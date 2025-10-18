Samsung rozszerza wdrażanie One UI 8 – siedem kolejnych smartfonów otrzymuje stabilną aktualizację

Samsung nie zwalnia tempa w procesie aktualizacji swoich urządzeń do najnowszej wersji autorskiej nakładki One UI 8, opartej na Androidzie 16. Po tym, jak pierwsze aktualizacje trafiły do flagowców z serii Galaxy S24 oraz najnowszych składanych modeli Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7, producent ogłosił rozpoczęcie wdrażania stabilnej wersji systemu dla siedmiu kolejnych smartfonów. To kolejny etap szeroko zakrojonej kampanii aktualizacyjnej, dzięki której Samsung utrzymuje pozycję lidera w zakresie wsparcia programowego na rynku Androida.

Nowa fala aktualizacji – które modele otrzymują One UI 8

Zgodnie z najnowszymi informacjami, stabilne oprogramowanie trafia obecnie do kolejnych urządzeń z różnych segmentów – zarówno do tańszych przedstawicieli serii Galaxy A, jak i do ubiegłorocznych flagowców z linii Galaxy S23. Aktualizacja została potwierdzona m.in. dla Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 oraz Galaxy A55. Oznacza to, że Samsung rozpoczął właśnie najbardziej intensywną fazę dystrybucji One UI 8, obejmującą zarówno topowe smartfony, jak i modele ze średniej półki cenowej.

Jak zwykle w przypadku koreańskiego producenta, aktualizacja jest wdrażana etapami – w pierwszej kolejności otrzymują ją użytkownicy w Korei Południowej oraz wybranych krajach Europy Zachodniej, natomiast pozostałe regiony, w tym Polska, mają zostać objęte aktualizacją w ciągu najbliższych dni lub tygodni. Proces może się nieco różnić w zależności od operatora, regionu i numeru wersji oprogramowania.

Co nowego w One UI 8 – najważniejsze zmiany i ulepszenia

Nowa wersja nakładki to nie tylko kosmetyczne poprawki. Samsung po raz kolejny przebudował część systemu, stawiając na płynność działania, lepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji i nowe funkcje personalizacji. Jedną z największych nowości w One UI 8 jest pełniejsza integracja z Galaxy AI, czyli zestawem narzędzi wspieranych przez generatywną sztuczną inteligencję. Użytkownicy mogą korzystać z udoskonalonej funkcji „Circle to Search”, pozwalającej wyszukiwać informacje bezpośrednio z poziomu dowolnej aplikacji poprzez zaznaczenie fragmentu obrazu lub tekstu.

Kolejną nowością jest ulepszony tryb wielozadaniowości. Na urządzeniach składanych, takich jak Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5, pojawiły się dodatkowe opcje w oknach pływających i trybie dzielonego ekranu. System potrafi teraz zapamiętać ostatnie konfiguracje aplikacji i automatycznie przywracać ich pozycję przy ponownym otwarciu. W połączeniu z optymalizacjami wydajności i nowymi animacjami, One UI 8 sprawia wrażenie znacznie bardziej dopracowanego i spójnego wizualnie.

Udoskonalenia interfejsu i personalizacji

Samsung wprowadził również zmiany w interfejsie użytkownika, które mają poprawić czytelność i wygodę obsługi. Widać to już po nowym układzie panelu szybkich ustawień – ikony są większe, bardziej kontrastowe i lepiej dopasowane do ciemnego motywu. Zmieniono także sposób wyświetlania powiadomień oraz wprowadzono subtelne, ale zauważalne efekty animacji przy otwieraniu aplikacji i przełączaniu ekranów.

W One UI 8 pojawiły się też rozszerzone możliwości personalizacji. Użytkownicy mogą teraz tworzyć bardziej rozbudowane motywy kolorystyczne bazujące na tapecie, a także ustawiać różne zestawy ikon i animacji w zależności od trybu (np. praca, dom, podróż). Nowy system umożliwia ponadto przypisanie dźwięków powiadomień do konkretnych kontaktów, co do tej pory było ograniczone.

Galaxy AI – ewolucja inteligentnych funkcji

Dużym filarem One UI 8 jest sztuczna inteligencja, która w tej wersji systemu została jeszcze mocniej zintegrowana z ekosystemem Galaxy. Samsung nie ogranicza się już do prostych podpowiedzi i automatycznych tłumaczeń – AI w One UI 8 potrafi m.in. generować streszczenia długich wiadomości, podpowiadać odpowiedzi w czatach, automatycznie porządkować zdjęcia w galerii według kontekstu, a nawet pomagać w korekcji zdjęć i wideo dzięki nowym algorytmom edycji.

Wydajność, bezpieczeństwo i bateria

Poza nowościami wizualnymi i funkcjami AI, Samsung wprowadził również liczne usprawnienia w zakresie wydajności i bezpieczeństwa. Producent deklaruje, że One UI 8 szybciej uruchamia aplikacje i lepiej zarządza procesami w tle, co przekłada się na dłuższy czas pracy baterii. Nowy system wykorzystuje także udoskonalony mechanizm uczenia adaptacyjnego, który analizuje nawyki użytkownika i odpowiednio dopasowuje zużycie energii.

Zwiększono również poziom zabezpieczeń – wprowadzono bardziej rozbudowany Panel Prywatności, dający użytkownikowi szczegółową kontrolę nad uprawnieniami aplikacji, dostępem do lokalizacji czy mikrofonu. System automatycznie ostrzega, gdy aplikacja próbuje uzyskać dostęp do wrażliwych danych w tle.

Długofalowe wsparcie – mocna strona Samsunga

Wprowadzenie One UI 8 dla tak wielu modeli to kolejny dowód na to, że Samsung poważnie traktuje politykę wieloletniego wsparcia aktualizacjami. Wiele urządzeń, takich jak Galaxy S23 czy Fold 5, otrzyma nawet do siedmiu lat aktualizacji systemowych i zabezpieczeń, co znacząco wyróżnia firmę na tle konkurencji. W praktyce oznacza to, że użytkownicy mogą liczyć nie tylko na nowe funkcje, ale również na bezpieczeństwo i stabilność oprogramowania przez niemal cały cykl życia urządzenia.

Co dalej?

Samsung zapowiada, że kolejne fale aktualizacji One UI 8 obejmą jeszcze więcej urządzeń – w tym modele z serii Galaxy S22, Galaxy A35, a także niektóre tablety z linii Galaxy Tab S9. Ostateczny harmonogram ma zostać opublikowany w najbliższych tygodniach.

Jeśli tempo aktualizacji się utrzyma, jeszcze przed końcem listopada 2025 roku większość smartfonów z wyższej i średniej w portfolio Samsunga będzie działać pod kontrolą One UI 8 z Androidem 16. Tym samym koreański gigant ponownie udowadnia, że nie tylko wyznacza kierunki rozwoju sprzętu, ale również oprogramowania – a jego nakładka staje się jednym z najważniejszych elementów ekosystemu Galaxy.