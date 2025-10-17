Samsung Galaxy Watch 7 z aktualizacją One UI 8

Samsung rozpoczął globalne wdrażanie długo oczekiwanej aktualizacji One UI 8 Watch, opartej na Wear OS 6 dla Galaxy Watch 7. Aktualizacja, która początkowo pojawiła się w Korei Południowej, trafia już do pierwszych użytkowników w tym kraju, a wkrótce obejmie kolejne regiony. Dla posiadaczy Galaxy Watch 7 to jedna z największych aktualizacji w ostatnich miesiącach — przynosi nie tylko poprawki i optymalizacje, ale także zupełnie nowe funkcje zdrowotne, wizualne ulepszenia interfejsu oraz większą integrację z ekosystemem Galaxy.

Nowy etap rozwoju Wear OS w zegarkach Samsunga

One UI 8 Watch to rozwinięcie systemu, które wprowadza szereg zmian nie tylko wizualnych, ale również funkcjonalnych. To także pierwsza duża aktualizacja oprogramowania Galaxy Watch 7 od momentu jego premiery latem 2024 roku. Zegarek, który debiutował razem z serią Galaxy Z Flip 6 i Z Fold 6, był jednym z pierwszych urządzeń działających na bazie Wear OS 5 z interfejsem One UI Watch 6. Teraz, po ponad roku, użytkownicy doczekali się wersji, która jeszcze bardziej zbliża urządzenie do tego, co oferuje Samsung w innych segmentach swojego ekosystemu.

Proces wdrażania nowej wersji oprogramowania rozpoczął się w Korei Południowej — to tam Samsung tradycyjnie testuje stabilność nowych aktualizacji przed ich rozszerzeniem na kolejne rynki. Nowe oprogramowanie nosi oznaczenie L310XXU1BYI4 i wprowadza także poprawkę bezpieczeństwa z września 2025 roku. Użytkownicy biorący udział w programie beta mogą spodziewać się paczki aktualizacyjnej o wielkości około 160 MB, natomiast dla pozostałych osób instalujących aktualizację po raz pierwszy plik może mieć rozmiar nawet 2 GB.

Nowe funkcje zdrowotne – więcej niż tylko monitorowanie tętna

Najważniejsze zmiany dotyczą oczywiście sfery zdrowotnej, która od kilku generacji stanowi jeden z filarów zegarków Galaxy. Samsung od lat rozwija swoje algorytmy pomiaru i analizy danych biometrycznych, a One UI 8 Watch idzie jeszcze dalej. W nowej wersji pojawia się Współczynnik antyoksydacyjny — wskaźnik poziomu antyoksydantów w organizmie, mający informować użytkownika o kondycji metabolicznej i stresie oksydacyjnym. To funkcja, która może stanowić ciekawą nowość dla osób dbających o styl życia i dietę.

Zegarek zyskał również opcję Obciążenie naczyniowe, czyli monitorowania obciążenia układu krążenia, co pozwala lepiej kontrolować intensywność treningów oraz ogólny poziom stresu fizjologicznego. Kolejną nowością jest Trener biegu, czyli inteligentny asystent treningowy, który analizuje styl biegu, tempo i tętno, by proponować spersonalizowane wskazówki dotyczące poprawy kondycji.

Udoskonalony interfejs i nowy wygląd systemu

Nowa wersja interfejsu przynosi także sporo zmian wizualnych. Samsung odświeżył wiele elementów graficznych, dodając płynniejsze animacje, bardziej spójną kolorystykę i lepsze rozmieszczenie elementów na ekranie. Pojawił się zupełnie nowy pasek aktywności nazwany Now Bar, który prezentuje w czasie rzeczywistym dane o aktualnie wykonywanych czynnościach — np. treningu, odtwarzaniu muzyki czy trwającym połączeniu.

Użytkownicy mogą teraz korzystać z multi-widget tiles, czyli nakładania kilku widżetów na jednym ekranie, co pozwala szybciej uzyskać dostęp do informacji bez konieczności przewijania kolejnych paneli. Zmieniono również system powiadomień — jest bardziej czytelny, a ikony aplikacji są teraz większe i lepiej widoczne nawet w pełnym słońcu.

Samsung dopracował także gesty sterowania, zwłaszcza popularne „double pinch”, czyli podwójne szczypnięcie palcami, dzięki któremu można nawigować po menu lub potwierdzać wybory bez dotykania ekranu. Tego typu rozwiązania mają szczególne znaczenie w kontekście funkcji ułatwień dostępu i obsługi zegarka w ruchu.

Integracja z ekosystemem Galaxy i sztuczną inteligencją

Aktualizacja One UI 8 Watch jest także częścią szerszej strategii Samsunga, która zakłada wprowadzenie inteligentnych rozwiązań Galaxy AI do coraz większej liczby urządzeń. Dzięki nowemu oprogramowaniu Galaxy Watch 7 ma być lepiej zintegrowany z funkcjami znanymi ze smartfonów z One UI 8 — w tym z automatycznym tłumaczeniem rozmów, sugestiami kontekstowymi oraz rozszerzonym systemem rekomendacji aplikacji i tarcz zegarka.

Zegarek ma również lepiej współpracować z aplikacjami zdrowotnymi Galaxy Health, oferując bardziej rozbudowane raporty i szersze możliwości eksportowania danych. Wraz z Wear OS 6 użytkownicy zyskują też bardziej energooszczędny tryb działania i szybsze ładowanie aplikacji w tle, co w praktyce powinno przełożyć się na wyraźnie płynniejsze działanie interfejsu.

Dla kogo i kiedy aktualizacja będzie dostępna?

Na razie aktualizacja jest rozprowadzana etapami i dotyczy tylko rynku koreańskiego, jednak w ciągu kilku dni ma trafić również do użytkowników w Europie, Ameryce i na innych rynkach azjatyckich. Samsung tradycyjnie nie publikuje szczegółowego harmonogramu, lecz według dotychczasowych obserwacji globalny rollout powinien zakończyć się w ciągu kilku tygodni. Aktualizację można sprawdzić ręcznie w aplikacji Galaxy Wearable, wybierając kolejno „Ustawienia zegarka” → „Aktualizacja oprogramowania zegarka” → „Pobierz i zainstaluj”.

Warto dodać, że aktualizacja dotyczy wszystkich wersji Galaxy Watch 7 — zarówno modelu 40 mm, jak i 44 mm. Galaxy Watch Ultra, który już wcześniej otrzymał aktualizację One UI 8 Watch, nie jest objęty tym etapem wdrażania.

Podsumowanie – duży krok w stronę inteligentniejszego zegarka

One UI 8 Watch to dla Galaxy Watch 7 jedna z najważniejszych aktualizacji od momentu premiery. Samsung konsekwentnie rozwija swoje oprogramowanie, stawiając na większą integrację z AI, bardziej zaawansowane funkcje zdrowotne i wygodniejszy interfejs. Nowe opcje monitorowania, płynniejsze animacje i ulepszony system powiadomień sprawiają, że zegarek staje się jeszcze bardziej kompletnym narzędziem do codziennego użytku — zarówno podczas treningu, jak i w pracy czy w domu.