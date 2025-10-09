Mercusys Halo H27BE – recenzja zestawu mesh

Systemy Wi-Fi mesh w ostatnich latach stały się jednym z najpopularniejszych rozwiązań dla osób poszukujących stabilnego i wszechstronnego internetu w całym domu czy biurze. Klasyczne routery, nawet te z mocnymi antenami, często nie są w stanie zapewnić pełnego zasięgu w dużych mieszkaniach, wielopiętrowych domach czy przestrzeniach biurowych. Stąd potrzeba stworzenia rozwiązania, które pozwoli na płynne poruszanie się pomiędzy różnymi pomieszczeniami bez utraty jakości sygnału i bez konieczności przełączania się między wieloma punktami dostępowymi. Takie właśnie zadania realizują systemy mesh, a Mercusys – marka należąca do TP-Link – coraz śmielej zaznacza swoją obecność na tym rynku.

Mercusys Halo H27BE to najnowszy system mesh, który został stworzony z myślą o użytkownikach wymagających szybkiego i niezawodnego internetu. Obsługa standardu Wi-Fi 7 to krok w stronę przyszłości, ponieważ jest to technologia, która dopiero zaczyna pojawiać się w sprzętach, a już teraz znacząco wyprzedza popularny Wi-Fi 6. Dzięki wyższej przepustowości, mniejszym opóźnieniom i lepszej stabilności połączeń, H27BE ma szansę stać się centralnym punktem nowoczesnego domu – szczególnie takiego, gdzie internet wykorzystywany jest intensywnie: do streamingu wideo, gier online, pracy zdalnej, wideokonferencji czy obsługi rozbudowanych systemów smart home. Zapraszam do lektury pełnej recenzji najnowszego zestawu od Mercusys.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Mercusys H27BE w wersji 2-pack został zapakowany w minimalistyczne, ale solidne pudełko. Producent zadbał o przejrzystą grafikę i minimalizm – na froncie znajdziemy wizualizację urządzenia, a na bokach szczegółową specyfikację techniczną i opis kluczowych funkcji. W środku czekają na nas dwie jednostki Halo H27BE, dwa zasilacze, kabel Ethernet RJ45 oraz instrukcja instalacji, która krok po kroku wyjaśnia proces pierwszej konfiguracji. Całość jest schludnie zabezpieczona w kartonowych przegrodach, dzięki czemu sprzęt dociera do użytkownika w nienaruszonym stanie. Zestaw nie jest przesadnie rozbudowany, ale w zupełności wystarczy do uruchomienia całego systemu w naszym domu/mieszkaniu.

Pod względem specyfikacji technicznej Mercusys H27BE prezentuje się bardzo dobrze. System obsługuje najnowsze standardy sieci bezprzewodowej:

5 GHz: IEEE 802.11a/n/ac/ax/be,

IEEE 802.11a/n/ac/ax/be, 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax/be.

Maksymalne prędkości transmisji wynoszą odpowiednio:

2880 Mb/s w paśmie 5 GHz ,

, 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Łączna przepustowość ponad 3500 Mb/s sprawia, że system jest gotowy na najbardziej wymagające zadania, jednocześnie zapewniając kompatybilność wsteczną z urządzeniami obsługującymi starsze standardy. Zabezpieczenia sieciowe obejmują WPA-PSK, WPA2-PSK oraz najnowszy WPA3-SAE, co zapewnia maksymalny poziom ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Ważnym elementem jest także obsługa protokołów mesh 802.11k/v/r, które odpowiadają za płynne przełączanie się pomiędzy jednostkami systemu.

Od strony sprzętowej H27BE posiada kompaktowe wymiary – 128 × 81,3 × 83,7 mm – co sprawia, że można je łatwo wkomponować w przestrzeń domową. Do dyspozycji mamy 1 port 2,5 Gb/s oraz 2 porty 1 Gb/s z automatycznym wykrywaniem WAN/LAN. Dla osób korzystających z szybkich łączy światłowodowych port 2,5G będzie kluczowy, bo umożliwia pełne wykorzystanie prędkości dostawcy. W sumie największym brakiem jest brak wsparcia dla trzeciej częstotliwości 6 GHz, przez co mielibyśmy pełną wersję Wi-Fi 7, tak niestety musimy obejść się smakiem, ale z drugiej strony rozwiązania wspierające wspominany wcześniej zestaw są nawet kilkukrotnie droższe od tego do zestawu.

Jakość wykonania oraz design

Mercusys postawił na prosty, nowoczesny design, który pasuje zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej klasycznych. Jednostki Halo H27BE mają elegancki, lekko zaokrąglony kształt i zostały wykonane z matowego plastiku. Ten materiał jest nie tylko estetyczny, ale również praktyczny – nie zbiera odcisków palców i łatwo utrzymać go w czystości.

Subtelne logo i delikatne diody LED sygnalizujące status pracy urządzenia sprawiają, że całość wygląda dyskretnie i nie przyciąga nadmiernej uwagi. To ważne, bo system mesh zazwyczaj umieszczamy w widocznych miejscach – na półkach, biurkach czy szafkach RTV – i dobrze, gdy urządzenie nie zaburza estetyki wnętrza. Obudowy wyposażono w system wentylacyjny, który odprowadza ciepło, dzięki czemu urządzenia pracują stabilnie nawet przy długotrwałym obciążeniu. Warto dodać, że mimo kompaktowych wymiarów jednostki stoją pewnie i nie przesuwają się przypadkowo. Prócz samej diody LED na froncie urządzeń na pleckach znajdziemy wyjścia Ethernet i zasilające. Ogólnie system mesh od Mercusys to prosta konstrukcja bez zbędnych udziwnień.

Jakość połączenia

Największą zaletą systemu Mercusys H27BE jest jakość oferowanego połączenia. Obsługa Wi-Fi 7 oznacza, że użytkownik może korzystać z pełnego potencjału najnowszych technologii– wyższej przepustowości, lepszego zarządzania pasmem oraz znacząco niższych opóźnień. Podczas testów system radził sobie bardzo dobrze zarówno w dużym mieszkaniu. Zasięg obejmował wszystkie pomieszczenia, a sygnał był stabilny także na moich balkonach. Płynne przełączanie pomiędzy jednostkami mesh odbywało się w tle, bez utraty połączenia i bez zauważalnych przerw – to duży atut, szczególnie podczas rozmów wideo czy grania online.

Prędkości realne były bardzo zbliżone do deklarowanych – w praktyce przy światłowodzie 300 Mb/s urządzenie pozwalało uzyskiwać pełną prędkość zarówno po kablu, jak i w sieci bezprzewodowej w bliskiej odległości od jednostki. W bardziej oddalonych pomieszczeniach transfery wciąż pozostawały na wysokim poziomie, a ping utrzymywał się na niskim poziomie, co docenią gracze. Co do jakości połączenia nie mam żadnych zastrzeżeń. Przy moim 65 metrowym mieszkaniu dwie takie jednostki dawały świetne rezultaty i nawet przy skranych balkonach mogłem korzystać z szybkiego internetu.

Oprogramowanie

Mercusys H27BE oferuje dwa tryby pracy: jako router lub jako punkt dostępowy. Dzięki temu system można elastycznie dopasować do istniejącej infrastruktury – może zastąpić obecny router lub rozszerzyć już istniejącą sieć.

Proces konfiguracji jest bardzo prosty – wystarczy podłączyć jednostkę główną do modemu, a następnie skorzystać z dedykowanej aplikacji mobilnej. Całość trwa kilka minut i nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Aplikacja jest intuicyjna, przejrzysta i działa płynnie, umożliwiając m.in. zmianę hasła, zarządzanie podłączonymi urządzeniami, tworzenie sieci dla gości czy kontrolę rodzicielską. Zaawansowani użytkownicy docenią dostęp do panelu webowego, gdzie można skonfigurować m.in. typy połączeń WAN (Dynamiczne IP, Statyczne IP, PPPoE, L2TP, PPTP), serwer DHCP, zaporę SPI Firewall czy obsługę IPv6. Dodatkową zaletą jest możliwość zarządzania wieloosobowego – co przydaje się, gdy siecią opiekuje się kilka osób, np. w domu lub w małym biurze. Warto również zaznaczyć, że aplikacja jest dostępna za darmo zarówno w sklepie Google Play jak i Apple App Store co ważne jest ona w języku polskim.

Łączność

Łączność przewodowa to mocna strona H27BE – obecność portu 2,5 Gb/s daje możliwość pełnego wykorzystania najszybszych łączy światłowodowych dostępnych na rynku. To istotne, bo wiele konkurencyjnych systemów mesh wciąż ogranicza się do portów gigabitowych. Dwa dodatkowe porty 1 Gb/s sprawdzą się do podłączania komputerów, konsol, telewizorów czy dekoderów, które wymagają stabilnego połączenia kablowego.

Łączność bezprzewodowa to z kolei atut Wi-Fi 7 – system obsługuje zarówno nowe urządzenia, jak i starsze, dzięki pełnej kompatybilności wstecznej. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy korzystamy z najnowszego laptopa z kartą Wi-Fi 7, czy kilkuletniego smartfona z Wi-Fi 5, sieć będzie działać stabilnie i płynnie.

Warto również wspomnieć o możliwości tworzenia sieci dla gości – zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. To wygodne rozwiązanie, gdy chcemy udostępnić internet znajomym czy współpracownikom, ale bez narażania głównej sieci na dodatkowe obciążenie czy kwestie bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Mercusys H27BE to system mesh, który w swojej klasie prezentuje się znakomicie. Obsługa najnowszego standardu Wi-Fi 7, port 2,5 Gb/s, rozbudowane opcje konfiguracyjne oraz prostota obsługi czynią z niego sprzęt przyszłościowy, który sprawdzi się zarówno w nowoczesnych mieszkaniach, jak i w większych domach.

Do największych zalet należy zaliczyć bardzo dobrą jakość połączenia, stabilność sygnału, prostą instalację oraz kompaktowy, estetyczny design. Atutem są także liczne funkcje dodatkowe – QoS, sieć gościnna, kontrola rodzicielska czy obsługa IPv6.

Ewentualne wady? System nie oferuje najbardziej zaawansowanych opcji dla profesjonalistów i administratorów sieci, ale trzeba pamiętać, że nie taki jest jego cel – H27BE powstał przede wszystkim z myślą o użytkownikach domowych i małych biurach, którzy oczekują niezawodnego internetu bez konieczności zagłębiania się w skomplikowane ustawienia. Nie mamy również wsparcia dla 6 GHz częstotliwości, co również może być sporym minusem dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Podsumowując – Mercusys H27BE w wariancie 2-pack to znakomite rozwiązanie dla osób, które chcą mieć szybki, stabilny i nowoczesny internet w całym domu. Jeśli szukasz systemu mesh, który nie tylko rozwiąże problem zasięgu, ale też zapewni zapas mocy na lata, H27BE zdecydowanie zasługuje na uwagę.