vivo X300 i X300 Pro z oficjalną datą europejskiego debiutu – fotograficzne flagowce już wkrótce w sprzedaży

vivo szykuje się do mocnego wejścia na europejski rynek flagowych smartfonów. Producent oficjalnie potwierdził, że modele vivo X300 oraz jego bardziej zaawansowana wersja X300 Pro zadebiutują w Europie już 30 października 2025 roku. Wydarzenie ma rozpocząć się o godzinie 17:00 czasu lokalnego i będzie częścią większej kampanii marketingowej, której celem jest podkreślenie fotograficznego charakteru nowej serii.

Już teraz wiadomo, że w kilku krajach europejskich, takich jak Austria czy Czechy, pojawiły się dedykowane strony produktowe, co stanowi jasny sygnał, iż vivo tym razem bardzo poważnie podchodzi do premiery globalnej. Zaprezentowane zostaną co najmniej dwa warianty kolorystyczne – m.in. eleganckie odcienie brązu oraz klasycznej czerni, które mają trafić zarówno do standardowego X300, jak i wersji Pro.

Nowa generacja serii X, która wcześniej zadebiutowała w Chinach, została zaprojektowana z myślą o mobilnej fotografii. Tym razem vivo zdecydowało się na zastosowanie procesora MediaTek Dimensity 9500, który trafi do obu wariantów urządzenia. To pokazuje, że firma nie chce tworzyć dużych różnic wydajności między standardowym modelem a wersją Pro – kluczowe różnice pojawią się natomiast w sektorze fotograficznym.

vivo X300 ma oferować główny aparat z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix, który według producenta ma zapewniać niezwykle szczegółowe zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. W przypadku vivo X300 Pro również znajdziemy matrycę 200 Mpix, jednak tutaj zostanie ona wykorzystana jako teleobiektyw z możliwością zaawansowanego przybliżenia. To oznacza, że wariant Pro ma zostać mocno ukierunkowany na użytkowników poszukujących profesjonalnej jakości zoomu optycznego.

Jednym z najbardziej wyróżniających się elementów tej serii będzie nowy telekonwerter 2,35x opracowany we współpracy z marką ZEISS. Akcesorium to ma zapewniać możliwość znacznie lepszego przybliżenia bez utraty jakości, co może być kluczowym argumentem dla osób fotografujących na smartfonie krajobrazy, wydarzenia sportowe czy portrety z dużej odległości. Sam fakt kontynuowania współpracy z niemiecką marką ZEISS świadczy o tym, że vivo konsekwentnie stawia na mobilną fotografię z najwyższej półki.

Kolejną dużą zmianą jest oprogramowanie. Producent porzuca w tej serii dotychczasowy interfejs Funtouch OS w Europie, wprowadzając nowy system – OriginOS 6. Ma on nie tylko zaoferować bardziej dopracowany wizualnie interfejs, ale również lepszą optymalizację animacji, rozbudowane funkcje personalizacji oraz udoskonalone narzędzia fotograficzne. Tym samym vivo chce stworzyć bardziej spójny ekosystem i dostarczyć użytkownikom wrażenia zbliżone do tych znanych z rynku chińskiego, gdzie urządzenia tej marki cieszą się dużą popularnością.

W kwestii cen nie pojawiły się jeszcze oficjalne informacje dla Europy, jednak analitycy przewidują, że koszt vivo X300 może rozpocząć się od poziomu odpowiadającego premium średniej półki, natomiast vivo X300 Pro wejdzie na rynek jako pełnoprawny flagowiec z ceną konkurującą z takimi modelami jak Samsung Galaxy S25 Ultra czy Xiaomi 15 Ultra. Europejskie ceny mogą być jednak wyższe niż w Chinach z uwagi na podatki, koszty certyfikacji oraz lokalizację oprogramowania.

Pytaniem pozostaje kwestia dostępności w poszczególnych krajach. Choć vivo coraz mocniej rozwija swoją obecność w Europie, nie wszystkie modele zawsze trafiają do każdego regionu. Jeśli jednak producent zdecyduje się na wprowadzenie serii X300 do Polski, będzie to jedna z najciekawszych alternatyw dla tych, którzy poszukują smartfona z najwyższej półki fotograficznej, ale nie chcą inwestować w konkurencyjne urządzenia z najbardziej znanych marek.

Europejska premiera serii X300 będzie ważnym testem dla vivo – nie tylko pod względem jakości zdjęć, ale także zaufania konsumentów do marki, która dopiero buduje swoją pozycję w segmencie premium na Zachodzie. Jeśli telekonwerter, zoom i jakość zdjęć rzeczywiście okażą się zgodne z zapowiedziami, nowa seria może stać się jednym z najciekawszych fotograficznych flagowców roku.

30 października przyniesie więc odpowiedź na pytanie, czy vivo jest gotowe na otwartą rywalizację z największymi graczami na europejskim rynku. Nadchodząca premiera z pewnością przyciągnie uwagę entuzjastów mobilnej fotografii, a także użytkowników poszukujących nowoczesnego i dopracowanego systemu z zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji wspierającej robienie zdjęć i przetwarzanie obrazu. Jedno jest pewne – seria X300 ma ambicję stać się nowym punktem odniesienia w świecie smartfonów nastawionych na fotografię.