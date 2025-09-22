Wiemy kiedy i jakie urządzenia otrzymają HyperOS 3

Chiński gigant technologiczny Xiaomi oficjalnie ogłosił harmonogram aktualizacji swojego autorskiego systemu HyperOS 3 w Chinach, przedstawiając szczegółowy plan wdrożenia dla szerokiej gamy urządzeń – od flagowych smartfonów, przez tablety i telewizory, aż po inteligentne zegarki i opaski. Nowa wersja oprogramowania, bazująca na najnowszym Androidzie i rozwijająca założenia pierwszego HyperOS, ma wprowadzić liczne usprawnienia wizualne, zwiększoną płynność działania oraz szereg nowych funkcji poprawiających komfort codziennego użytkowania. Xiaomi podkreśla, że aktualizacja będzie rozłożona na etapy, tak aby zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo procesu, a pierwsze urządzenia otrzymają dostęp do HyperOS 3 już w październiku 2025 roku.

W pierwszej fali, zaplanowanej do 15 października 2025 roku, nowy system trafi na najnowsze flagowce z serii Xiaomi 15, w tym modele Xiaomi 15, 15 Pro, 15S Pro oraz 15 Ultra. Aktualizację w tym terminie otrzymają także topowe smartfony Redmi – K80 Pro i K80 Ultra. Kolejna tura aktualizacji, przewidziana na koniec października, obejmie m.in. składany MIX Flip 2, fotograficzny Civi 5 Pro, serię tabletów Pad 7, a także kolejne urządzenia Redmi, w tym model K80 i wydajny Turbo 4. W tym okresie HyperOS 3 zadebiutuje również na dużych ekranach – otrzymają go najnowsze telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED z rocznika 2025 oraz nowa seria zegarków Xiaomi Watch S4.

Druga połowa listopada przyniesie aktualizację dla kolejnych flagowców z serii Xiaomi 14, w tym wersji Ultra oraz tytanowych edycji Pro, a także składanych modeli MIX Fold 4 i MIX Flip. Nowe oprogramowanie trafi również na telefony Civi 4 Pro, tablety Pad 6S Pro oraz popularne Redmi K70 i Redmi Pad 2. Do końca listopada Xiaomi planuje objąć aktualizacją telewizory z linii Redmi TV X (2025), monitory Redmi Monitor G Pro 27U oraz opaskę Xiaomi Smart Band 10, co pokazuje, że HyperOS 3 nie jest zarezerwowany wyłącznie dla smartfonów, lecz obejmuje także inne elementy ekosystemu.

W grudniu 2025 roku system trafi na jeszcze szerszą gamę urządzeń, w tym składany MIX Fold 3, całą serię Xiaomi 13 (Ultra, Pro i podstawowy model), a także tablety Pad 6 Pro i Pad 6 Max 14. W tym okresie aktualizacje otrzymają również Redmi K60, Turbo 3 oraz liczne modele z popularnej serii Redmi Note – od Note 15 po Note 13. Xiaomi nie zapomniało także o urządzeniach noszonych: HyperOS 3 zadebiutuje na opaskach Smart Band 9 i kolejnych generacjach zegarków Watch 5. Ostatnia, najbardziej rozbudowana fala aktualizacji zaplanowana jest na styczeń 2026 roku. Obejmie ona starsze i nadal popularne modele, takie jak składany MIX Fold 2, całą serię Xiaomi 12S oraz Xiaomi 12, a także telefony Civi 3 i Civi 2, Redmi K50 Supreme Edition, Redmi Note 15R, a nawet starsze tablety Redmi Pad Pro w wersjach Wi-Fi i 5G. W tym samym czasie aktualizację otrzymają kolejne telewizory z serii Redmi S, MAX i A oraz różne warianty inteligentnych opasek i zegarków.

Choć ogłoszony harmonogram dotyczy wyłącznie rynku chińskiego, Xiaomi zapowiedziało, że 24 września 2025 roku odbędzie się osobne wydarzenie poświęcone wprowadzeniu HyperOS 3 na rynki globalne. Dopiero wtedy użytkownicy w innych regionach, w tym w Europie, poznają szczegółowe daty rozpoczęcia aktualizacji i listę urządzeń objętych programem. Tradycyjnie można jednak spodziewać się, że w pierwszej kolejności aktualizacje trafią do globalnych wariantów najnowszych flagowców, a starsze modele będą aktualizowane stopniowo w kolejnych miesiącach.

Plan wdrożenia pokazuje, że Xiaomi konsekwentnie rozwija swój ekosystem urządzeń i oprogramowania. HyperOS 3 ma być nie tylko kolejną nakładką systemową, ale także spoiwem łączącym smartfony, tablety, telewizory, zegarki i inne elementy inteligentnego domu w jeden spójny system. Dzięki tak szeroko zakrojonemu harmonogramowi aktualizacji, użytkownicy w Chinach mogą liczyć na szybki dostęp do nowych funkcji, podczas gdy reszta świata z niecierpliwością czeka na szczegóły dotyczące globalnej premiery.