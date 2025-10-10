Samsung Galaxy S22 z aktualizacją do One UI 8

Samsung rozpoczął dystrybucję długo oczekiwanej aktualizacji One UI 8 opartej na systemie Android 16 dla smartfonów z serii Galaxy S22, obejmującej modele Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra. To jedna z najważniejszych aktualizacji w historii tych urządzeń, ponieważ stanowi zarazem ostatnie duże uaktualnienie systemowe, jakie otrzymają flagowce Samsunga z 2022 roku. Aktualizacja jest już udostępniana w pierwszych regionach, a jej rozmiar to około 3,2 GB, co wskazuje na ogrom zmian i nowości wprowadzonych w tym wydaniu.

Nowe oprogramowanie pojawia się z numerem kompilacji S90xBXXUIGYI7 i w pierwszej kolejności trafia do użytkowników w Europie. Samsung, jak zwykle, prowadzi proces aktualizacji falami, dlatego nie wszyscy właściciele Galaxy S22 zobaczą powiadomienie w tym samym czasie. W ciągu najbliższych dni i tygodni One UI 8 ma pojawić się na kolejnych rynkach, aż obejmie wszystkie kraje, w których sprzedawane były modele z tej serii.

Odświeżony interfejs i płynniejsza praca systemu

Nowa wersja One UI 8 przynosi szereg zmian wizualnych i funkcjonalnych. Interfejs został subtelnie odświeżony, z naciskiem na większą przejrzystość i spójność kolorystyczną. Samsung zmienił wygląd niektórych ikon, dodał nowe animacje i dopracował układ ustawień, aby codzienne korzystanie z telefonu było bardziej intuicyjne. Ekran blokady zyskał dodatkowe opcje personalizacji – można teraz lepiej dopasować styl zegara, jego czcionkę oraz kolor do tła lub tapety.

Poprawiono także działanie wielu aplikacji systemowych. Ulepszenia trafiły między innymi do Kalendarza, Przypomnień, Alarmu, Przeglądarki Samsung Internet oraz Menedżera plików. W każdym przypadku producent wprowadził drobne zmiany w wyglądzie, dodając jednocześnie praktyczne nowości – np. łatwiejsze wyszukiwanie, sortowanie czy zarządzanie zawartością.

Nowe funkcje i poprawki w DeX oraz zabezpieczeniach

Jednym z ważnych elementów aktualizacji jest również ulepszenie trybu Samsung DeX. Producent dodał możliwość lepszego zarządzania układem aplikacji na dużym ekranie, a także wprowadził opcję ręcznej rotacji okien i dostosowania rozdzielczości. DeX działa teraz stabilniej i szybciej, co szczególnie docenią osoby wykorzystujące Galaxy S22 w połączeniu z monitorem lub laptopem.

Wraz z One UI 8 pojawiają się również najnowsze poprawki bezpieczeństwa i zmiany w zarządzaniu prywatnością. System dokładniej informuje o aktywności aplikacji, które korzystają z mikrofonu, aparatu lub lokalizacji. W menu ustawień prywatności pojawiły się nowe opcje pozwalające kontrolować, jakie dane udostępniamy konkretnym aplikacjom.

Samsung zmodernizował także działanie mechanizmu AI System Booster, który ma poprawiać płynność interfejsu i efektywność zarządzania pamięcią. Dzięki niemu system szybciej reaguje na polecenia i utrzymuje stałą wydajność nawet przy większej liczbie uruchomionych aplikacji.

Ostatnia duża aktualizacja dla serii Galaxy S22

Wraz z nadejściem One UI 8 seria Galaxy S22 osiąga koniec cyklu głównych aktualizacji Androida, zgodnie z obietnicą czterech dużych wersji systemu. Smartfony te zadebiutowały z Androidem 12 i One UI 4, a od tego czasu otrzymały już aktualizacje do Androida 13, 14, 15 i teraz 16. Oznacza to, że One UI 8 będzie ostatnim dużym uaktualnieniem systemowym, choć Samsung nadal będzie zapewniał poprawki bezpieczeństwa przez kolejne lata.

Mimo że to koniec głównych aktualizacji, seria S22 wciąż pozostaje bardzo aktualna pod względem możliwości sprzętowych. Dzięki optymalizacjom wprowadzonym w One UI 8 użytkownicy mogą liczyć na lepsze zarządzanie energią, płynniejsze działanie aplikacji oraz dłuższy czas pracy na baterii. Wiele osób już zauważyło, że urządzenia po instalacji systemu działają szybciej i stabilniej, a także rzadziej występują problemy z przegrzewaniem się telefonu.

Kierunek na przyszłość: One UI 8.5 i sztuczna inteligencja

Choć One UI 8 to ważna aktualizacja, Samsung nie zamierza się zatrzymywać. Producent już zapowiedział rozwój kolejnej wersji — One UI 8.5, która ma zadebiutować wraz z nadchodzącymi flagowcami Galaxy S26. W nowym wydaniu kluczową rolę ma odegrać sztuczna inteligencja, która będzie m.in. streszczać powiadomienia, sugerować odpowiedzi w komunikatorach czy automatycznie porządkować zdjęcia w galerii.

Dla użytkowników Galaxy S22 część z tych funkcji może być udostępniona w późniejszym czasie, jeśli pozwolą na to możliwości sprzętowe urządzeń. Samsung coraz bardziej stawia na integrację AI w swoich urządzeniach, co widać już po rozwiązaniach zastosowanych w nowszych seriach Galaxy S25 i Galaxy Z Fold7.

Podsumowanie

Aktualizacja One UI 8 dla Galaxy S22 to ważny krok w kierunku dalszego rozwoju ekosystemu Samsunga i jednocześnie symboliczne zamknięcie pewnego etapu. Użytkownicy mogą cieszyć się z odświeżonego wyglądu systemu, ulepszonych aplikacji, większej personalizacji i wyższej płynności działania. Jednocześnie warto pamiętać, że to ostatnia duża aktualizacja Androida, jaka trafi do tej serii.

Źródło: gsmarena.com