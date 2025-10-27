Halo: Campaign Evolved – klasyka w nowoczesnym wydaniu

Fani Master Chiefa mają powód do ekscytacji – po wielu latach oczekiwań seria Halo doczeka się pełnoprawnego remake’u swojej pierwszej kampanii. Microsoft i studio Halo Studios ogłosiły projekt pod tytułem Halo: Campaign Evolved, czyli zupełnie nową wersję kultowego Halo: Combat Evolved z 2001 roku. Nie będzie to zwykły remaster, ale gruntownie przebudowana gra, która ma przywrócić magię oryginału, jednocześnie wprowadzając go we współczesne realia technologiczne.

Powrót do korzeni serii

Twórcy zapowiadają, że Halo: Campaign Evolved ma być „hołdem i nowym początkiem” dla serii. Oznacza to, że gra zachowa strukturę i fabułę znaną z pierwowzoru, ale całość zostanie zrealizowana na nowym silniku Unreal Engine 5, oferując zupełnie odświeżoną grafikę, animacje oraz nowoczesny system oświetlenia. Wszystkie przerywniki filmowe będą odtworzone od zera z użyciem technologii motion capture, dzięki czemu historia Master Chiefa i Cortany zyska nowy, bardziej filmowy charakter.

Kampania zostanie też rozszerzona o trzy nowe misje prequelowe, które mają ukazać wydarzenia prowadzące do rozpoczęcia oryginalnej historii. Nowe rozdziały rozbudują tło fabularne, wprowadzając dodatkowe lokacje, nieznanych wcześniej bohaterów oraz świeże typy przeciwników. Ma to być sposób na wypełnienie luk narracyjnych i jednocześnie zachęta dla tych, którzy doskonale znają oryginał, by ponownie wyruszyli na misję z Master Chiefem.

Klasyczny klimat, nowoczesna forma

Choć Halo: Campaign Evolved będzie zupełnie nową grą, twórcy obiecują zachowanie ducha pierwowzoru. Struktura poziomów pozostanie w dużej mierze wierna oryginałowi, jednak trasy zostaną poszerzone i urozmaicone, by lepiej wykorzystać możliwości współczesnych konsol. Wiele lokacji ma być bardziej otwartych, co pozwoli na większą swobodę działania i różnorodność taktyczną.

Ulepszeniu ulegnie także system sterowania, który zostanie dostosowany do współczesnych standardów FPS-ów. Pojawi się możliwość sprintu, płynniejsza kontrola pojazdów i lepsze celowanie. Co ważne, dla purystów przygotowany zostanie tryb „klasyczny”, pozwalający grać z zachowaniem dawnych ustawień i ograniczeń, co ma oddać doświadczenie sprzed dwóch dekad.

Nie zabraknie również nowych efektów dźwiękowych i muzyki – oryginalna ścieżka Martina O’Donnella została zremasterowana i nagrana ponownie z udziałem orkiestry symfonicznej. Dzięki temu monumentalne brzmienie Halo zabrzmi tak, jak nigdy dotąd.

Kooperacja i nowoczesne funkcje

Jedną z najważniejszych nowości remake’u będzie rozbudowany tryb współpracy. Kampanię będzie można przejść w czteroosobowej kooperacji online z pełnym systemem cross-progression, a na konsolach pojawi się także tryb lokalnego split-screena dla dwóch graczy – powrót do tradycji, która przez lata była znakiem rozpoznawczym serii.

Twórcy zadbają również o nowy system waypointów, lepsze oznaczanie celów oraz dynamiczne podpowiedzi kontekstowe. Całość ma być bardziej przystępna dla nowych graczy, nie odbierając przy tym wyzwania weteranom serii.

Na jakie platformy trafi gra?

Największym zaskoczeniem jest to, że Halo: Campaign Evolved trafi nie tylko na PC i konsole Xbox Series X|S, ale również – po raz pierwszy w historii marki – na PlayStation 5. To ogromny krok w historii franczyzy, która przez ponad dwie dekady była symbolem ekskluzywności platformy Microsoftu.

Decyzja ta jest częścią nowej strategii otwarcia marki Halo na szersze grono graczy. Dzięki temu remake będzie mógł trafić do całkowicie nowej publiczności, która dotychczas nie miała okazji poznać historii Master Chiefa.

Premiera i perspektywy

Choć konkretna data premiery nie została jeszcze podana, z licznych przecieków wynika, że gra ma zadebiutować w 2026 roku, dokładnie w 25. rocznicę wydania oryginału. Halo Studios zapowiada, że projekt jest w zaawansowanej fazie produkcji, a pierwsze materiały z rozgrywki mają pojawić się jeszcze w 2025 roku.

Remake ma być nie tylko odświeżeniem kultowego tytułu, ale też symbolicznym nowym początkiem – zarówno dla samej serii, jak i dla całej marki Halo, której reputacja ucierpiała po chłodno przyjętym Halo Infinite. Campaign Evolved ma przywrócić serii dawny blask, wykorzystując nowoczesną technologię i nostalgię starszych graczy, by połączyć pokolenia fanów.