TP-LINK RE235BE – test reaptera Wi-Fi

Stabilna i szybka sieć Wi-Fi stała się w ostatnich latach jednym z najważniejszych elementów wyposażenia każdego domu. To właśnie ona decyduje o tym, czy możemy komfortowo oglądać filmy w najwyższej jakości, prowadzić rozmowy wideo bez zakłóceń, korzystać z inteligentnych urządzeń domowych czy grać online bez opóźnień. Niestety, nie zawsze router dostarczony przez operatora, a nawet ten zakupiony samodzielnie, jest w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom. Zdarza się, że w dalszych pomieszczeniach sygnał jest słaby, transfery spadają, a czasem sieć całkowicie zanika. To problem szczególnie odczuwalny w domach jednorodzinnych, mieszkaniach o dużej powierzchni, budynkach z grubymi ścianami czy w układach wielopoziomowych.

W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowego urządzenia, które pomoże rozszerzyć zasięg i ustabilizować sygnał – repeatera. Model RE235BE to jedna z najnowszych propozycji w tej kategorii. Producent wyposażył go w obsługę standardu Wi-Fi 7, Do tego dochodzi port Ethernet 2,5 Gb/s, obsługa EasyMesh, a także szereg nowoczesnych funkcji takich jak Multi-Link Operation czy 4K-QAM, które dotychczas można było spotkać głównie w wysokiej klasy routerach. Jak całość sprawdza się w praktyce? Czy wart jest zakupu ten reapeter? Zapraszam do lektury pełnej wersji recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Urządzenia sieciowe rzadko oferują bogaty zestaw akcesoriów i podobnie jest w przypadku RE235BE. Po otwarciu opakowania znajdziemy tu przede wszystkim sam repeater, instrukcję szybkiej konfiguracji oraz dokumenty gwarancyjne. Producent postawił na prostotę, ponieważ najważniejsze jest, aby sprzęt był gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z pudełka – i tak właśnie jest.

Sercem urządzenia są oczywiście jego parametry techniczne:

Porty: 1 × Ethernet 2,5 Gb/s – pozwalający podłączyć sprzęt wymagający stabilnego i szybkiego połączenia przewodowego.

1 × Ethernet 2,5 Gb/s – pozwalający podłączyć sprzęt wymagający stabilnego i szybkiego połączenia przewodowego. Przyciski: WPS do błyskawicznego parowania oraz Reset do przywracania ustawień fabrycznych.

WPS do błyskawicznego parowania oraz Reset do przywracania ustawień fabrycznych. Zasilanie: zakres 100–240V, co umożliwia stosowanie urządzenia praktycznie na całym świecie.

zakres 100–240V, co umożliwia stosowanie urządzenia praktycznie na całym świecie. Pobór mocy: 15W, co przy całodobowej pracy jest wciąż wartością akceptowalną i nieobciążającą rachunków.

15W, co przy całodobowej pracy jest wciąż wartością akceptowalną i nieobciążającą rachunków. Wymiary: 97 × 46 × 158 mm – repeater jest na tyle kompaktowy, że nie zasłania sąsiednich gniazdek.

97 × 46 × 158 mm – repeater jest na tyle kompaktowy, że nie zasłania sąsiednich gniazdek. Anteny: dwie zewnętrzne, regulowane, które poprawiają kierunkowość sygnału.

Część bezprzewodowa to prawdziwy atut:

Standard: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), kompatybilność wsteczna z Wi-Fi 6/5/4.

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), kompatybilność wsteczna z Wi-Fi 6/5/4. Częstotliwości: 2,4 GHz oraz 5 GHz.

2,4 GHz oraz 5 GHz. Prędkość transmisji: do 2882 Mb/s (5 GHz) oraz do 688 Mb/s (2,4 GHz).

do 2882 Mb/s (5 GHz) oraz do 688 Mb/s (2,4 GHz). Tryby pracy: repeater sygnału lub punkt dostępowy.

repeater sygnału lub punkt dostępowy. Bezpieczeństwo: obsługa WPA/WPA2-PSK, WPA2/WPA3

obsługa WPA/WPA2-PSK, WPA2/WPA3 Funkcje zaawansowane: Multi-Link Operation, kanał 160 MHz, modulacja 4K-QAM, Multi-RU.

Multi-Link Operation, kanał 160 MHz, modulacja 4K-QAM, Multi-RU. Mesh: wsparcie dla EasyMesh.

wsparcie dla EasyMesh. Dodatki: kontrola diod LED, harmonogram zasilania, kontrola dostępu, monitorowanie zasięgu.

Jakość wykonania oraz design

Pierwsze wrażenie po wyjęciu RE235BE z pudełka jest bardzo pozytywne. Obudowa wykonana została z solidnego, matowego plastiku w kolorze białym. Tworzywo jest odporne na zabrudzenia i nie przyciąga kurzu tak mocno, jak błyszczące powierzchnie. Kształt urządzenia jest prostokątny, co sprawia, że repeater wygląda nowocześnie i elegancko. Dwie zewnętrzne anteny umieszczone po bokach są dobrze spasowane i można je obracać w różnych kierunkach, co pozwala lepiej dopasować sygnał w danym pomieszczeniu. W na prawej krawędzi znajdziemy port Ethernet 2,5 Gb/s, którego lokalizacja jest bardzo praktyczna – przewód sieciowy nie przeszkadza w montażu i nie utrudnia korzystania z sąsiednich gniazdek.

Na froncie znalazł się zestaw diod LED. Informują one o stanie połączenia z routerem, sile sygnału oraz trybie pracy. Warto zaznaczyć, że intensywność świecenia można regulować, a w razie potrzeby całkowicie wyłączyć w aplikacji – to świetne rozwiązanie dla osób, które umieszczają repeater w sypialni i nie chcą, aby diody zakłócały sen.

Ogólnie rzecz biorąc, RE235BE nie rzuca się w oczy, ale właśnie o to chodzi – ma być funkcjonalny i neutralny wizualnie. Wpasuje się zarówno w nowoczesne wnętrze, jak i w bardziej klasyczne otoczenie, a dzięki kompaktowym wymiarom można go bez problemu zamontować w dowolnym gniazdku. Choć od razu powiem, że zajmuje on całkiem sporo miejsca.

Jakość połączenia

Najważniejszą cechą każdego repeatera jest to, jak radzi sobie z rozszerzaniem sieci. RE235BE pod tym względem wypada bardzo dobrze. Obsługa Wi-Fi 7 w połączeniu z technologią Multi-Link Operation pozwala jednocześnie korzystać z pasm 2,4 GHz i 5 GHz, co znacznie zwiększa stabilność i redukuje ryzyko zakłóceń. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli jedno z pasm zostanie przeciążone, urządzenie automatycznie wykorzysta drugie, aby utrzymać płynne połączenie.

Prędkości deklarowane przez producenta – 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz i 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz – w rzeczywistości są trudne do osiągnięcia w domowych warunkach, ale testy pokazują, że w sprzyjających warunkach nie ma problemu z bardzo sprawnym działaniem urządzenia. Dzięki temu RE235BE nie tylko wzmacnia sygnał, ale faktycznie poprawia jego jakość, umożliwiając korzystanie z sieci w miejscach, które wcześniej były całkowicie „martwe”.

Oprogramowanie

Kolejnym dobrym punktem urządzenia jest jego oprogramowanie. Konfiguracja może odbywać się na kilka sposobów – najprostszym jest użycie przycisku WPS, który pozwala na sparowanie repeatera z routerem w kilka sekund. Dla osób ceniących sobie większą kontrolę dostępna jest aplikacja mobilna, która prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces konfiguracji i umożliwia dostęp do zaawansowanych ustawień.

Aplikacja jest intuicyjna, nowoczesna i dostępna w języku polskim. Możemy w niej ustawić tryb pracy (repeater lub punkt dostępowy), kontrolować listę podłączonych urządzeń, a także korzystać z dodatkowych funkcji. Jest też harmonogram zasilania, pozwalający automatycznie włączać i wyłączać urządzenie o określonych porach, co wpływa zarówno na oszczędność energii, jak i na bezpieczeństwo. Dodatkowo znajdziemy tu funkcję kontroli diod LED, dzięki której można je całkowicie wyłączyć. Interfejs oferuje także podgląd siły sygnału w poszczególnych pomieszczeniach, co pomaga znaleźć najlepsze miejsce do instalacji repeatera. To praktyczne narzędzia, które czynią RE235BE urządzeniem naprawdę przyjaznym w codziennym użytkowaniu.

Łączność

Pod kątem łączności RE235BE wypada naprawdę bardzo dobrze. Obsługa Wi-Fi 7 to ogromny krok naprzód w stosunku do poprzednich generacji – większa przepustowość, mniejsze opóźnienia i lepsza obsługa wielu urządzeń sprawiają, że repeater doskonale sprawdzi się w nowoczesnych domach, w których często działa kilkadziesiąt urządzeń bezprzewodowych jednocześnie.

Na uwagę zasługuje wsparcie dla EasyMesh, które pozwala stworzyć rozległą sieć mesh bez konieczności inwestowania w cały system z jednej serii. Wystarczy, że router obsługuje EasyMesh, aby RE235BE mógł z nim współpracować, tworząc jednolitą sieć, w której urządzenia automatycznie przełączają się między punktami dostępowymi.

Port Ethernet 2,5 Gb/s to kolejny atut – daje możliwość podłączenia konsoli, telewizora, komputera bezpośrednio przewodem, co gwarantuje najniższe możliwe opóźnienia i najwyższą stabilność. To rozwiązanie idealne dla graczy online, streamerów czy osób pracujących z dużymi plikami w chmurze. Podobnie jak w większości urządzeń ze średniej i niższej półki cenowej brakuje trzeciej częstotliwości działania czyli 6 GHz, szkoda że jej nie ma bo daje sporo ciekawych rozwiązań, ale w tym wypadku w tej półce cenowej nie mam tego za złe TP-Linkowi.

Podsumowanie

RE235BE łączy prostotę obsługi z nowoczesnymi technologiami i bardzo dobrą wydajnością. Dzięki obsłudze standardu Wi-Fi 7, portowi 2,5 Gb/s, wsparciu dla EasyMesh i bogatemu zestawowi funkcji dodatkowych, repeater ten wyraźnie wyróżnia się na tle konkurencji.

Dla zwykłego użytkownika jego największą zaletą będzie prostota instalacji – wystarczy kilka minut, aby znacząco poprawić zasięg sieci w domu. Dla bardziej wymagających pozostają zaawansowane opcje konfiguracji i możliwość dostosowania pracy urządzenia do własnych potrzeb.

Podsumowując: jeśli zmagasz się z problemami z zasięgiem, a jednocześnie chcesz zainwestować w rozwiązanie nowoczesne, wydajne i przyszłościowe, RE235BE to wybór, który trudno będzie przebić. To repeater, który nie tylko rozwiąże bieżące problemy, ale też sprawdzi się przez lata, gdy kolejne urządzenia będą korzystać z coraz szybszych i bardziej wymagających standardów sieciowych.