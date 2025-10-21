Samsung Galaxy Z Fold 7 – recenzja

Samsung Galaxy Z Fold 7, zaprezentowany w lipcu 2025 roku, to siódma odsłona linii. Od pierwszej generacji Folda minęło już kilka lat i choć początkowe modele były traktowane raczej jako pokaz możliwości technologicznych, dziś Foldy stanowią jedną z kluczowych serii w portfolio Samsunga. Fold 7 jest dowodem na to, że segment składanych urządzeń przestał być niszą i stał się integralną częścią świata smartfonów. Producent stawia w tym modelu na dalsze dopracowanie szczegółów. Widać, że nie chodzi już tylko o efekt „wow” przy pierwszym rozłożeniu ekranu, ale o realne doświadczenie użytkownika, który ma korzystać z tego urządzenia na co dzień – w pracy, w podróży, podczas rozrywki czy komunikacji.

Galaxy Z Fold 7 jest produktem, który można określić mianem pomostu między klasycznymi smartfonami a tabletami. Dzięki rozkładanemu ekranowi 8,0″, daje komfort większego wyświetlacza bez konieczności noszenia dodatkowego urządzenia. To cecha, która może mieć ogromne znaczenie dla osób aktywnych zawodowo, ale także dla tych, którzy cenią sobie mobilną rozrywkę.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Otwierając pudełko Folda 7, od razu widać filozofię minimalizmu, którą Samsung rozwija już od kilku lat. Samo opakowanie jest eleganckie, utrzymane w matowej czerni z subtelnym logotypem, a jego zawartość ogranicza się do absolutnego minimum. Użytkownik znajdzie w nim telefon, przewód USB-C, szpilkę do tacki SIM oraz zestaw papierologii. Brakuje ładowarki i etui – co nie jest już niespodzianką, ale przy tak wysokiej cenie smartfona wciąż budzi kontrowersje. Dla wielu osób fakt, że w zestawie nie ma chociaż szybkiej ładowarki 25 W, może być uznany za krok zbyt daleko, tym bardziej że konkurencja nierzadko dołącza mocniejsze ładowarki nawet w tańszych modelach.

Specyfikacja Galaxy Z Fold 7 jest z najwyższej półki. Procesor Snapdragon 8 Elite to układ, który pod względem wydajności plasuje się na absolutnym szczycie. 12 GB RAM sprawia, że multitasking nie stanowi żadnego problemu, a 256 GB pamięci wbudowanej to solidna baza, choć dla najbardziej wymagających użytkowników mogłaby przydać się wersja 512 GB lub 1 TB.

Ekrany są dwa – zewnętrzny 6,5″ i wewnętrzny 8,0″, oba wykonane w technologii Dynamic AMOLED 2X i oferujące odświeżanie 120 Hz. Aparaty również na papierze wygląda bardzo dobrze – główny 200 Mpix, ultraszeroki 12 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym oraz 10-krotnym cyfrowym. Na froncie znalazły się dwa aparaty 10 Mpix. Do tego bateria 4400 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe 15 W i Android 16 z nakładką One UI. Wszystko zamknięto w obudowie o wymiarach 159 × 143 × 4,2 mm i wadze 217 g, z certyfikatem IP48.

Jakość wykonania oraz design

Fold 7 pokazuje, jak bardzo Samsung dopracował koncept składanych urządzeń. Pierwsze modele miały wyraźnie widoczne i wyczuwalne zagięcie ekranu, cięższe konstrukcje i zawiasy, które z czasem traciły na płynności. Tymczasem w Foldzie 7 mamy do czynienia z konstrukcją, która jest smuklejsza, lżejsza i bardziej elegancka. Telefon w złożonej formie nie sprawia już wrażenia masywnego gadżetu, lecz pełnoprawnego smartfona.

Użyte materiały nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia z urządzeniem z najwyższej półki. Szkło Corning Gorilla Glass chroni ekran przed zarysowaniami, a aluminiowa ramka nadaje całości solidności. Widać też, że Samsung położył duży nacisk na szczegóły – od przyjemnego w dotyku matowego wykończenia, przez precyzyjnie spasowane elementy. Jednak to co robi największe wrażenie to smukłość konstrukcji, po złożeniu urządzenie jest niewiele grubsze od standardowego telefonu. To spora zmiana w porównaniu do poprzedników, choć chińscy producenci również mocno podgonili ten element i Samsung nie wyszedł w tym zakresie znacząco na prowadzenie. Trochę w całej konstrukcji przeszkadza mocno wystająca wyspa na aparaty, przez co kładąc telefon na blat biurka kołysze się znacznie.

Zagięcie ekranu jest widoczne, ale w znacznym stopniu zredukowane – w codziennym użytkowaniu często zapomina się o jego istnieniu. Certyfikat IP48 zapewnia ochronę przed kurzem i zachlapaniami, choć pełnej wodoodporności nadal nie ma. Niemniej to spory krok naprzód względem pierwszych Foldów, które w ogóle nie były odporne na czynniki zewnętrzne.

Patrząc na rozłożony telefon po prawej stronie przy górnej krawędzi znajdziemy przedni obiektyw aparatu, ramka widocznie się zmniejszyła wokół wyświetlacza, choć nadal jest zauważalna. Najwięcej elementów standardowo upchano na krawędziach urządzenia i tak idąc od góry od prawej strony mamy dłuższy klawisz służący regulacji głośności oraz nieco niżej bardziej wklęśnięty przycisk power z zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Dolna krawędź to dwa mikrofony, wyjście USB typu C oraz jeden z głośników multimedialnych. Vis a vis mamy z kolei kolejne dwa mikrofony, głośnik i tackę na kartę SIM. Lewa krawędź została pozbawiona wszelkich dodatków. W przypadku plecków urządzenia mamy mocno wystającą wyspę na aparaty, która prócz trzech obiektywów nie mieści nic więcej, dioda doświetlająca LED jest już poza wypukłością telefonu.

Ekran

Ekran wewnętrzny Folda 7 to prawdziwa wizytówka urządzenia. 8-calowy Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 2184 × 1968 pikseli zapewnia wrażenia porównywalne z korzystaniem z małego tabletu. Treści wyglądają bardzo dobrze – kolory są nasycone, czerń głęboka, a jasność maksymalna pozwala na wygodne użytkowanie także w pełnym słońcu. Dzięki HDR obraz w filmach zyskuje dodatkową głębię, a podczas grania w gry nie mamy do czynienia ze smużeniem czy innych problemów.

Zewnętrzny ekran 6,5″ nie jest jedynie dodatkiem – to pełnoprawny wyświetlacz, na którym można komfortowo korzystać z telefonu bez konieczności rozkładania go. Ma on wysoką rozdzielczość i identyczne odświeżanie 120 Hz, co oznacza spójne doświadczenia niezależnie od tego, którego ekranu używamy. To praktyczne rozwiązanie, które sprawia, że Fold 7 nie wymusza na użytkowniku częstego otwierania i zamykania – co w dłuższej perspektywie zwiększa trwałość mechanizmu. Co ważne zmieniły się również proporcje zewnętrznego wyświetlacza jest on bardziej „standardowy” przez co w wielu zadaniach nie trzeba w ogóle otwierać urządzenia.

Największą zmianą jest ograniczenie widoczności zagięcia. W Foldzie 7 stało się ono na tyle subtelne, że podczas oglądania filmu w pełnym ekranie czy czytania tekstu w większości przypadków przestaje być zauważalne.

Jeśli chodzi o ustawienia samego wyświetlacza nie mam do czego się przyczepić. Samsung przygotował naprawdę bardzo dużą ilość opcji personalizacji, więc zdecydowanie każdy będzie mógł dostosować ekran pod siebie. Na co mamy wpływ? Rozdzielczość, odświeżanie ekranu, kolorystykę czy tryb AoD. Jest tego sporo i w sumie nie dostrzegłem jakiś znaczących braków.

Bateria

Bateria o pojemności 4400 mAh w Foldzie 7 na pierwszy rzut oka może wydawać się skromna, ale w praktyce okazuje się wystarczająca do codziennego korzystania z telefonu. Telefon przy typowym użytkowaniu – obejmującym przeglądanie internetu, social media, zdjęcia, krótkie wideo i komunikację – wytrzymuje bez problemu pełny dzień, a często nawet do połowy kolejnego dnia.

Przy intensywnym korzystaniu, obejmującym długie sesje wideo na dużym ekranie czy granie, bateria rozładowuje się szybciej, ale nadal nie ma problemu z dotrwaniem do wieczora. Ładowanie 25 W pozwala uzupełnić energię w nieco ponad godzinę, co w praktyce jest wynikiem zadowalającym, choć konkurencja potrafi zaoferować ponad 100 W. Ładowanie bezprzewodowe 15 W jest wygodne i dobrze sprawdza się na biurku czy w samochodzie. Samsung postawił raczej na stabilność i bezpieczeństwo ładowania niż na wyścig w mocach, co dla części użytkowników może być plusem, a dla innych ograniczeniem.

Aparat

Aparat w Foldzie 7 to przykład, jak Samsung konsekwentnie rozwija fotografię mobilną. Główna matryca 200 Mpix z przysłoną f/1.7 rejestruje obrazy o bardzo dobrej szczegółowości. Zdjęcia w dobrym świetle zachwycają ostrością i naturalnym odwzorowaniem barw. Nocą telefon wykorzystuje zaawansowane algorytmy łączenia pikseli, dzięki czemu zdjęcia są jasne, ostre i pozbawione nadmiernych szumów.

Obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix sprawdza się świetnie przy zdjęciach krajobrazowych i grupowych. Choć szczegółowość jest mniejsza niż w aparacie głównym, kolory pozostają spójne, a kąt widzenia szeroki. Teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym umożliwia robienie świetnych portretów, a przy 10-krotnym zoomie cyfrowym można uzyskać zaskakująco dobre efekty, choć kosztem nieco mniejszej szczegółowości.

Nagrywanie wideo to kolejny mocny punkt Folda 7. Tryb 8K oferuje dobrą jakość, a możliwość nagrywania w slow motion w 4K do 120 kl./s oraz w Full HD nawet do 240 kl./s daje ogromne pole do kreatywnej zabawy. Aparaty przednie 10 Mpix sprawdzają się dobrze przy wideokonferencjach i selfie, oferując wystarczającą ostrość i jakość, choć nie dorównują głównemu zestawowi. Szkoda, że koreański producent nie pokusił się o przeniesienie wszystkich trzech obiektywów z Galaxy S25 Ultra, bo tak właściwie pod względem sprzętowym identyczne jest tylko główne oczko. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć przygotowanych przy pomocy Galaxy Folda.

Oprogramowanie

Android 16 z nakładką One UI w wersji zoptymalizowanej pod kątem składanych ekranów jest jednym z najlepiej dopracowanych interfejsów na rynku. Aplikacje płynnie dopasowują się do zmian orientacji ekranu, a funkcje takie jak Flex Mode pozwalają na wygodne korzystanie z telefonu w półotwartej pozycji – np. podczas wideokonferencji czy oglądania wideo.

Multimedia

Fold 7 to urządzenie stworzone do rozrywki. Ogromny ekran AMOLED w połączeniu z głośnikami stereo z obsługą Dolby Atmos daje wrażenie korzystania z tabletu multimedialnego najwyższej półki. Filmy i seriale ogląda się na nim z przyjemnością, a dzięki obsłudze HDR treści wideo prezentują się realistycznie.

Muzyka również brzmi świetnie – głośniki są donośne, mają dobrą separację kanałów i potrafią oddać szerokie pasmo dźwięków. Fold 7 obsługuje najnowsze kodeki Bluetooth, co gwarantuje wysoką jakość dźwięku także w słuchawkach bezprzewodowych. Brak złącza jack 3,5 mm nie dziwi, choć przydałaby się chociaż przejściówka w zestawie.

Biometria

Samsung postawił na sprawdzony czytnik linii papilarnych w przycisku power. Działa on błyskawicznie i bardzo precyzyjnie, a jego umiejscowienie sprawia, że korzystanie z niego jest wygodne niezależnie od tego, czy telefon jest złożony, czy rozłożony. Rozpoznawanie twarzy jest szybkie, ale mniej bezpieczne, ponieważ bazuje jedynie na obrazie z kamery. W codziennym użytkowaniu sprawdza się jednak bez zarzutu. Konfiguracja obu elementów nie stanowi najmniejszego problemu i jest bardzo standardowa, nie wymaga żadnej tajemnej wiedzy.

Wydajność oraz gry

Snapdragon 8 Elite i 12 GB RAM czynią Folda 7 urządzeniem z najwyższej połki. W codziennym użytkowaniu oznacza to szybkie działanie – aplikacje otwierają się natychmiast, przełączanie jest płynne, a system działa stabilnie. Nawet przy uruchomieniu wielu programów jednocześnie telefon nie wykazuje spowolnień. W grach Fold 7 pokazuje pełnię swoich możliwości. Dzięki dużemu ekranowi i odświeżaniu 120 Hz granie jest komfortowe, a topowy układ graficzny pozwala na płynną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających tytułach. System chłodzenia radzi sobie dobrze, utrzymując temperaturę na akceptowalnym poziomie nawet podczas długich sesji. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność oraz jakość rozmów

Fold 7 ma wszystko, czego można oczekiwać od urządzenia z najwyższej półki. Obsługuje 5G, szybkie Wi-Fi 7, Bluetooth i NFC, a także pełen zestaw systemów satelitarnych – GPS, Galileo, GLONASS, Beidou i QZSS. Dzięki temu nawigacja jest szybka i precyzyjna. USB-C pozwala na szybki transfer danych i ładowanie (choć już nie takie szybkie). Dual SIM z obsługą nano-SIM i eSIM to dodatkowa wygoda, szczególnie w podróżach zagranicznych. Co do jakości rozmów również nie mam większych uwag, zarówno mnie jak i rozmówcę słychać było dobrze.

Podsumowanie

Samsung Galaxy Z Fold 7 to bez wątpienia jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonów na rynku. To nie tylko ewolucja względem poprzednika, ale też dowód na to, że składane urządzenia osiągnęły poziom, który pozwala traktować je jako realną alternatywę dla klasycznych flagowców. Fold 7 ma świetny ekran, doskonały aparatem, dobrą wydajność . Jest też smuklejszy, lżejszy i bardziej ergonomiczny niż wcześniejsze generacje.

Oczywiście wciąż ma pewne ograniczenia – bateria mogłaby być pojemniejsza, ładowanie szybsze, a brak akcesoriów w zestawie pozostaje rozczarowujący. Cena także będzie barierą dla wielu użytkowników. Jednak dla osób, które szukają urządzenia innowacyjnego, wielozadaniowego i reprezentującego najwyższy poziom, Galaxy Z Fold 7 będzie niemal idealnym wyborem. To smartfon, który nie tylko robi wrażenie podczas pierwszego kontaktu, ale przede wszystkim sprawdza się w codziennym użytkowaniu, łącząc w sobie świat smartfonów i tabletów w jednym urządzeniu.