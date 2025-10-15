Battlefield 6 szturmuje Steam – 747 tysięcy graczy jednocześnie. Nowa odsłona serii bije rekordy popularności

Nowa część kultowej serii strzelanek od Electronic Arts i studia DICE zadebiutowała z przytupem. Battlefield 6 przyciągnął w premierowy weekend aż 747 tysięcy graczy jednocześnie na platformie Steam, co uczyniło go jednym z najpopularniejszych tytułów w historii serwisu. To rezultat, który stawia grę nie tylko na szczycie listy bieżących hitów, ale również wśród dwudziestu najchętniej uruchamianych produkcji wszech czasów.

To olbrzymie zainteresowanie przerosło oczekiwania nawet samych twórców. Przez pierwsze godziny po premierze serwery były przeciążone, a gracze zgłaszali długie kolejki logowania. Pomimo początkowych trudności, szybko stało się jasne, że DICE i EA osiągnęły coś, czego nie udało się poprzednim odsłonom serii – odzyskały zaufanie społeczności.

Powrót do korzeni i rozmach, jakiego dawno nie widzieliśmy

Jednym z głównych powodów takiego sukcesu jest bez wątpienia fakt, że Battlefield 6 powraca do korzeni serii. Twórcy postawili na otwarte mapy, realistyczne zniszczenia otoczenia oraz dynamiczne warunki pogodowe wpływające na przebieg bitew. Gracze od dawna domagali się powrotu do tego, co czyniło Battlefield wyjątkowym — monumentalnych starć, współpracy drużynowej i emocji płynących z chaosu wojny totalnej.

Nowa odsłona serii to właśnie taka mieszanka – spektakularna, intensywna i nieprzewidywalna. Setki graczy walczących jednocześnie na mapach obejmujących całe miasta, pustynie, dżungle i góry – to esencja doświadczenia, które przyciąga do ekranu na długie godziny.

Imponujące liczby i gorące reakcje społeczności

W momencie szczytu 747 tysięcy aktywnych graczy stawia Battlefielda 6 tuż za największymi hitami platformy, takimi jak Baldur’s Gate 3 czy Counter-Strike 2. Tym samym gra uplasowała się w ścisłej czołówce najpopularniejszych produkcji na Steamie w historii, co jest ogromnym sukcesem dla serii, której poprzednia odsłona — Battlefield 2042 — spotkała się z chłodnym przyjęciem.

Multiplayer w najlepszym wydaniu

Trzonem Battlefielda 6 pozostaje oczywiście tryb wieloosobowy. To właśnie tutaj tytuł pokazuje pełnię swoich możliwości. Na mapach rozgrywają się bitwy z udziałem czołgów, śmigłowców, dronów i piechoty. Gracze mogą w czasie rzeczywistym zmieniać strategię, przejmować punkty kontrolne, niszczyć budynki czy zasypywać przeciwników gradem pocisków artyleryjskich.

DICE położyło duży nacisk na balans rozgrywki – każda klasa postaci ma swoje unikalne zdolności, a współpraca drużynowa jest kluczem do zwycięstwa. Dzięki temu każdy mecz jest inny, a dynamiczne pole bitwy wymusza ciągłe dostosowywanie taktyki.

Sukces Battlefielda 6 to także wyraźny sygnał dla konkurencji. W czasach, gdy rynek strzelanek zdominowany jest przez serie takie jak Call of Duty czy darmowe produkcje battle royale, EA i DICE pokazują, że klasyczna, płatna gra premium wciąż może osiągać dobre wyniki.

Tytuł wyprzedził pod względem liczby jednoczesnych graczy większość konkurencyjnych FPS-ów i stał się jednym z najchętniej komentowanych tematów w branży. Wpływ na to ma nie tylko marketing, ale też ogromna nostalgia, jaką gracze darzą serię Battlefield. Wielu z nich pamięta czasy świetności takich części jak Battlefield 3 czy 4, i właśnie tego ducha – ogromnych bitew, emocji i chaosu – udało się przywrócić w nowej odsłonie.

Co dalej z Battlefieldem 6?

Deweloperzy zapowiadają, że to dopiero początek. W planach są kolejne aktualizacje, darmowe wydarzenia sezonowe i rozszerzenia fabularne. EA liczy, że utrzyma wysokie zainteresowanie grą przez wiele miesięcy, a nawet lat, rozwijając ją jako długoterminowy projekt sieciowy.