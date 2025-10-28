Dreame AirStyle Pro – recenzja

W ciągu ostatnich lat rynek urządzeń do modelowania włosów przeszedł prawdziwą rewolucję. Z pomocą nowoczesnych sprzętów możemy w domu osiągnąć efekt jak z salonu fryzjerskiego, dbając jednocześnie o kondycję włosów. Dreame, marka kojarzona do tej pory głównie z segmentem AGD, a w szczególności z nowoczesnymi robotami sprzątającymi oraz odkurzaczami pionowymi, postanowiła wkroczyć do świata beauty. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kompleksowymi narzędziami „all-in-one” stworzyli AirStyle Pro, który łączy funkcje suszarki, lokówki i szczotek modelujących. Jest to zdecydowanie urządzenie klasy premium, ale w cenie bardziej przystępnej niż u konkurentów. Producent deklaruje, że AirStyle Pro łączy wysoką moc, inteligentną kontrolę temperatury i zaawansowaną technologię stylizacji włosów, dzięki czemu ma odpowiadać zarówno na potrzeby osób, które chcą codziennie szybko wysuszyć włosy, jak i tych, które marzą o dopracowanych fryzurach z objętością czy lokami utrzymującymi się przez cały dzień. W teorii brzmi to bardzo obiecująco – ale jak jest w praktyce? Sprawdźmy szczegółowo.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Dreame AirStyle Pro otrzymujemy w eleganckim etui, które ułatwia przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami, a także zabezpiecza je podczas podróży. Bogaty zestaw końcówek sprawia, że Dreame AirStyle Pro może zastąpić kilka sprzętów do stylizacji włosów. Korzystanie ze wszystkich funkcji urządzenia jest intuicyjne i bardzo komfortowe.

Kluczowym elementem zestawu jest podłużny korpus mieszczący silnik o mocy 1300W. To on zapewnia szybki i mocny strumień powietrza, który umożliwia efektywne suszenie i stylizowanie włosów. Zestaw zawiera aż 7 nasadek:

szybka suszarka – umożliwia szybkie wysuszenie włosów, działa jak tradycyjna suszarka, ale z ukierunkowanym i równomiernym nawiewem,

nasadka Flyaway – wygładza włosy, redukując efekt puszenia,

okrągła szczotka nadająca włosom puszystość – unosi włosy u nasady, nadaje fryzurze objętość,

miękka szczotka wygładzająca – idealna do codziennej stylizacji delikatnych i cienkich włosów,

twarda szczotka wygładzająca – sprawdza się na włosach mających tendencję do plątania,

wałek owijający automatycznie 32 mm lewy i prawy – dzięki nim włosy automatycznie formowane są w sprężyste fale.

Pod kątem specyfikacji technicznej Dreame AirStyle Pro prezentuje się bardzo nowocześnie. Wysokowydajny, bezszczotkowy silnik o prędkości 110 000 obrotów na minutę generuje skoncentrowany strumień powietrza, osiągający prędkość do 60m/s. System kontroli temperatury, monitorujący ją aż 300 razy na sekundę, pozwala uniknąć przegrzania pasm i chroni ich naturalną strukturę.

Urządzenie oferuje kilka trybów pracy. Możemy wybierać między trzema poziomami temperatury (zimna, ciepła i gorąca) i trzema prędkościami nawiewu (50m/s, 55m/s, 60m/s). Korzystanie z przycisku chłodnego powietrza podczas kończenia stylizacji pasma pozwala na utrwalenie fryzury. Całość uzupełnia ergonomiczny przewód z obrotową końcówką, dzięki której kabel nie plącze się podczas pracy.

Jakość wykonania oraz design

Pod względem wizualnym Dreame AirStyle Pro to urządzenie, które od razu kojarzy się z segmentem premium. Minimalistyczny design, matowe wykończenie i stonowana kolorystyka sprawiają, że urządzenie wygląda elegancko i pasuje do każdego wnętrza – od nowoczesnej łazienki po profesjonalny salon fryzjerski. Korpus urządzenia jest smukły, lekki i wygodnie leży w dłoni. Rączka jest pokryta skórzanym, antypoślizgowym materiałem. Obrotowy przewód zapewnia swobodę podczas użytkowania. Te czynniki są bardzo istotne, gdyż stylizacja włosów, szczególnie dłuższych, potrafi zająć trochę czasu, a komfort trzymania sprzętu w tym czasie ma duże znaczenie.

Mechanizm wymiany końcówek został zaprojektowany bardzo intuicyjnie. Końcówki mocuje się magnetycznie, co pozwala na ich błyskawiczną wymianę.

Warto też zwrócić uwagę na jakość materiałów – obudowa jest solidna, odporna na zarysowania, a elementy wykończeniowe sprawiają wrażenie trwałych. Patrząc na Dreame AirStyle Pro od razu widzimy, że jest to urządzenie premium.

Jakość suszenia i stylizacji

Najważniejszym testem dla Dreame AirStyle Pro jest codzienne użytkowanie. Urządzenie ma zastąpić kilka innych sprzętów – i w praktyce faktycznie daje radę.

Suszenie jest szybkie i równomierne. Mocny silnik i skoncentrowany strumień powietrza sprawiają, że włosy schną w krótszym czasie niż przy użyciu klasycznej suszarki. Dzięki inteligentnemu systemowi kontroli temperatury włosy nie są przegrzewane, co pozwala zachować je w dobrej kondycji. Po wysuszeniu włosy są gładkie i lśniące.

Stylizacja jest niezwykle intuicyjna i bardzo trwała. Końcówki do loków pozwalają w prosty sposób stworzyć fale lub sprężyste loki. Wystarczy podsunąć pasmo do końcówki, a strumień powietrza sam je „zawinie”. Nawet ktoś, kto wcześniej miał problem z obsługą tradycyjnej lokówki, tutaj poradzi sobie bez problemu. Loki są sprężyste, wyglądają naturalnie i utrzymują się przez wiele godzin, szczególnie jeśli utrwalimy je chłodnym nawiewem.

Szczotki wygładzające pozwalają uzyskać efekt prostych włosów. Efektem są gładkie i lśniące pasma, bez konieczności używania prostownicy. Nasadka Flyaway sprawdza się idealnie do codziennego modelowania włosów. Niweluje puszenie, wygładza i daje efekt miękkich, pełnych blasku włosów. Okrągła szczotka unosi włosy u nasady i nadaje fryzurze objętość. Pozwala uzyskać efekt jak po wyjściu od fryzjera.

Podczas pracy urządzenie nie nagrzewa się nadmiernie, a nawiew pozostaje stabilny. Po kilkunastu minutach stylizacji nie czuć, żeby włosy były przesuszone czy obciążone. Dreame AirStyle Pro działa też niezwykle cicho w porównaniu do tradycyjnych suszarek.

Podsumowanie

Dreame AirStyle Pro to urządzenie, które udowadnia, że marka znana z segmentu AGD potrafi z powodzeniem wejść w świat beauty. To sprzęt przemyślany, wielofunkcyjny i wykonany z dbałością o szczegóły. Łączy w sobie moc suszarki, wygodę szczotki do modelowania i funkcjonalność lokówki, dzięki czemu z powodzeniem zastąpi kilka urządzeń.

Największe atuty AirStyle Pro to szybkie i bezpieczne suszenie, różnorodność końcówek pozwalających na tworzenie wielu fryzur, elegancki design oraz wysoka jakość wykonania. System kontroli temperatury sprawia, że włosy pozostają zadbane i zdrowe przy dłuższym użytkowaniu. Dzięki temu możemy stylizować włosy bez obaw o ich kondycję.

Używam tego sprzętu codziennie przez ponad miesiąc i jestem pod ogromnym wrażeniem. Czas suszenia jest znacznie szybszy niż przy użyciu standardowej suszarki. Moje włosy wyglądają na bardziej gładkie i lśniące nawet po zwykłym wysuszeniu. Tworzenie fryzur jest niezwykle szybkie i intuicyjne. Ogromnym plusem jest możliwość kręcenia włosów suchych w 80%, co znacznie przyspiesza pracę. Moje ulubione to końcówki do loków. Kręcenie pasm jest szybkie, fryzura wygląda efektownie i utrzymuje się cały dzień.

Czy ma wady? Przede wszystkim cena – choć atrakcyjniejsza niż u niektórych konkurentów, nadal dla wielu osób może być sporym wydatkiem. Poza tym wymaga chwili nauki – pierwsze fryzury mogą nie być idealne, ale po kilku próbach obsługa staje się intuicyjna.

Podsumowując: Dreame AirStylePro to produkt dla osób, które cenią swój czas i chcą profesjonalnych efektów. To urządzenie, które faktycznie spełnia obietnice producenta i może stać się niezastąpionym narzędziem do codziennej pielęgnacji i stylizacji włosów.