OnePlus Nord CE 5 – recenzja

Nord CE 5 to najnowszy przedstawiciel popularnej serii średniopółkowych smartfonów, które od samego początku swojego istnienia starały się łączyć atrakcyjną cenę z parametrami technicznymi, jakie jeszcze niedawno były zarezerwowane wyłącznie dla droższych modeli. Producent kontynuuje w tym urządzeniu filozofię oferowania jak największej funkcjonalności przy zachowaniu rozsądnego kompromisu cenowego. Telefon skierowany jest do szerokiego grona odbiorców – od osób, które szukają solidnego urządzenia do pracy i nauki, przez użytkowników aktywnie korzystających z multimediów, aż po tych, którzy lubią od czasu do czasu zagrać w wymagające tytuły mobilne. Jak jednak ten smartfon się prezentuje w praktyce przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Producenci sprzętu mobilnego w ostatnim czasie zaczęli nas mocno przyzwyczajać do faktu, że smartfony w zestawach startowych nie zawierają nic więcej prócz samego urządzenia i kabla USB typu C nic więcej. Niestety podobnie jest w przypadku najnowszego sprzętu od OnePlus. W charakterystycznym czarno niebieskim opakowaniu znajdziemy jedynie telefon wraz z czerwonym kablem USB typu C. Trochę bieda, ale niestety ze wzgląd na ekologię i inne czynniki nie znajdziemy w zestawie nawet najprostszej ładowarki. Prócz tego znajdziemy standardowy zestaw papierologii. Co do specyfikacji możecie znaleźć nią poniżej.

Pod względem specyfikacji Nord CE 5 prezentuje się imponująco jak na swoją klasę cenową. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 8350 – cztery rdzenie Cortex-A715 o taktowaniu do 3,35 GHz odpowiadają za moc obliczeniową w wymagających zadaniach, natomiast cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A510 o taktowaniu 2,20 GHz dbają o długi czas pracy i płynność w codziennym użytkowaniu. Układ graficzny Mali-G615 MC6 zapewnia wysoką wydajność w grach i aplikacjach. Do tego dochodzi 8 GB pamięci RAM, co w połączeniu z szybką pamięcią wewnętrzną 256 GB daje spore możliwości. Jeśli jednak komuś to nie wystarczy, może rozbudować pamięć o dodatkowy 1 TB dzięki karcie microSD.

Ekran AMOLED o przekątnej 6,77 cala i rozdzielczości 2392 × 1080 pikseli wyświetla obraz o zagęszczeniu 387 ppi i wspiera odświeżanie 120 Hz. Aparat główny 50 Mpix z jasną przysłoną f/1.8, obiektyw szerokokątny 8 Mpix f/2.2 oraz przedni aparat 16 Mpix tworzą zestaw, który sprawdzi się w różnych warunkach oświetleniowych. Całość uzupełnia bateria 5200 mAh, szybkie ładowanie SuperVOOC, głośniki stereo, najnowsze standardy łączności (w tym 5G, Wi-Fi, NFC i Bluetooth 5.4), a także czytnik linii papilarnych w ekranie oraz funkcja rozpoznawania twarzy. Nord CE 5 pracuje pod kontrolą Androida 15, oferując szerokie możliwości personalizacji i długoterminowe wsparcie aktualizacyjne.

Jakość wykonania oraz design

Nord CE 5 wyróżnia się nowoczesnym i minimalistycznym wzornictwem, które nawiązuje do poprzednich modeli, a jednocześnie wprowadza subtelne zmiany nadające mu świeżości. Obudowa jest smukła – 8,2 mm grubości – i waży 199 gramów, co przy tej klasie baterii i dużym ekranie jest to dobry wynik. Telefon nie sprawia wrażenia przesadnie ciężkiego ani nieporęcznego. Szkło na froncie płynnie przechodzi w ramkę, a tył wykonano z tworzywa o matowym wykończeniu, które skutecznie maskuje odciski palców i drobne rysy. Będąc przy pleckach telefonu warto wspomnieć, że całość ma dodatkowo perłowe wykończenie. Wygląda naprawdę ciekawie, choć z góry powiem, że najpewniej nie wszystkim od razu przypadnie do gustu. W dotyku smartfon jest przyjemny, a dzięki delikatnie zaokrąglonym krawędziom urządzenie wygodnie trzyma się w dłoni nawet podczas długiego użytkowania.

Na uwagę zasługuje certyfikat IP65, który potwierdza odporność telefonu na pył i zachlapania. Nie jest to pełna wodoodporność, ale w praktyce daje użytkownikowi pewność, że urządzenie wytrzyma niespodziewany deszcz czy kontakt z kurzem. Moduł aparatów na tylnym panelu jest osadzony w wyspie, która zauważalnie wystaje z bryły urządzenia.

Od frontu otrzymujemy duży 6,77 calowy ekran, przy górnej krawędzi znajdziemy centralnie umiejscowiony przedni obiektyw aparatu i nieco wyżej krawędziowy głośnik do rozmów telefonicznych (niestety nie działa jako drugi multimedialny). Najwięcej elementów standardowo umieszczono na krawędziach telefonu i idąc od prawej znajdziemy dłuższy klawisz służący regulacji głośności oraz tuż pod nim przycisk power. Dolna krawędź to z kolei tacka na kartę SIM, jeden z mikrofonów, wyjście USB typu C oraz główny głośnik multimedialny. Vis a vis znajdziemy jedynie mikrofon, ostatnia z krawędzi została pozbawiona wszelkich dodatków. Na pleckach urządzenia znajdziemy całkiem sporych rozmiarów wyspa, która niestety wystaje poza bryłę samego urządzenia. Pod względem jakości wykonania poszczególnych elementów nie mam większych uwag, urządzenie jest dobrze spasowane, nawet pod większym naciskiem nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało.

Ekran

Wyświetlacz AMOLED w Nord CE 5 to bez wątpienia jedna z jego najmocniejszych stron. Duża przekątna 6,77 cala sprawia, że smartfon dobrze sprawdza się zarówno do codziennego korzystania z aplikacji, jak i do oglądania filmów czy grania w gry. Rozdzielczość 2392 × 1080 pikseli i zagęszczenie 387 ppi gwarantują ostry, szczegółowy obraz, a technologia AMOLED zapewnia głęboką czerń, świetny kontrast i żywe kolory. Częstotliwość odświeżania 120 Hz przekłada się na płynność przewijania, animacji i rozgrywki, a jednocześnie ekran może dynamicznie dostosowywać odświeżanie do wyświetlanych treści, co pozytywnie wpływa na zużycie energii.

Producent wyposażył ekran w szereg funkcji dodatkowych, takich jak tryb ochrony oczu ograniczający emisję niebieskiego światła, możliwość kalibracji barw i tryb ciemny, który nie tylko jest wygodny nocą, ale także oszczędza baterię. Jasność maksymalna jest wystarczająca do komfortowego korzystania nawet w pełnym słońcu, a dzięki wysokiej jakości powłoce antyrefleksyjnej treści pozostają czytelne. Mamy też Always on Display w nieco uboższej wersji, ale jest i działa. Pod względem wyświetlacza większych uwag nie mam, całość podczas testów sprawdzała się bardzo dobrze i nie było z tym większych problemów.

Bateria

Akumulator o pojemności 5200 mAh to parametr, który kiedyś byłby mocnym wyróżnikiem dzisiaj jest co najwyżej standardem jeśli chodzi o tę półkę urządzeń. Przy tych podzespołach działanie telefonu jest całkiem niezłe. W typowych scenariuszach, obejmujących przeglądanie internetu, korzystanie z komunikatorów, oglądanie multimediów i sporadyczne granie, telefon bez problemu wytrzymuje cały intensywny dzień, a pod koniec dnia pozostaje jeszcze spory zapas energii i myślę, że bez większych przeszkód można osiągnąć około półtora dnia działania.

Największym atutem jest jednak szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy do 80 W. Dzięki temu w zaledwie kilkanaście minut można uzupełnić energię na kilka godzin pracy, a pełne ładowanie od 0 do 100% trwa około 50 minut. To wygoda, szczególnie w sytuacjach, gdy nie mamy czasu czekać długo przy gniazdku. Producent zadbał także o rozwiązania zwiększające żywotność baterii – funkcję inteligentnego ładowania, która optymalizuje proces, aby zmniejszyć zużycie ogniwa w dłuższej perspektywie.

Aparat

Zestaw fotograficzny w Nord CE 5 składa się z głównego obiektywu 50 Mpx z przysłoną f/1.8 oraz 8 Mpx obiektywu szerokokątnego f/2.2. Uzupełnia go przedni aparat 16 Mpix do selfie. Aparat główny robi zdjęcia o wysokiej szczegółowości, z naturalnymi kolorami i dobrze odwzorowanym kontrastem. W dobrym świetle fotografie prezentują się atrakcyjnie, a tryb HDR skutecznie radzi sobie z trudnymi warunkami, wydobywając szczegóły zarówno z jasnych, jak i ciemnych partii kadru.

Obiektyw szerokokątny pozwala uchwycić szerszą perspektywę, co przydaje się w fotografii krajobrazowej czy miejskiej. Owszem, szczegółowość jest niższa niż w głównym obiektywie, ale nadal na poziomie satysfakcjonującym w codziennym użytkowaniu. Tryb nocny działa poprawnie, rozjaśniając sceny i redukując szumy, choć w trudniejszych warunkach widać spadki ostrości i zdecydowanie więcej szumów. Aparat przedni 16 Mpix radzi sobie dobrze przy selfie i rozmowach wideo – kolory są naturalne, a skóra wygląda realistycznie.

Telefon nagrywa filmy w rozdzielczości 4K z stabilizacją obrazu. Materiały wideo charakteryzują się płynnym ruchem i wiernym odwzorowaniem kolorów, co sprawia, że Nord CE 5 można śmiało wykorzystać jako narzędzie do rejestrowania codziennego życia.

Oprogramowanie

Nord CE 5 działa na systemie Android 15 z lekką i przejrzystą nakładką producenta. Interfejs jest minimalistyczny, szybki i pozbawiony nadmiaru aplikacji, które mogłyby spowolnić działanie. Producent pozostawił użytkownikowi szerokie pole do personalizacji – można zmieniać wygląd ikon, motywów, animacji przejść czy dopasować panel powiadomień. Nie zabrakło trybu ciemnego, trybu oszczędzania baterii oraz szeregu gestów i skrótów, które ułatwiają obsługę jedną ręką.

Telefon otrzymuje regularne aktualizacje bezpieczeństwa, a sam producent deklaruje wsparcie systemowe przez kilka lat, co daje pewność, że urządzenie będzie aktualne i bezpieczne przez długi czas. Android 15 wnosi także ulepszone zarządzanie uprawnieniami aplikacji, bardziej rozbudowaną obsługę prywatności i nowe narzędzia do multitaskingu, które pozwalają efektywniej korzystać z dużego ekranu. Najpewniej w niedalekiej przyszłości telefon otrzyma najświeższą wersje systemu sygnowanego zielonym robocikiem.

Multimedia

Dźwięk z głośnika jest głośny, czysty choć to czego najbardziej mi brakuje jeśli chodzi o część multimediów to brak wersji stereo, mamy tylko jeden główny i to trochę za mało. Brakuje tej przestrzenności dźwięku, choć trzeba wziąć pod uwagę, że mimo wszystko jest to tylko średniopółkowy telefon, a nie z wyższej półki, więc swoje ograniczenia może mieć. Co do innych aspektów związanych z multimediami, nie mam większych uwag. Ekran radzi sobie bardzo dobrze z wyświetlaniem obrazu w dobrej jakości. Bluetooth 5.4 zapewnia stabilne i szybkie połączenie ze słuchawkami bezprzewodowymi, obsługując najnowsze kodeki i minimalizując opóźnienia.

Zabezpieczenia biometryczne

Smartfon wyposażono w czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem, który działa szybko i precyzyjnie. Odblokowanie telefonu trwa krótko skuteczność rozpoznawania jest wysoka nawet przy lekko wilgotnych palcach. Alternatywną opcją jest odblokowywanie twarzą, które jest wygodne i szybkie, choć mniej bezpieczne niż skaner odcisku palca. W codziennym użytkowaniu oba rozwiązania sprawdzają się dobrze, zapewniając wygodę i satysfakcjonujący poziom bezpieczeństwa danych użytkownika. Pod względem konfiguracji nie mamy tutaj żadnych większych nowości czy modyfikacji. Wystarczy kilkukrotnie zeskanować palec i cała magia dzieje się sama.

Wydajność oraz gry

Procesor MediaTek Dimensity 8350 to jednostka, która gwarantuje dobrą wydajność w codziennym użytkowaniu i grach. Ośmiordzeniowa konfiguracja z czterema rdzeniami Cortex-A715 i czterema energooszczędnymi Cortex-A510 zapewnia dobry balans między mocą a efektywnością energetyczną. W połączeniu z 8 GB RAM i układem graficznym Mali-G615 MC6 telefon radzi sobie bezproblemowo nawet z bardziej wymagającymi aplikacjami.

W praktyce oznacza to szybkie uruchamianie programów, płynne przełączanie się między nimi i brak spadków wydajności. W testach urządzenie osiąga wyniki porównywalne z droższymi smartfonami, co świadczy o dużym potencjale. W grach takich jak Call of Duty Mobile, PUBG Mobile czy Genshin Impact Nord CE 5 oferuje płynną rozgrywkę na wysokich ustawieniach graficznych, a wysoka częstotliwość odświeżania ekranu dodatkowo poprawia odbiór produkcji. Telefon nie przegrzewa się nadmiernie, a system chłodzenia skutecznie utrzymuje temperaturę w ryzach, nawet przy dłuższej sesji gamingowej.

Łączność

Nord CE 5 obsługuje wszystkie najnowsze standardy łączności. Mamy tutaj pełne wsparcie dla sieci 5G, szybkie Wi-Fi, NFC przydatne do płatności zbliżeniowych oraz Bluetooth 5.4, który zapewnia stabilne połączenia z akcesoriami. Smartfon korzysta również z rozbudowanego zestawu systemów lokalizacji satelitarnej – GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou oraz QZSS – co przekłada się na wysoką dokładność i szybkość wyznaczania pozycji.

Telefon oferuje podwójny slot na karty nanoSIM, przy czym jeden z nich pełni rolę hybrydową i może zostać wykorzystany jako slot na kartę microSD. To daje użytkownikowi dużą elastyczność w zarządzaniu numerami i pamięcią. Łączność działa stabilnie, nie miałem problemu z poszczególnymi modułami łączności bezprzewodowej. Rozmowy telefoniczne są wyraźne, a sygnał sieci mobilnej silny nawet w mniej sprzyjających warunkach.

Podsumowanie

Nord CE 5 to przykład smartfona, który świetnie odnajduje się w segmencie średniej półki, oferując wiele cech typowych dla droższych modeli. Duży ekran AMOLED 120 Hz, mocny procesor MediaTek Dimensity 8350, solidny zestaw aparatów, szybkie ładowanie 80 W (w tym także indukcyjne i zwrotne), głośniki stereo, wodoodporność w standardzie to wszystko sprawia, że mamy do czynienia z urządzeniem wszechstronnym, które spełni oczekiwania zarówno użytkowników biznesowych, jak i tych nastawionych na rozrywkę.

Oczywiście, nie jest to urządzenie pozbawione kompromisów – w trudniejszych warunkach zdjęcia z aparatu szerokokątnego nie będą tak szczegółowe jak w modelach flagowych, a obudowa, choć solidna, nie jest wykonana w całości z najwyższej jakości materiałów premium. Mimo to stosunek możliwości do ceny wypada bardzo korzystnie.

Nord CE 5 to smartfon, który z pewnością przypadnie do gustu osobom szukającym nowoczesnego, wydajnego i dobrze wyposażonego telefonu, który nie kosztuje tyle co flagowiec, a oferuje zbliżone doświadczenia. Jest to propozycja kompletna i w pełni odpowiadająca na potrzeby współczesnych użytkowników.