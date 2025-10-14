TP-Link Archer TBE400UH – recenzja

Rynek urządzeń sieciowych w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie. Jeszcze kilka lat temu standardem były routery obsługujące jedynie Wi-Fi 4 lub Wi-Fi 5, które zaspokajały podstawowe potrzeby użytkowników. Dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej – coraz więcej osób korzysta równocześnie z wielu urządzeń podłączonych do sieci, streamuje treści w jakości 4K lub nawet 8K, gra w wymagające gry online czy pracuje zdalnie, przesyłając duże pliki do chmury. W takich realiach tradycyjne rozwiązania nie wystarczają i konieczne jest sięgnięcie po nowoczesne technologie, takie jak Wi-Fi 6 czy najnowszy standard Wi-Fi 7.

Model Archer TBE400UH jest tego najlepszym przykładem. To adapter USB, który daje komputerowi możliwość korzystania z najnowszej generacji sieci bezprzewodowej. Dzięki temu nawet starszy laptop czy komputer stacjonarny, pozbawiony obsługi Wi-Fi 6E czy Wi-Fi 7, może zyskać drugą młodość i bezproblemowo obsługiwać nowoczesne sieci. Jak jednak to urządzenie sprawdza się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

TP-Link przyzwyczaił swoich klientów do tego, że opakowania jego produktów są schludne i funkcjonalne. W przypadku Archera TBE400UH otrzymujemy klasyczne kartonowe pudełko z grafikami przedstawiającymi urządzenie oraz najważniejszymi informacjami o jego możliwościach. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z produktem z wyższej półki – producent wyraźnie eksponuje obecność standardu Wi-Fi 7, co jest głównym atutem tego adaptera. To co zaskakuje to postawienie przez TP-Linka na ciemną tonację pudełka – dominuje czerń z małymi wstawkami w charakterystycznym seledynowym kolorze.

W środku znajdziemy kilka elementów, które realnie wpływają na komfort użytkowania. Najważniejszy jest oczywiście sam adapter Archer TBE400UH, ale TP-Link dorzuca także podstawkę USB 3.0, dzięki której urządzenie można ustawić w optymalnym miejscu na biurku. To szczególnie ważne w sytuacjach, gdy porty USB w komputerze znajdują się z tyłu obudowy – podstawka umożliwia lepsze ustawienie anten i poprawę zasięgu. Dodatkowym elementem jest przedłużający kabel USB o długości 1,2 metra, który zwiększa elastyczność w rozmieszczeniu urządzenia. W pudełku znajdziemy również zestaw papierologii.

Pod względem specyfikacji Archer TBE400UH prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Urządzenie wspiera wszystkie popularne standardy – od najstarszego IEEE 802.11a, poprzez Wi-Fi 4, 5 i 6, aż po najnowszy Wi-Fi 7 (802.11be). Dzięki temu jest kompatybilne praktycznie z każdym routerem dostępnym na rynku. Adapter może działać w trybie klienta, czyli odbiornika sygnału, a także jako hotspot, umożliwiając stworzenie własnej sieci bezprzewodowej.

Największe wrażenie robią osiągane prędkości transmisji:

w paśmie 6 GHz : do 2882 Mb/s w standardzie Wi-Fi 7 oraz do 2402 Mb/s w Wi-Fi 6,

: do 2882 Mb/s w standardzie Wi-Fi 7 oraz do 2402 Mb/s w Wi-Fi 6, w paśmie 5 GHz : do 2882 Mb/s w Wi-Fi 7, do 2402 Mb/s w Wi-Fi 6 oraz do 1732 Mb/s w Wi-Fi 5,

: do 2882 Mb/s w Wi-Fi 7, do 2402 Mb/s w Wi-Fi 6 oraz do 1732 Mb/s w Wi-Fi 5, w paśmie 2,4 GHz: do 688 Mb/s w Wi-Fi 7, co i tak stanowi znaczący skok względem starszych standardów.

Adapter wspiera także najnowsze mechanizmy bezpieczeństwa – od klasycznego WEP po WPA3, które w chwili obecnej jest złotym standardem ochrony sieci.

Jakość wykonania oraz design

Pod względem konstrukcyjnym Archer TBE400UH pokazuje, że nawet adapter sieciowy może być zaprojektowany z dbałością o detale. Urządzenie ma wymiary 30 × 17,7 × 107 mm, co sprawia, że jest na tyle kompaktowe, aby nie przeszkadzało w codziennym użytkowaniu, a jednocześnie wystarczająco duże, aby pomieścić mocne anteny i odpowiednie podzespoły. Obudowa wykonana jest z solidnego tworzywa, które zachowane jest w czarnej kolorystyce.

Najważniejszym elementem wizualnym są jednak dwie zewnętrzne, trzypasmowe anteny o dużej mocy. To one odpowiadają za jakość sygnału, a ich obecność od razu sugeruje, że mamy do czynienia z urządzeniem nastawionym na wydajność. Na obudowie znajduje się również dioda LED, informująca o stanie pracy urządzenia. Dzięki temu użytkownik w prosty sposób może sprawdzić, czy adapter działa poprawnie i czy ma połączenie z siecią. Całość prezentuje się nowocześnie choć moim zdaniem bardziej pasuje do gamingowego setupu niż standardowego biurka.

Jakość połączenia

Najważniejszym kryterium oceny adaptera sieciowego jest oczywiście jakość połączenia, a w tym aspekcie Archer TBE400UH wypada bardzo dobrze. Dzięki obsłudze Wi-Fi 7 urządzenie oferuje nie tylko bardzo wysokie prędkości, ale także niskie opóźnienia, co ma ogromne znaczenie dla graczy oraz osób korzystających z wideokonferencji.

W codziennym użytkowaniu adapter zapewnia płynne działanie nawet w wymagających scenariuszach. Streamowanie filmów w jakości 4K czy 8K, pobieranie dużych plików, praca z dokumentami w chmurze – wszystko to przebiega szybko i stabilnie. Szczególnie widoczna jest poprawa względem starszych kart sieciowych, które przy większym obciążeniu potrafiły tracić sygnał lub powodować spadki prędkości.

Dużym atutem są także anteny o wysokiej mocy, które gwarantują dobrą stabilność połączenia nawet w trudniejszych warunkach – na przykład w mieszkaniach z grubymi ścianami czy w domach jednorodzinnych. W połączeniu z możliwością ustawienia adaptera na podstawce i użycia kabla przedłużającego, Archer TBE400UH pozwala łatwo zoptymalizować zasięg i jakość sygnału.

Oprogramowanie

Jednym z n atutów urządzeń TP-Link jest prostota obsługi i intuicyjność oprogramowania. Archer TBE400UH został zaprojektowany tak, aby jego instalacja była bezproblemowa nawet dla początkujących użytkowników. W systemach Windows 10 i 11 wystarczy podłączyć adapter do portu USB 3.0, a i zainstalować odpowiednie sterowniki. Na pochwałę zasługuje obsługa WPA3, czyli najnowszego standardu zabezpieczeń. Dzięki niemu użytkownicy mogą mieć pewność, że ich dane przesyłane przez sieć pozostają dobrze chronione. Dedykowanego rozbudowanego oprogramowania nie mamy, ale to też wynika ze specyfiki samego urządzenia, gdzie mamy działać przede wszystkim w zakresie rozszerzenia możliwości połączenia z internetem urządzenia, do którego jest wpięty adapter.

Łączność

Archer TBE400UH obsługuje trzy pasma częstotliwości – 2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Dzięki temu użytkownik ma pełną elastyczność i może wybrać to pasmo, które w danej chwili jest najbardziej odpowiednie.

2,4 GHz – zapewnia największy zasięg, idealny do prostych zadań, takich jak przeglądanie internetu czy obsługa komunikatorów.

– zapewnia największy zasięg, idealny do prostych zadań, takich jak przeglądanie internetu czy obsługa komunikatorów. 5 GHz – to kompromis pomiędzy szybkością a zasięgiem, sprawdzający się w streamingu, grach i pracy zdalnej.

– to kompromis pomiędzy szybkością a zasięgiem, sprawdzający się w streamingu, grach i pracy zdalnej. 6 GHz – oferuje najwyższe prędkości i najmniejsze opóźnienia, doskonałe dla wymagających użytkowników i środowisk z dużą liczbą urządzeń.

Adapter dzięki interfejsowi USB 3.0 nie ma problemów z przepustowością – w pełni wykorzystuje dostępne pasma i osiąga maksymalne prędkości transmisji.

Podsumowanie

TP-Link Archer TBE400UH to urządzenie, które można określić mianem przyszłościowej inwestycji. Dzięki obsłudze Wi-Fi 7 adapter nie tylko oferuje najwyższe dostępne obecnie prędkości, ale także gwarantuje kompatybilność z sieciami, które dopiero wchodzą na rynek. To sprawia, że zakup tego sprzętu jest rozsądny nawet dla osób, które dziś nie posiadają routera obsługującego Wi-Fi 7 – w przyszłości, gdy zdecydują się na jego zakup, nie będą musiały wymieniać adaptera.

Urządzenie łączy w sobie solidną jakość wykonania, elegancki design, praktyczne dodatki w zestawie oraz bardzo dobre osiągi. Stabilność połączenia, niski poziom opóźnień i obsługa najnowszych zabezpieczeń sprawiają, że Archer TBE400UH znajdzie zastosowanie zarówno u graczy, jak i profesjonalistów pracujących zdalnie.

Jedynym ograniczeniem jest kompatybilność wyłącznie z systemami Windows 10 i 11, co może być problemem dla użytkowników macOS czy Linuxa. Jeśli jednak korzystasz z Windowsa i zależy Ci na szybkim, stabilnym i przyszłościowym połączeniu z internetem, TP-Link Archer TBE400UH to jeden z najlepszych wyborów w swojej kategorii.