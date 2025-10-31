Samsung Galaxy S26 może pojawić się później niż zwykle. Premiera serii zagrożona przesunięciem na marzec 2026

Samsung od lat przyzwyczaił swoich klientów do stałego harmonogramu premier flagowych smartfonów z serii Galaxy S. Od kilku generacji firma prezentuje nowe modele na początku roku, zazwyczaj w styczniu, a następnie wprowadza je do sprzedaży w ciągu kilku następnych tygodni. W przypadku nadchodzącej serii Galaxy S26 ten scenariusz może ulec zmianie. Według najnowszych doniesień masowa produkcja dwóch z trzech planowanych modeli — Galaxy S26 i Galaxy S26+ — ma rozpocząć się później, niż pierwotnie zakładano, co może przesunąć całą premierę nawet do marca 2026 roku.

Źródła z branży sugerują, że najbardziej zaawansowany wariant, czyli Galaxy S26 Ultra, ma wejść do masowej produkcji jeszcze w grudniu 2025 roku, zgodnie z dotychczasowymi planami. Problem dotyczy pozostałych dwóch wersji: podstawowej oraz tej sytuowanej nieco wyżej — Galaxy S26+. Ich produkcja może ruszyć dopiero w styczniu 2026 roku, a w skrajnych przypadkach jeszcze później. Opóźnienie na tym etapie łańcucha dostaw automatycznie przesuwa cały proces testowania, dystrybucji oraz przygotowań do premiery, przez co debiut na rynku w styczniu lub lutym może okazać się nierealny.

Jednym z powodów tego przesunięcia mają być zmiany w strategii firmy dotyczące struktury linii produktowej. Wcześniej mówiło się o możliwym wprowadzeniu wariantu „Edge” jako pośredniego modelu między wersją podstawową a Ultra, jednak według aktualnych informacji Samsung całkowicie zrezygnował z tego pomysłu. Zmiana nazewnictwa oraz rezygnacja z jednego z planowanych wariantów miała spowodować konieczność przeprojektowania harmonogramu produkcji oraz weryfikacji specyfikacji dwóch pozostałych modeli. Co więcej, wcześniejsze koncepcje związane z modelami o alternatywnej nazwie „Pro” również miały zostać porzucone, co dodatkowo wydłużyło proces decyzyjny wewnątrz firmy.

Nie można też wykluczyć wpływu czynników technologicznych. W branży mówi się, że Samsung może przygotowywać poważniejsze ulepszenia niż w poprzednich latach, a to wymaga dodatkowego czasu na optymalizację urządzeń. Jedną z kwestii mogą być ekrany — jeśli firma planuje wprowadzenie ulepszonego panelu OLED nowej generacji dla modeli podstawowych i Plus, wymaga to dodatkowych testów jakościowych. Podobna sytuacja może dotyczyć aparatu, ponieważ konkurencja coraz częściej sięga po zaawansowane sensory peryskopowe oraz układy wspomagane sztuczną inteligencją, co zmusza Samsunga do dopracowania fotografii mobilnej na jeszcze wyższym poziomie.

Nie bez znaczenia może być także kwestia procesora. Od jakiegoś czasu krążą informacje, że Samsung chce mocniej oprzeć się na własnych układach Exynos w niektórych regionach, ale jednocześnie planuje zastosowanie jednostek Qualcomm Snapdragon w wybranych wersjach. Dopracowanie dwóch różnych konfiguracji sprzętowych w krótkim czasie, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kompatybilności oprogramowania, może okazać się wyzwaniem wpływającym na terminarz produkcji.

Potencjalne przesunięcie premiery na marzec 2026 może mieć istotne konsekwencje nie tylko dla samego producenta, ale również dla całego rynku. Samsung od lat otwiera kalendarz premier flagowców na początku roku, co nadaje ton branży i wpływa na decyzje konkurentów. Jeśli Galaxy S26 faktycznie zadebiutuje później, luka na rynku może zostać wykorzystana przez innych producentów, takich jak Xiaomi, OnePlus czy Huawei, którzy mogą wcześniej wprowadzić swoje nowości i przyciągnąć uwagę konsumentów.

Z marketingowego punktu widzenia Samsung znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiał utrzymać zainteresowanie obecnym modelem Galaxy S25 przez dłuższy czas. Firma może zdecydować się na intensywniejsze akcje promocyjne i atrakcyjne oferty przedsprzedażowe dla obecnej generacji, aby zminimalizować okres oczekiwania klientów. Przedłużenie cyklu życia Galaxy S25, przy jednoczesnym podsycaniu oczekiwań wobec Galaxy S26, może być kluczowe dla utrzymania stabilnej sprzedaży.

Z punktu widzenia użytkowników przesunięcie premiery może oznaczać konieczność ponownego rozważenia planów zakupowych. Osoby, które tradycyjnie planują wymianę telefonu w pierwszych tygodniach roku, być może zdecydują się albo poczekać do marca, albo sięgnąć po aktualną generację, zwłaszcza jeśli jej ceny zostaną obniżone. Opóźnienie może również spowodować, że przedsprzedaż Galaxy S26 będzie bardziej dynamiczna, a pierwsze dostawy mogą być ograniczone, szczególnie w Europie.

Na oficjalne potwierdzenie tych informacji trzeba będzie jednak poczekać. Samsung nie odniósł się jeszcze do doniesień o opóźnieniu, ale jeśli kolejne przecieki będą się potwierdzać, firma być może zdecyduje się na wcześniejsze przygotowanie klientów na zmianę harmonogramu. Do tego czasu pozostaje śledzić dalsze raporty i oczekiwać, że marcowa premiera zostanie zrekompensowana nową jakością i technologicznie dopracowanymi rozwiązaniami.

Źródło: gsmarena.com