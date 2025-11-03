Samsung Galaxy S26: Rewolucyjne zmiany w aparatach i bateriach?

Samsung od kilku lat spotyka się z krytyką za brak znaczących usprawnień w swoich flagowych smartfonach. Najnowsze przecieki sugerują jednak, że seria Galaxy S26 może w końcu przynieść istotne zmiany, które zadowolą wymagających użytkowników.

Galaxy S26 Ultra – ewolucja flagowca

Topowy model linii ma otrzymać ulepszoną matrycę M14 OLED o przekątnej 6,9 cala, wyposażoną w funkcję prywatności opartą na sztucznej inteligencji. Technologia ta prawdopodobnie ograniczy widoczność ekranu przy spojrzeniu pod kątem, chroniąc poufne informacje przed wścibskimi spojrzeniami.

W kwestii aparatów Samsung zachowa sprawdzone rozdzielczości: 200 Mpx w głównym sensorze, 50 Mpx w ultraszerokokątnym i 50 Mpx w teleobiektywie 5x. Producent zamierza jednak ulepszyć główny aparat oraz jednostkę szerokokątną, co powinno przełożyć się na lepszą jakość zdjęć. Niepewność wzbudza jedynie teleobiektyw 3x – według różnych źródeł może to być dotychczasowy sensor 12 MP, jego większa wersja lub całkowicie nowy moduł 50 Mpx. Bateria ma osiągnąć pojemność 5400 mAh, co stanowiłoby solidny wzrost w porównaniu do poprzednika.

Galaxy S26+ otrzyma największe ulepszenia

Model Plus może okazać się największym zwycięzcą tegorocznych zmian. Samsung planuje wymienić główny sensor na większą jednostkę o rozmiarze 1/1,3 cala (wzrost z obecnych 1/1,56 cala), co znacząco poprawi jakość fotografii, szczególnie w słabym oświetleniu.

Ultraszerokokątny aparat zostanie ulepszony do 50 Mpx, a 10-megapikselowy teleobiektyw ustąpi miejsca lepszemu 12 Mpx sensorowi o wymiarach 1/2,55 cala. Spekulacje wskazują, że S26+ może przejąć aparaty ultraszerokokątny i tele z obecnego Galaxy S25 Ultra, co byłoby znaczącym ulepszeniem. Te zmiany sugerują, że Samsung nie zamierza rezygnować z modelu Plus i prawdopodobnie wycofuje ze swojej oferty wariant Edge.

Galaxy S26 – solidna podstawa

Podstawowy model Galaxy S26 również nie zostanie pominięty. Smartfon ma otrzymać te same ulepszenia aparatów co S26 Plus, a dodatkowo Samsung zwiększy pojemność baterii do 4200-4300 mAh. To dobra wiadomość dla użytkowników szukających kompaktowego, ale wydajnego urządzenia.

Niespodzianka: smukły wariant Galaxy S26

Intrygującą informacją jest pojawienie się nowego, szczuplejszego modelu Galaxy S26, który ma być pozycjonowany między standardowym S26 a S26 Plus. W przeciwieństwie do problematycznego modelu Edge, nowy wariant ma oferować mniej kompromisów.

Urządzenie otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala oraz komplet trzech 50-megapikselowych aparatów: głównego, ultraszerokokątnego i teleobiektywu. Bateria o pojemności około 4300 mAh ma zapewnić solidną żywotność.

Procesor w zależności od regionu

Wszystkie modele Galaxy S26 będą napędzane przez Snapdragon 8 Elite Gen 5 lub Exynos 2600, w zależności od rynku. Samsung kontynuuje więc strategię regionalnego zróżnicowania procesorów, co nie zawsze spotyka się z entuzjazmem fanów marki.

Ostrożny optymizm

Choć informacje pochodzą z nieoficjalnego źródła, ich szczegółowość sugeruje, że mogą pochodzić z wewnętrznych kanałów Samsunga. Warto jednak zachować zdrowy sceptycyzm, szczególnie że ostatnie plotki dotyczące serii S26 często się ze sobą kłóciły.

Jeśli przecieki się potwierdzą, Galaxy S26 może w końcu odpowiedzieć na zarzuty o stagnację i pokazać, że Samsung wciąż potrafi zaskoczyć. Premiery spodziewamy się na początku 2026 roku.

Źródło: gsmarena.com