Baseus Bipow 2 Pro 10 000 mAh – recenzja powerbanka

Powerbanki od lat stanowią nieodłączny element wyposażenia osób, które spędzają dużo czasu poza domem lub po prostu nie lubią niespodziewanie widzieć na ekranie smartfona komunikatu o niskim poziomie baterii. Marka Baseus, znana z produkcji akcesoriów mobilnych o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny, regularnie odświeża swoje linie urządzeń. Model Baseus Bipow 2 Pro 10 000 mAh to najnowsza odsłona popularnej serii Bipow, która zdobyła uznanie użytkowników za kompaktowe rozmiary, solidne wykonanie i wysoką funkcjonalność. Nowy wariant ma oferować szybkie ładowanie z mocą do 22,5 W, praktyczny wbudowany kabel, czytelny wyświetlacz LED oraz trzy porty wyjściowe, co czyni go uniwersalnym towarzyszem codziennych podróży i wyjazdów. Czy jednak w praktyce spełnia oczekiwania? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Baseus od lat przykłada dużą wagę do estetyki i kompletności swoich produktów – nie inaczej jest w tym przypadku. W minimalistycznym pudełku znajdziemy sam powerbank Baseus Bipow 2 Pro, krótki kabel USB-C do USB-C oraz zestaw papierologii. Całość jest dobrze zabezpieczona, a opakowanie utrzymane w charakterystycznym dla producenta stylu.

Poniżej znajdziecie pełną specyfikację powerbanka.

Specyfikacja techniczna Baseus Bipow 2 Pro 10 000 mAh:

Pojemność: 10 000 mAh

10 000 mAh Moc wyjściowa (maks.): 22,5 W

22,5 W Złącza: 1x USB-A, 1x USB-C (plus kabel USB C)

1x USB-A, 1x USB-C (plus kabel USB C) Liczba portów wyjściowych: 3

3 Napięcie wyjściowe (maks.): 12 V

12 V Prąd ładowania (maks.): 1,5 A

1,5 A Funkcje dodatkowe: wbudowany kabel, wskaźnik LED poziomu naładowania

wbudowany kabel, wskaźnik LED poziomu naładowania Brak ładowania bezprzewodowego

Zastosowanie: smartfony, tablety, iPady, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe

smartfony, tablety, iPady, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe Wymiary: 122 × 69 × 18 mm

122 × 69 × 18 mm Waga: 204 g

Już na papierze widać, że mamy do czynienia z urządzeniem łączącym kompaktowość z dużą wszechstronnością.

Jakość wykonania i design

Pod względem wizualnym Baseus Bipow 2 Pro prezentuje się nowocześnie i schludnie. Zastosowany matowy plastik sprawia, że urządzenie wygląda elegancko, a jednocześnie nie zbiera odcisków palców. Obudowa jest lekko zaoblona na krawędziach, dzięki czemu dobrze leży w dłoni i nie ślizga się nawet przy dłuższym użytkowaniu. Waga 204 g oraz grubość 18 mm czynią go poręcznym – bez problemu mieści się w kieszeni spodni, małej torebce czy plecaku.

Na froncie umieszczono wyświetlacz LED, który pokazuje dokładny poziom naładowania baterii w procentach. To duży plus w porównaniu do tradycyjnych diodowych wskaźników – użytkownik zyskuje precyzyjną informację o stanie ogniw. Na górnej krawędzi znajdziemy porty: USB-A oraz USB-C, z których jeden może służyć zarówno do ładowania powerbanka, jak i do zasilania innych urządzeń. Co ważne, producent zadbał o wbudowany kabel, który może służyć jako zawieszka – idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdy zapomnimy zabrać przewodu z domu.

Całość wykonana jest bardzo solidnie – nie słychać żadnych trzasków ani luzów, a złącza są dobrze spasowane. Baseus po raz kolejny udowadnia, że nawet w relatywnie tanich akcesoriach można uzyskać wysoką jakość wykonania.

Bateria

Deklarowana pojemność 10 000 mAh w praktyce przekłada się na około 8 000-9 000 mAh realnej pojemności użytkowej, co jest standardowym wynikiem w tej klasie urządzeń. Taka ilość energii pozwala na:

2 pełne ładowania przeciętnego smartfona z baterią 4000–4500 mAh,

1 pełne ładowanie tabletu,

kilkukrotne uzupełnienie energii w słuchawkach czy smartwatchu.

Bateria wykorzystuje ogniwa litowo-polimerowe, które cechują się dobrą stabilnością i długą żywotnością. Powerbank utrzymuje energię przez dłuższy czas, co oznacza, że nawet po kilku tygodniach nieużywania nie rozładowuje się samoczynnie. W codziennym użytkowaniu sprawdza się jako kompaktowe źródło energii dla osób podróżujących lub pracujących w terenie.

Ładowanie

Największą zaletą Baseus Bipow 2 Pro jest jego moc wyjściowa 22,5 W, która umożliwia szybkie ładowanie wielu modeli smartfonów. W praktyce oznacza to, że telefon z baterią 4000 mAh można naładować w około godziny, co czyni ten powerbank bardzo efektywnym narzędziem w podróży.

Dwa porty i trzeci z kabla USB wyjściowe umożliwiają jednoczesne ładowanie kilku urządzeń, co jest szczególnie przydatne podczas wyjazdów czy pracy zdalnej. Warto jednak pamiętać, że przy równoczesnym korzystaniu z kilku portów całkowita moc ładowania rozkłada się między nimi, co nieco wydłuża czas ładowania każdego urządzenia z osobna.

Samo ładowanie powerbanka odbywa się przez port USB-C, który pełni również funkcję wejścia. Czas pełnego uzupełnienia powerbanka wynosi około 3–4 godziny przy użyciu ładowarki o odpowiedniej mocy. Niestety, urządzenie nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, ale przy tej półce cenowej nie jest to zaskoczeniem.

Podsumowanie

Baseus Bipow 2 Pro 10 000 mAh to solidny, funkcjonalny i elegancki powerbank. Urządzenie wyróżnia się dobrym stosunkiem jakości do ceny, oferując szybkie ładowanie, dwa porty, wbudowany kabel i precyzyjny wyświetlacz LED w bardzo lekkiej i estetycznej obudowie.

To idealny wybór dla osób, które szukają mobilnego źródła energii do codziennego użytku – zarówno do ładowania smartfonów, jak i mniejszych akcesoriów, takich jak słuchawki, smartwatche czy tablety. Owszem, brak ładowania bezprzewodowego i nieco niższy prąd ładowania na niektórych portach mogą być drobnym minusem, ale w ogólnym rozrachunku trudno o lepszy powerbank w tej klasie cenowej. Baseus Bipow 2 Pro to jeden z najbardziej opłacalnych powerbanków o pojemności 10 000 mAh, łączący bardzo dobre wykonanie i nowoczesny design.