Nothing Phone (3) z nową aktualizacją Nothing– pełen pakiet usprawnień

Nothing nie zwalnia tempa i regularnie rozwija oprogramowanie swojego najnowszego smartfona. Producent ogłosił właśnie udostępnienie aktualizacji Nothing OS w wersji V3.5-250911-2112 przeznaczonej dla modelu Phone (3). Nowy pakiet trafił już do pierwszych użytkowników i wprowadza zarówno poprawki systemowe, jak i szereg udoskonaleń aparatu oraz interfejsu. Aktualizacja jest rozprowadzana falami, dlatego może minąć kilka dni, zanim pojawi się u wszystkich posiadaczy urządzenia.

Lepsze zdjęcia i wideo – kluczowe zmiany w aparacie

Najważniejsze nowości dotyczą modułu fotograficznego, co z pewnością ucieszy fanów mobilnej fotografii. Zaktualizowany został algorytm AI SuperRes Zoom, który ma zapewniać wyraźniejsze szczegóły przy dużych zbliżeniach – zwłaszcza w przypadku tekstu czy drobnych elementów. Producent poprawił również działanie suwaka ekspozycji, dzięki czemu regulacja jasności podczas robienia zdjęć ma być płynniejsza i bardziej precyzyjna. Zniknąć ma problem z niepożądanym zafarbowaniem kolorów, a cała paleta barw ma prezentować się naturalniej i bardziej zrównoważenie.

Ulepszono także tryb Action Mode, który teraz skuteczniej redukuje szumy w dynamicznych scenach, np. podczas fotografowania ruchu ulicznego czy sportu. Poprawki objęły nie tylko aplikację systemową, ale i programy firm trzecich – zdjęcia wykonywane w zewnętrznych aplikacjach mają być ostrzejsze i bardziej szczegółowe. Również wideo zyskało na jakości: producent deklaruje lepszy kontrast, większą głębię kolorów i mniejsze wrażenie „mgły” w trudnych warunkach oświetleniowych.

Interfejs z drobnymi, ale istotnymi usprawnieniami

Aktualizacja przynosi także poprawki w systemowym interfejsie. Ulepszono wyświetlanie efektów świetlnych Glyph Matrix w trybie Always-on, co ma zapewnić spójniejsze animacje w różnych scenariuszach. W ustawieniach naprawiono błąd powodujący podwójne wyświetlanie awatara kontaktu przy tworzeniu nowych reguł powiadomień. Zoptymalizowano także reakcję haptyki w podglądzie trybu generatywnego dla powiadomień, co ma dawać bardziej naturalne wrażenia podczas korzystania z gestów i wibracji.

Wprowadzono również poprawki w sekcji „About phone”, m.in. lepsze wyrównanie tytułów w języku arabskim, oraz udoskonalono obsługę urządzeń Bluetooth – w menu dźwięku i wibracji pojawiły się bardziej przejrzyste opcje nagrywania i zarządzania dźwiękiem z podłączonych akcesoriów.

Stabilność, bateria i łączność

Nothing nie zapomniało o aspektach związanych z wydajnością. Nowa wersja systemu ma przynieść lepsze zarządzanie energią, co przełoży się na dłuższy czas pracy na baterii w codziennym użytkowaniu. Poprawiono także stabilność połączeń Wi-Fi i sieci komórkowych, a optymalizacje obejmują redukcję nagrzewania się urządzenia podczas intensywnej pracy lub długich sesji multimedialnych. Całość uzupełniają ogólne poprawki wydajności i drobne usprawnienia, które mają sprawić, że system będzie działał płynniej.

Instalacja i dalsze plany

Jak zwykle w przypadku dużych aktualizacji, producent ostrzega, że w trakcie instalacji telefon może się chwilowo nagrzewać i zużywać więcej energii – to normalny proces, który powinien ustąpić po zakończeniu aktualizacji. Nothing kontynuuje też prace nad kolejnymi wydaniami oprogramowania. W planach jest już Nothing OS 4.0, bazujący na najnowszej wersji Androida, który przyniesie jeszcze więcej zmian wizualnych i nowych funkcji.

Podsumowanie

Aktualizacja Nothing OS V3.5-250911-2112 to kolejny dowód na to, że producent dba o rozwój swojego ekosystemu i regularnie odpowiada na potrzeby użytkowników. W pakiecie znalazły się zarówno widoczne usprawnienia aparatu, jak i mniej spektakularne, lecz ważne poprawki systemowe. Jeśli korzystasz z Nothing Phone (3), warto już teraz sprawdzić dostępność aktualizacji w ustawieniach – nowa wersja systemu może znacząco poprawić jakość zdjęć, stabilność połączeń i ogólne wrażenia z korzystania ze smartfona.