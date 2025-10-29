HMD Fusion 2 coraz bliżej premiery? Do sieci wyciekła pierwsza szczegółowa specyfikacja

Rynek smartfonów klasy średniej może wkrótce wzbogacić się o kolejny model od HMD Global. Jak donoszą najnowsze przecieki przedstawione między innymi przez GSMArena, w sieci pojawiły się szczegółowe informacje na temat urządzenia o nazwie HMD Fusion 2. Jeśli dane te znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, producent szykuje kolejnego przedstawiciela segmentu średniopółkowego, wyposażonego w obsługę sieci 5G, duży aparat główny oraz pojemną baterię.

Według nieoficjalnych informacji, HMD Fusion 2 ma zostać oparty na układzie Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450), co wskazuje na urządzenie skierowane do użytkowników poszukujących płynnej pracy w codziennych zastosowaniach, przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnej ceny. Procesor ten jest popularnym wyborem w smartfonach z dolnej i środkowej części średniej półki i zapewnia obsługę sieci 5G, co czyni urządzenie przyszłościowo kompatybilnym z aktualnymi standardami łączności.

Smartfon ma zaoferować ekran o przekątnej 6,56 cala, proporcjach 20:9 i odświeżaniu 90 Hz, co może przełożyć się na płynniejsze przewijanie interfejsu i komfortowe korzystanie z multimediów. Rozdzielczość pozostaje na poziomie HD+ (720 x 1612 pikseli), co może być kompromisem pomiędzy kosztem produkcji a wydajnością energetyczną. Maksymalna jasność wyświetlacza ma wynosić około 600 nitów, co powinno zapewnić czytelność treści w typowych warunkach oświetleniowych.

W przecieku pojawiły się także informacje dotyczące pamięci. Fusion 2 ma rzekomo być dostępny w konfiguracji z 256 GB pamięci wewnętrznej oraz możliwością rozbudowy za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Wspomniano również o funkcji wirtualnego rozszerzenia pamięci RAM, której zakres może wynosić od 4 do nawet 12 GB, co może pozytywnie przełożyć się na wielozadaniowość.

Jednym z najbardziej wyróżniających się elementów specyfikacji jest aparat główny o rozdzielczości 108 Mpx, wyposażony w autofokus oraz elektroniczną stabilizację obrazu (EIS). Towarzyszyć ma mu dodatkowy, 2-megapikselowy czujnik pełniący rolę sensora głębi. Na froncie znajdzie się natomiast kamerka do selfie o rozdzielczości 50 MP. Jeśli HMD zadba o odpowiednią optymalizację oprogramowania, smartfon może celować w użytkowników przywiązujących wagę do jakości zdjęć w mediach społecznościowych.

Za czas pracy urządzenia odpowiadać ma bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W, zgodnego ze standardami Power Delivery oraz Quick Charge. Taki zestaw powinien zapewnić pełny dzień typowego użytkowania, a przy umiarkowanym korzystaniu nawet dłużej. Ładowanie 33 W jest obecnie często spotykane w smartfonach średniego segmentu, co może uczynić Fusion 2 atrakcyjnym pod względem wygody użytkowania.

Pod względem łączności przeciek wskazuje na obsługę sieci 5G .Na pokładzie mają się pojawić również Wi-Fi w standardach obejmujących 802.11 a/b/g/n/ac oraz przygotowanie pod Wi-Fi 6, a także Bluetooth 5.1. Smartfon ma zostać wyposażony w boczny czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Wymiary urządzenia mają wynosić 164,15 × 75,5 × 8,32 mm, przy wadze około 202,5 g. Sugestie dotyczą także możliwej kontynuacji strategii HMD w zakresie łatwiejszej naprawialności urządzeń, w tym potencjalnego współdziałania z platformami oferującymi części zamienne i instrukcje serwisowe. Firma wcześniej deklarowała chęć wspierania dłuższego cyklu życia swoich produktów, co być może zostanie utrzymane również w przypadku Fusion 2.

Oprogramowanie urządzenia ma opierać się na systemie Android 14 z obietnicą co najmniej dwóch dużych aktualizacji oraz trzech lat poprawek bezpieczeństwa. Takie podejście wpisuje się w trend rosnącego znaczenia wsparcia programowego dla użytkowników, którzy coraz częściej zwracają uwagę na trwałość urządzenia nie tylko pod względem sprzętowym, ale również cyfrowym.

Choć przeciek nie ujawnia jeszcze potencjalnej ceny ani daty premiery, konfiguracja sugeruje, że HMD Fusion 2 może zostać pozycjonowany w segmencie średniej półki cenowej z naciskiem na funkcje multimedialne i długi czas pracy na baterii. Wiele będzie jednak zależało od ostatecznej wyceny, dostępności rynkowej oraz jakości wykonania i optymalizacji systemu. Producent może konkurować z takimi markami, jak Samsung w serii Galaxy A, Xiaomi w linii Redmi i Poco oraz OnePlus w serii Nord.

Na oficjalne szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać, jednak wyciek daje już ogólny obraz tego, jak HMD może pozycjonować swój nadchodzący model. Jeśli firma utrzyma strategię łączącą funkcjonalność z dłuższym cyklem wsparcia i możliwością naprawy, Fusion 2 może okazać się ciekawą propozycją dla użytkowników poszukujących zrównoważonego smartfona w rozsądnej cenie.