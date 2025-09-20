Soundcore Sleep A30 – słuchawki stworzone do snu z inteligentną redukcją hałasu

Marka Soundcore zaprezentowała nowy model słuchawek zaprojektowanych specjalnie z myślą o osobach mających problemy z zasypianiem i spokojnym snem. Model Sleep A30 jest kolejną generacją urządzeń, które łączą kompaktowe rozmiary z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie ciszy i komfortu podczas odpoczynku nocnego. Producent postawił na całkowicie odświeżoną konstrukcję oraz wprowadzenie szeregu inteligentnych funkcji, które mają sprawić, że sen będzie głębszy i bardziej regenerujący.

Najważniejszą nowością w Sleep A30 jest system inteligentnej redukcji hałasu Smart ANC. Dzięki niemu słuchawki są w stanie skutecznie wyciszyć niepożądane odgłosy otoczenia, takie jak ruch uliczny, hałas w mieszkaniu czy przede wszystkim chrapanie partnera. Redukcja hałasu działa w sposób dynamiczny, dostosowując się do intensywności i częstotliwości dźwięków, co pozwala znacząco ograniczyć uciążliwe zakłócenia. W praktyce oznacza to, że użytkownik może zasnąć bez potrzeby sięgania po zatyczki do uszu czy zwiększania głośności muzyki, co bywa niewygodne i niekorzystne dla zdrowia słuchu.

Soundcore poszedł jednak krok dalej i wprowadził unikalną funkcję Adaptive Snore Masking. To rozwiązanie analizuje w czasie rzeczywistym dźwięki chrapania, a następnie generuje specjalne tony maskujące, które sprawiają, że hałas staje się mniej zauważalny. Dla osób, które dzielą łóżko z głośno chrapiącym partnerem, może to być prawdziwa ulga i szansa na przespaną noc bez wybudzeń.

Nowy model został także przeprojektowany pod kątem ergonomii. Słuchawki są o 7% smuklejsze od poprzednich wersji, co przekłada się na lepszy komfort szczególnie dla osób śpiących na boku. Mniejsza konstrukcja oznacza, że urządzenie mniej wystaje z ucha, a tym samym nie powoduje tak dużego ucisku. Producent dołącza również bogaty zestaw silikonowych i piankowych końcówek oraz skrzydełek stabilizujących, dzięki którym każdy użytkownik może dopasować słuchawki do własnej anatomii ucha.

Sleep A30 to nie tylko fizyczny komfort, ale także wsparcie dla psychiki. Wbudowana biblioteka dźwięków relaksacyjnych, wspierana technologią AI Brainwave Audio, pomaga szybciej zasnąć i utrzymać spokojny sen. W aplikacji mobilnej dostępne są różne zestawy dźwięków – od odgłosów natury, przez kojące melodie, aż po specjalnie dobrane sekwencje fal dźwiękowych, które mają działać uspokajająco na pracę mózgu.

Producent zadbał również o odpowiedni czas pracy. W trybie lokalnym, przy średniej głośności i włączonej redukcji hałasu, słuchawki mogą działać nawet przez 9 godzin. Dzięki dołączonemu etui czas ten wydłuża się do 45 godzin. Przy połączeniu Bluetooth 5.3 użytkownik może liczyć na 6,5 godziny odtwarzania, a razem z etui – do 35 godzin. To oznacza, że w praktyce wystarczy jedno ładowanie na kilka nocy bez konieczności podłączania urządzenia do ładowarki.

Na uwagę zasługują także dodatkowe funkcje. Sleep A30 potrafi monitorować sen i gromadzić dane w aplikacji, umożliwiając użytkownikowi śledzenie jakości wypoczynku. Wbudowany budzik działa w taki sposób, by delikatnie wybudzać użytkownika, nie zakłócając przy tym spokoju innych osób w pomieszczeniu. Ciekawym dodatkiem jest również lokalizator Find My Earbud – bardzo praktyczne rozwiązanie dla tych, którzy rano nie mogą znaleźć słuchawek w pościeli.

Słuchawki Soundcore Sleep A30 trafiły już do sprzedaży w Polsce. Można je kupić zarówno na stronie producenta, jak i na platformie Amazon. Cena sugerowana wynosi 999 zł. To kwota, która plasuje urządzenie w segmencie najwyższym.