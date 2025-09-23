Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete – kompleksowe rozwiązanie do automatycznego sprzątania

Rynek robotów sprzątających w ostatnich latach przeżywa prawdziwy renesans, a producenci ścigają się w opracowywaniu coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete to jeden z najnowszych przedstawicieli tej kategorii produktów, który ma za zadanie redefinicję standardów automatycznego sprzątania poprzez połączenie funkcji odkurzania i mopowania w jednym, kompleksowym urządzeniu.

Marka Dreame, będąca częścią ekosystemu Xiaomi, w ciągu ostatnich lat zdobyła znaczącą pozycję na globalnym rynku robotów sprzątających. Model Aqua 10 Ultra stanowi kolejny krok w tej strategii, pozycjonując się jako rozwiązanie z najwyższej półki skierowane do wymagających użytkowników, którzy oczekują nie tylko podstawowych funkcji sprzątania.

Kluczową nowością tego modelu jest zastosowanie technologii rolek mopujących AquaRoll, która ma stanowić alternatywę dla tradycyjnych systemów z płaskimi padami mopującymi czy wibrującymi mopami. To koncepcja obiecuje bardziej skuteczne usuwanie uporczywych zabrudzeń oraz lepsze dostosowanie się do nierówności podłóg. Dodatkowo, moc ssania wynosząca 30 000 Pa stawia urządzenie w ścisłej czołówce dostępnych na rynku rozwiązań, przewyższając parametry wielu konkurencyjnych produktów z tego segmentu. Jak te nowości będą działały w praktyce? Czy faktycznie są tak rewolucyjne? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwszy kontakt z Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete rozpoczyna się już na etapie rozpakowywania. Ogromne pudło i przemyślana organizacja zawartości świadczy o wysokiej półce tego sprzętu. Centralnym elementem zestawu jest oczywiście sam robot sprzątający w białej kolorystyce. Jego smukła konstrukcja i zaokrąglone linie nadają mu nowoczesny, minimalistyczny charakter, który wpisuje się w estetykę współczesnych wnętrz.

Stacja dokująca stanowi drugi kluczowy element zestawu i imponuje swoimi rozmiarami. Wyposażona w zbiorniki o pojemności 4 litrów na wodę czystą i 3,5 litra na wodę brudną, stanowi prawdziwe centrum obsługi robota, umożliwiając długotrwałą pracę bez konieczności częstej interwencji użytkownika. Konstrukcja stacji została przemyślana pod kątem ergonomii – zbiorniki są łatwo dostępne, wyposażone w przejrzyste oznaczenia poziomu napełnienia oraz uchwyty ułatwiające wyjmowanie i ponowne instalowanie.

Kolejną nowością jest zainstalowany moduł automatycznego dozowania roztworu z dwoma komorami, który umożliwia dozowanie różnych typów detergentów podczas procesu mopowania. Pierwsza komora jest przeznaczona do standardowego płynu do mycia dedykowanego pod urządzenia automatyczne, z kolei drugi to miejsce dla płynu likwidującego nieprzyjemny zapach związany ze zwierzętami. Opcja ciekawa i co ważne w zestawie startowym znajdziemy oba te płyny

Zestaw akcesoriów dołączonych do urządzenia jest niezwykle bogaty i przemyślany. Pięć worków na kurz (z których jeden jest już zainstalowany fabrycznie). Dwie butelki roztworu usuwającego nieprzyjemne zapachy po zwierzętach stanowią szczególnie przydatny dodatek dla właścicieli czworonogów. Specjalistyczna formuła tego środka została opracowana z myślą o neutralizacji organicznych zapachów, jednocześnie pozostawiając świeży, subtelny aromat. Dodatkowo dołączony litr uniwersalnego roztworu do czyszczenia podłóg pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pełnowartościowego użytkowania urządzenia.

System szczotek został kompleksowo przemyślany – mamy dwie boczne zapewniają skuteczne zbieranie zanieczyszczeń z krawędzi i narożników, podczas gdy podwójna szczotka rozplątująca włosy HyperStream minimalizuje problemy związane z plątaniem się włosów i sierści zwierząt. Osłona na szczotkę główną ułatwia konserwację i przedłuża żywotność komponentów.

Filtry stanowią kolejny istotny element zestawu – trzy dodatkowe filtry do pojemnika na kurz oraz filtr HEPA zapewniają długotrwałą efektywność filtracji powietrza. System filtracji został zaprojektowany zgodnie ze standardami HEPA, co oznacza skuteczność zatrzymywania cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrona na poziomie 99,97%.

Rolka mopująca, będąca sercem systemu AquaRoll™, została wykonana z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają skuteczne usuwanie zabrudzeń przy jednoczesnej delikatności dla różnych typów podłóg. Jej konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem równomiernego rozprowadzania wody i detergentu, co przekłada się na jednorodne efekty mopowania.

Narzędzie do czyszczenia oraz płytka przedłużająca rampę stacji dokującej to dodatkowe elementy świadczące o dbałości producenta o każdy aspekt użytkowania. Narzędzie czyszczące ułatwia konserwację trudno dostępnych elementów robota, podczas gdy płytka przedłużająca rampy zapewnia płynne wjeżdżanie robota na stację dokującą nawet w przypadku niewielkich nierówności podłogi.

Z punktu widzenia specyfikacji technicznej, Dreame Aqua 10 Ultra przedstawia się na najwyższą półkę i ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić. Bateria o pojemności 6400 mAh to jeden z największych akumulatorów w tej klasie urządzeń. Moc ssania wynosząca 30 000 Pa stawia urządzenie w absolutnej czołówce rynkowej, przewyższając parametry większości konkurencyjnych rozwiązań.

Pojemności zbiorników zostały dostosowane do konstrukcji robota – 220 ml na kurz, 100 ml na czystą wodę i 140 ml na brudną wodę to wartości typowe dla tej kategorii urządzeń. Choć mogą wydawać się relatywnie niewielkie, w praktyce są wystarczające dla jednego cyklu sprzątania średniej wielkości mieszkania, szczególnie biorąc pod uwagę funkcję automatycznego opróżniania w stacji dokującej.

System nawigacji VersaLift LDS wykorzystuje technologię laserowego skanowania przestrzeni, umożliwiającą precyzyjne mapowanie i planowanie optymalnych tras sprzątania. Jak sami widzicie specyfikacja techniczna odkurzacza to zdecydowana topka i ciężko jest mi się do czegokolwiek przyczepić.

Jakość wykonania oraz design

Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete od pierwszego kontaktu prezentuje się jako produkt z najwyższej półki, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w zastosowanych materiałach, jak i precyzji wykonania. Biała kolorystyka, choć może wydawać się ryzykowną pod względem praktyczności, została zrealizowana z użyciem matowego tworzywa, które skutecznie maskuje drobne zarysowania i odciski palców powstające podczas codziennej eksploatacji.

Obudowa samego robota charakteryzuje się przyjemną w dotyku teksturą, która nie tylko poprawia ergonomię obsługi, ale również zapobiega ślizganiu się urządzenia podczas przenoszenia. Szczególną uwagę zwraca jakość spasowania poszczególnych elementów konstrukcji. Wszystkie panele i pokrywy są precyzyjnie dopasowane, bez widocznych szczelin czy nierówności. Mechanizmy otwierania zbiorników działają płynnie i pewnie, z wyraźnie wyczuwalnym punktem zatrzasku zapewniającym bezpieczne zamknięcie.

Górna powierzchnia robota została wyposażona w oznaczenia funkcji oraz dyskretny pierścień LED wokół wieżyczki informujący o statusie pracy. Układ przycisków jest intuicyjny – główny przycisk zasilania/start, drugi powrotu do stacji.

System rolek mopujących został zintegrowany w sposób minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia korpusu urządzenia. Mechanizm podnoszenia i opuszczania rolek działa płynnie i cicho, a jego konstrukcja zapewnia niezawodne uszczelnienie w pozycji podniesionej, co eliminuje ryzyko przeciekania.

Podwozie robota zostało zaprojektowane z myślą o optymalnym rozkładzie ciężaru i stabilności podczas pracy. Koła napędowe są wyposażone w wysokiej jakości opony zapewniające dobrą przyczepność na różnych typach powierzchni, od gładkich płytek przez panele podłogowe po dywany o średnim włosie.

Stacja dokująca imponuje swoją solidnością i przemyślaną konstrukcją. Pomimo znacznych rozmiarów, jej design jest elegancki i nowoczesny, dobrze komponujący się z estetyką współczesnych wnętrz.

Ogólna solidność konstrukcji potwierdza się podczas codziennego użytkowania – robot radzi sobie z przypadkowymi uderzeniami w meble czy ściany bez widocznych uszkodzeń. Zastosowane materiały wykazują dobrą odporność na ścieranie, co jest istotne ze względu na charakter pracy urządzenia. Ergonomia obsługi została przemyślana na każdym poziomie – od kształtu uchwytów zbiorników, przez umiejscowienie przycisków obsługowych, po dostępność elementów wymagających regularnej konserwacji. Wszystkie czynności obsługowe można wykonać jedną ręką, co znacząco ułatwia codzienne użytkowanie.

Warto jednak nadmienić, że sam robot jest całkiem sporą konstrukcją mimo iż wieżyczka LIDAR chowa się w bryłę urządzenia. Całość wynika to przede wszystkim z nowego modułu mopującego, który musi zabierać więcej miejsca niż chociażby pady.

Bateria

System zasilania Dreame Aqua 10 Ultra, oparty na baterii litowo-jonowej o pojemności 6400 mAh. Zastosowana pojemność baterii plasuje robot w czołówce dostępnych na rynku rozwiązań. W praktycznych testach, bateria zapewnia od 120 do 160 minut ciągłej pracy, w zależności od wybranego trybu i rodzaju sprzątania. W trybie wyłącznie odkurzania, przy standardowej mocy ssania, robot jest w stanie pracować przez pełne 160 minut. Tryb łączący odkurzanie z mopowaniem, charakteryzuje się wyższym poborem energii, skracając czas pracy do około 120 minut.

Inteligentny system zarządzania energią automatycznie dostosowuje pobór mocy do aktualnych potrzeb. Na podłogach twardych robot pracuje w trybie ekonomicznym, oszczędzając energię, podczas gdy na dywanach automatycznie zwiększa moc ssania. Taki dynamiczny system zarządzania energią pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej pojemności baterii. Standardowy czas ładowania od 0 do 100% wynosi około 4,5 godziny, co jest typowym wynikiem dla baterii tej pojemności.

Myślę, że jeśli chodzi o pojemność baterii i czas działania na jednym ładowaniu dla większości użytkowników będą to parametry jak najbardziej wystarczające i nawet odpalanie na największej mocy wystarczy na posprzątanie mieszkania/domu.

Jakość sprzątania

Efektywność sprzątania Dreame Aqua 10 Ultra stanowi sedno zaawansowanych technologii i przemyślanej konstrukcji, jednak jak sprawdza się na co dzień.

System odkurzania generuje siłę ssącą 30 000 Pa, wykazuje świetną efektywność na wszystkich testowanych powierzchniach. Na podłogach twardych, takich jak płytki, panele czy parkiet, robot skutecznie usuwa drobne cząsteczki kurzu, okruchy żywności, sierść zwierząt oraz inne typowe zanieczyszczenia domowe. Szczotki główne, działając w synergii z potężnym systemem ssącym, zapewnia gruntowne oczyszczenie nawet z trudno dostępnych szczelin między deskami podłogowymi.

Na dywanach o niskim i średnim włosie, system automatycznie zwiększa moc ssania i dostosowuje prędkość obrotową szczotki głównej, co przekłada się na skuteczne usuwanie głęboko osadzonych zanieczyszczeń. Technologia FluffRoll okazuje się szczególnie efektywna w przypadku włosów i sierści zwierząt – specjalnie zaprojektowana geometria szczotki i system antyzaplątaniowy praktycznie eliminują problem plątania się długich włosów, który dotyka większość konkurencyjnych rozwiązań.

Szczotka boczna, wyposażona w wydłużone włosie o zróżnicowanej długości, skutecznie zbierają zanieczyszczenia z krawędzi pomieszczeń i narożników. Ich konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem różnych typów podłóg. Co ważne jest ona na dłuższym ramieniu, dzięki czemu wysuwa się z bryły odkurzacza i wybiera z narożników i innych trudno dostępnych miejsc wszelki kurz.

Jednak najważniejsza nowością w tym modelu to zdecydowanie system mopowania AquaRoll. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań wykorzystujących płaskie pady, system rolek zapewnia aktywne mechaniczne działanie na zabrudzone powierzchnie. Rolka, wykonana z mikrowłókien, obracają się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, co intensyfikuje proces czyszczenia i pozwala na usuwanie bardziej uporczywych zabrudzeń. Drugim ważnym aspektem jest fakt, że rolka może wysuwać się do krawędzi dzięki czemu praktycznie w ogóle zostało zminimalizowane martwe pole sprzątania.

Funkcja automatycznego dozowania detergentów z dwukomorowego modułu, pozwala na użycie różnych środków czyszczących dostosowanych do specyficznych potrzeb. System może jednocześnie dozować uniwersalny środek czyszczący oraz specjalistyczny preparat neutralizujący zapachy zwierząt.

Technologia AutoSeal stanowi inteligentne rozwiązanie problemu ochrony dywanów przed zamoczeniem. System wykorzystuje sensory do rozpoznawania typu powierzchni i automatycznie podnosi rolkę mopującą po wejściu na dywan. Proces ten działa niezawodnie i praktycznie natychmiast, eliminując ryzyko uszkodzenia dywanów czy pozostawienia mokrych śladów.

Funkcja ProLeap umożliwiająca pokonywanie progów o wysokości do 8 cm znacząco rozszerza możliwości nawigacyjne robota. System nawigacji VersaLift LDS zapewnia metodyczne i efektywne pokrywanie całej dostępnej powierzchni. Robot tworzy szczegółową mapę przestrzeni podczas pierwszego uruchomienia, a następnie planuje optymalne trasy sprzątania minimalizujące nakładanie się ścieżek. Algorytm planowania uwzględnia kształt pomieszczeń, rozmieszczenie mebli oraz zdefiniowane przez użytkownika strefy specjalne.

W praktycznych testach czyszczenia różnorodnych zabrudzeń, robot wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu typowych zanieczyszczeń domowych. Drobne okruchy żywności, kurz, sierść zwierząt, nitki i włosy są skutecznie usuwane już podczas pierwszego przejazdu. Bardziej uporczywe plamy, takie jak zaschnięte napoje czy ślady błota, wymagają czasem kilkakrotnego przejazdu, ale ostatecznie są całkowicie usuwane dzięki mechanicznemu działaniu rolek mopujących. Powiem szczerze, że takie rozwiązanie jakie zaoferowało nam Dreame w swoim flagowym modelu po prostu robi robotę. Ciężko jest się pod tym względem do czegokolwiek przyczepić, bo zarówno odkurzanie jak i mycie podłóg to zdecydowana topka.

Oprogramowanie

Aplikacja Dreamehome stanowi kompleksowe centrum kontroli nad odkurzaczem, oferując bogactwo funkcji zarządzających wszystkimi aspektami pracy robota. Proces pierwszego uruchomienia i konfiguracji jest prowadzony krok po kroku i prowadzi użytkownika przez wszystkie niezbędne etapy. Konfiguracja rozpoczyna się od połączenia robota z siecią Wi-Fi domową, proces który jest zazwyczaj bezproblemowy dzięki zastosowaniu technologii WPS oraz alternatywnej metody manualnego wprowadzania danych sieci.

Główny ekran aplikacji prezentuje aktualny status robota w przejrzysty sposób – poziom naładowania baterii, tryb pracy, pozostały czas sprzątania oraz aktualne zadanie są wyświetlane na pierwszym planie.

Robot tworzy szczegółowe, precyzyjne mapy pomieszczeń podczas pierwszego cyklu sprzątania.

Funkcja edycji map pozwala na szczegółową personalizację przestrzeni sprzątania. Użytkownik może ręcznie definiować granice pomieszczeń, nadawać im nazwy (np. „salon”, „sypialnia”, „kuchnia”), tworzyć wirtualne ściany blokujące dostęp do określonych obszarów oraz wyznaczać strefy wymagające intensywniejszego sprzątania. System obsługuje również strefy zakazu mopowania, co jest szczególnie przydatne w obszarach z delikatnymi podłogami drewnianymi czy kosztownymi dywanami.

Harmonogramowanie zadań sprzątania oferuje niezwykłą elastyczność personalizacji. Użytkownik może tworzyć kompleksowe harmonogramy uwzględniające różne tryby pracy w różnych dniach tygodnia, określać specyficzne pomieszczenia do sprzątania w poszczególnych cyklach oraz dostosowywać intensywność sprzątania do aktualnych potrzeb.

Zaawansowane ustawienia mocy ssania i przepływu wody pozwalają na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy do specyficznych wymagań różnych pomieszczeń. Aplikacja oferuje predefiniowane profile dla typowych scenariuszy (np. „sprzątanie codzienne”, „głębokie czyszczenie”, „tryb cichy”), ale umożliwia również tworzenie własnych, spersonalizowanych konfiguracji. Aplikacja jest dostępna zupełnie za darmo zarówno w sklepie Google Play jak i Apple App Store i komunikuje się z nami w języku polskim. Jedynym zgrzytem jest fakt, że asystent głosowy jest dostępny tylko w języku angielskim.

Opcji personalizacji z poziomu aplikacji jest cała masa i z całą pewnością każdy będzie mógł dzięki niej dostosować i kontrolować odkurzacz według własnych potrzeb.

Łączność

Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete obsługuje najpopularniejsze platformy inteligentnego domu, w tym Amazon Alexa, Google Assistant i Siri. Dzięki temu można sterować robotem za pomocą komend głosowych – wystarczy jedno polecenie, aby rozpocząć sprzątanie lub zmienić tryb pracy. Połączenie z siecią Wi-Fi jest stabilne, a proces parowania urządzenia z aplikacją przebiega szybko i bezproblemowo. Możliwość integracji z systemami smart home to duże udogodnienie, które zwiększa komfort codziennego użytkowania.

Podsumowanie

Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete to robot sprzątający, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Świetna moc ssania, zaawansowany system mopowania, długi czas pracy na baterii oraz bogaty zestaw akcesoriów sprawiają, że urządzenie wyróżnia się na tle konkurencji. Producent zadbał o każdy detal – od jakości wykonania, przez ergonomiczny design, aż po intuicyjne oprogramowanie i szerokie możliwości łączności.

Choć cena modelu może być wysoka, oferowane możliwości w pełni uzasadniają inwestycję. To sprzęt, który nie tylko ułatwia codzienne sprzątanie, ale także podnosi komfort życia, automatyzując procesy, które dotychczas wymagały naszej uwagi. Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete to propozycja dla tych, którzy oczekują perfekcji w każdym detalu – od skuteczności sprzątania, po wygodę obsługi i nowoczesny design. Jeśli szukasz robota sprzątającego, który naprawdę potrafi wszystko, ten model z pewnością spełni Twoje oczekiwania, oferując najwyższy poziom czystości bez kompromisów.