OnePlus ogłasza premierę OxygenOS 16

OnePlus oficjalnie potwierdził datę premiery swojego najnowszego systemu operacyjnego – OxygenOS 16. Aktualizacja, oparta na Androidzie 16, zostanie zaprezentowana 16 października 2025 roku podczas globalnego wydarzenia online.

Nowe otwarcie pod znakiem sztucznej inteligencji

Hasło przewodnie nowej wersji systemu brzmi „Intelligently Yours”, co jasno pokazuje, że OnePlus stawia w tym roku na głęboką integrację ze sztuczną inteligencją. Producent zapowiada, że OxygenOS 16 ma być pierwszym oprogramowaniem tej marki, które w pełni wykorzysta potencjał AI nie tylko w aparacie czy asystencie głosowym, ale także w codziennym korzystaniu z telefonu.

Jedną z kluczowych funkcji ma być Mind Space – centrum organizacji życia użytkownika, które będzie wykorzystywało algorytmy uczenia maszynowego do analizy zrzutów ekranu, notatek i wiadomości, by proponować przydatne działania lub przypomnienia. OnePlus planuje także integrację z Gemini AI od Google, co pozwoli na jeszcze większe możliwości asystenta i personalizację systemu.

Nowa wersja oprogramowania ma również wprowadzić znaczące zmiany wizualne. Ekran blokady zyska zupełnie nowe widżety, które użytkownik będzie mógł dowolnie konfigurować – od prostych informacji o pogodzie po interaktywne przypomnienia. Pojawią się także trzy nowe style zegara, w tym minimalistyczny wariant inspirowany wyglądem iOS, a animacje systemowe mają zostać całkowicie przeprojektowane, by działały szybciej i płynniej.

Lista urządzeń z aktualizacją

Choć OnePlus jeszcze nie podał pełnej listy modeli, które otrzymają OxygenOS 16, już wiadomo, że aktualizacja w pierwszej kolejności trafi do najnowszych flagowców. Na pewno mogą na nią liczyć użytkownicy OnePlus 13, 13R i 13T, a także zeszłoroczne serie OnePlus 12 i 11. Producent nie zapomina też o modelach z linii Nord – aktualizację mają otrzymać m.in. Nord 3, Nord 4, Nord CE4 oraz Nord CE5.

Nieco później, w kolejnych falach, OxygenOS 16 ma zostać udostępniony dla tabletów OnePlus Pad, Pad 2 i Pad 3. Z kolei starsze i tańsze modele, takie jak Nord N10, N20 czy N300, prawdopodobnie pozostaną przy obecnych wersjach systemu.

Proces wdrażania aktualizacji będzie przebiegał etapami – początkowo obejmie wybrane regiony i modele, a dopiero później zostanie rozszerzony globalnie. Takie podejście ma zminimalizować ryzyko błędów i pozwolić inżynierom OnePlus szybciej reagować na ewentualne problemy zgłaszane przez użytkowników.

Priorytetem bezpieczeństwo

W ostatnich tygodniach głośno było o wykrytej luce bezpieczeństwa w starszych wersjach OxygenOS, która umożliwiała niektórym aplikacjom dostęp do wiadomości SMS bez zgody użytkownika. OnePlus zapowiedział, że OxygenOS 16 całkowicie eliminuje ten problem, wprowadzając zaktualizowane mechanizmy ochrony danych oraz nowy system kontroli uprawnień.

Dodatkowo producent zapewnia, że nowa wersja systemu będzie jeszcze bardziej odporna na ataki phishingowe i złośliwe oprogramowanie. Wprowadzono między innymi możliwość automatycznego blokowania podejrzanych wiadomości i linków oraz ulepszony menedżer prywatności, który w przejrzysty sposób pokaże, jakie aplikacje mają dostęp do lokalizacji, mikrofonu czy aparatu.

Android 16

Wraz z OxygenOS 16 użytkownicy OnePlusów otrzymają wszystkie kluczowe nowości z Androida 16. System będzie wyposażony w nowy panel powiadomień z lepszym grupowaniem komunikatów, udoskonalony system zarządzania energią oraz bardziej rozbudowaną ochronę prywatności.

Google w Androidzie 16 postawiło także na rozbudowę funkcji „Private Space”, czyli wydzielonej przestrzeni na prywatne aplikacje i dane. OnePlus dostosował tę funkcję do własnych potrzeb, łącząc ją z Mind Space i mechanizmami AI. W praktyce oznacza to, że telefon sam będzie w stanie rozróżnić treści służbowe od prywatnych i dopasować do nich powiadomienia czy sposób wyświetlania informacji.

Premiera i dalsze plany

OxygenOS 16 zadebiutuje najpierw na modelach OnePlus 13 i 12, a następnie stopniowo trafi do pozostałych urządzeń. Dla użytkowników OnePlusa to duży krok naprzód – nie tylko pod względem wydajności i designu, ale też podejścia do sztucznej inteligencji.

