certyfikacyjnych, przez kwestie logistyczne i transportowe, po regulacje dotyczące baterii litowych w różnych regionach świata. W efekcie europejscy konsumenci otrzymują te same modele, ale z tradycyjnymi bateriami litowymi o mniejszej pojemności.

Nie podnoście jeszcze kieliszków

Eksperci i obserwatorzy rynku mobilnego zachowują zdrowy sceptycyzm co do międzynarodowej dostępności tego urządzenia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że smartfon z baterią 9000 mAh pozostanie ekskluzywem dla chińskiego rynku, lub trafi do Europy w wersji z znacząco pomniejszoną baterią – być może właśnie z tymi wspomnianymi 7500 mAh lub jeszcze mniejszą.

Niezależnie od tego, czy ten konkretny model trafi na rynki globalne, rozwój technologii baterii krzemo-węglowych wskazuje kierunek, w którym będzie podążać cała branża. W najbliższych latach możemy spodziewać się coraz większych pojemności w smartfonach, bez konieczności zwiększania ich gabaryty lub wagi.

Xiaomi, wraz z innymi chińskimi producentami takimi jak Oppo, Vivo czy Honor, inwestuje znaczne środki w rozwój technologii akumulatorów. To odpowiedź na jeden z głównych problemów współczesnych smartfonów – czas pracy na baterii, który dla wielu użytkowników pozostaje kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze urządzenia.

Co dalej?

Na razie pozostaje nam czekać na oficjalne ogłoszenia od Xiaomi. Firma zazwyczaj organizuje odrębne wydarzenia premierowe dla swoich urządzeń z serii Redmi, podczas których prezentuje pełne specyfikacje i dostępność rynkową.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, a smartfon z baterią 9000 mAh rzeczywiście pojawi się na rynku, będzie to istotny krok naprzód w technologii mobilnej. Pytanie tylko, czy europejscy użytkownicy będą mogli w pełni skorzystać z tej innowacji, czy też będą musieli zadowolić się obserwowaniem jej z daleka.

Jednego możemy być pewni – presja na wydłużenie czasu pracy smartfonów będzie rosła, a producenci będą musieli znaleźć sposoby na dostarczenie tej funkcjonalności również poza rynkiem chińskim. Być może nadchodzący model Xiaomi stanie się katalizatorem zmian, które wkrótce dotrą również do kieszeni europejskich użytkowników.