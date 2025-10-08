Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max – flagowce, które zamieniają się w kieszonkowe konsole

Xiaomi od lat słynie z tego, że potrafi wprowadzać na rynek smartfony, które nie tylko imponują specyfikacją, ale też zaskakują nieoczywistymi pomysłami. Tegoroczna premiera serii Xiaomi 17 pokazuje, że producent nie zamierza rezygnować z tej strategii. Modele 17 Pro i 17 Pro Max to nie tylko kolejne mocne flagowce z topowymi podzespołami. Dzięki innowacyjnemu akcesorium potrafią przeobrazić się w… niemal pełnoprawne konsole do gier retro, otwierając zupełnie nowy rozdział w mobilnej rozrywce.

Retro Handheld Console Case – etui, które zmienia zasady gry

Najciekawszym elementem całej prezentacji okazało się specjalne etui o nazwie Retro Handheld Console Case. Na pierwszy rzut oka wygląda ono jak zwykła osłona chroniąca telefon, ale w rzeczywistości to sprytna konstrukcja wyposażona w fizyczne przyciski sterujące – klasyczny krzyżak kierunkowy, zestaw klawiszy ABXY oraz dodatkowe przyciski funkcyjne. Całość uzupełnia wbudowany akumulator o pojemności 200 mAh, który pozwala korzystać z funkcji etui nawet przez około 40 dni bez konieczności ładowania.

To właśnie ten dodatek sprawia, że smartfon w jednej chwili może zamienić się w podręczną konsolę przypominającą kultowe urządzenia z lat 90. Nie jest to tylko wizualna zabawka – fizyczne przyciski umożliwiają sterowanie w grach retro i emulowanych produkcjach, co daje wrażenie znacznie bardziej autentycznej rozgrywki niż tradycyjny ekran dotykowy.

Drugi ekran w nowej roli

Xiaomi wykorzystało w swoich nowych flagowcach charakterystyczny element– niewielki ekran pomocniczy umieszczony wokół wyspy aparatów. W standardowych warunkach służy on do wyświetlania powiadomień, podglądu selfie czy efektownych animacji, ale w połączeniu z Retro Handheld Console Case zyskuje zupełnie nową funkcję. Staje się integralną częścią interfejsu gier retro, dzięki czemu telefon faktycznie przypomina przenośną konsolę z klasycznych czasów.

To rozwiązanie nie tylko pobudza nostalgię, ale też pokazuje, że Xiaomi szuka sposobów, by w pełni wykorzystać każdy element swojego designu. Zamiast ograniczać się do typowych zastosowań dodatkowego wyświetlacza, firma stworzyła pomysłowy system, który zachęca do zabawy i eksperymentów.

Flagowa moc i innowacje

Same telefony, nawet bez akcesorium, są konstrukcjami z najwyższej półki. Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max otrzymały topowe procesory, zaawansowane systemy chłodzenia oraz zestawy aparatów, które mogą konkurować z najlepszymi na rynku. Producent zadbał o ekrany AMOLED o wysokiej częstotliwości odświeżania, szybkie ładowanie i pojemne baterie, które bez trudu sprostają wymaganiom codziennego użytkowania.

Dzięki temu użytkownik nie musi wybierać pomiędzy wydajnym smartfonem a sprzętem do gier – otrzymuje jedno i drugie w jednym urządzeniu. Co więcej, dodatkowe akcesorium nie wpływa negatywnie na parametry telefonu, a jedynie poszerza jego możliwości, czyniąc z niego wielofunkcyjne centrum rozrywki.

Nowy kierunek na rynku smartfonów

W czasach, gdy większość flagowców oferuje podobne parametry i różni się głównie szczegółami specyfikacji, Xiaomi postanowiło pójść w stronę kreatywności. Rynek mobilny od dawna potrzebował powiewu świeżości. Oryginalny pomysł Xiaomi może przyciągnąć zarówno entuzjastów technologii, jak i starszych graczy, którzy z sentymentem wspominają czasy przenośnych konsol. W połączeniu z potężną specyfikacją samych telefonów, propozycja chińskiego producenta ma szansę wyróżnić się na tle konkurencji i pokazać, że innowacje nie zawsze muszą oznaczać wyścigu na megaherce i megapiksele.

Podsumowanie

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max to dowód na to, że w świecie smartfonów wciąż jest miejsce na niespodzianki. Dzięki etui Retro Handheld Console Case te urządzenia potrafią zmienić się w przenośne konsole, łącząc w sobie wydajność nowoczesnych flagowców z klimatem gier sprzed lat. To odważny ruch, który może nie tylko przyciągnąć uwagę miłośników technologii, ale też zainspirować innych producentów do poszukiwania nowych, niebanalnych form mobilnej rozrywki.