Samsung przygotowuje się do udostępnienia One UI 8.0 dla swoich urządzeń Galaxy

Samsung szykuje się do jednej z najważniejszych aktualizacji swojego autorskiego interfejsu – One UI 8.0. Nakładka, oparta na najnowszej wersji Androida, wprowadzi szereg zmian, które mają poprawić komfort korzystania z urządzeń Galaxy. Firma od kilku tygodni prowadzi przygotowania, a jednym z istotnych kroków było zaktualizowanie paczek językowych w sklepie Galaxy Store. To nie tylko drobna poprawka, lecz element większego planu – paczki językowe są kluczowe dla działania funkcji sztucznej inteligencji, które będą mocno rozwijane w nowej wersji systemu.

One UI od lat wyróżnia się spójnym designem i bogatymi możliwościami personalizacji, ale Samsung tym razem kładzie nacisk przede wszystkim na wydajność, stabilność oraz integrację AI. W praktyce oznacza to płynniejsze działanie, krótsze opóźnienia przy otwieraniu aplikacji i bardziej niezawodne działanie funkcji, które korzystają z rozpoznawania mowy, tłumaczenia czy transkrypcji. Wraz z aktualizacją użytkownicy mogą spodziewać się też subtelnych zmian w wyglądzie – delikatnie przeprojektowanych ikon, bardziej płynnych animacji oraz dodatkowych opcji dostosowywania ekranu blokady czy widżetów.

Według planów Samsung, pierwsze urządzenia, które otrzymają stabilną wersję One UI 8.0, to najnowsza seria Galaxy S25. Aktualizacja może trafić na te modele już 18 września, co oznacza, że użytkownicy flagowców jako pierwsi sprawdzą, jak sprawują się nowe rozwiązania. Niedługo później, prawdopodobnie w ciągu tygodnia, do grona szczęśliwców dołączą posiadacze smartfonów Galaxy S24 oraz wybranych modeli z serii Galaxy A. W dalszej kolejności aktualizacja obejmie tablety oraz bardziej przystępne cenowo urządzenia, co ma nastąpić na początku października. Jak zawsze, daty mogą różnić się w zależności od regionu i operatora, dlatego niektórzy użytkownicy będą musieli poczekać nieco dłużej.

Sama instalacja One UI 8.0 nie powinna sprawić problemu, ale Samsung już teraz zachęca, aby przygotować swoje urządzenia. Kluczowe jest zainstalowanie wspomnianych paczek językowych oraz zadbanie o to, by wszystkie aplikacje były aktualne. Warto też sprawdzać dostępność aktualizacji w ustawieniach telefonu, bo system w wielu regionach może pojawiać się falami. Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni oraz pełnego naładowania baterii, aby proces przebiegł bez zakłóceń.

Nowa wersja interfejsu ma przynieść także usprawnienia w zarządzaniu energią. Dzięki lepszej optymalizacji system powinien mniej obciążać baterię, co przełoży się na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Użytkownicy mogą też liczyć na poprawę działania aplikacji działających w tle, co do tej pory bywało źródłem narzekań. W połączeniu z rozwojem funkcji sztucznej inteligencji, które w One UI 8.0 mają być szerzej dostępne i bardziej precyzyjne, całość zapowiada się jako największa ewolucja systemu Samsunga od kilku lat.

Nie można jednak wykluczyć, że początkowo pojawią się pewne błędy. Tak bywało przy każdej większej aktualizacji, dlatego część użytkowników zapewne wstrzyma się z instalacją do momentu, gdy pojawią się pierwsze opinie w sieci. Warto pamiętać, że Samsung zwykle szybko reaguje na wykryte usterki i wydaje poprawki w ciągu kilku tygodni od premiery.

One UI 8.0 to zatem nie tylko odświeżenie wizualne, lecz przede wszystkim krok w stronę bardziej inteligentnych, stabilnych i energooszczędnych urządzeń Galaxy. Dla posiadaczy flagowych modeli oznacza to rychłe wejście w nową erę oprogramowania, a dla reszty użytkowników – konieczność odrobiny cierpliwości. Wszystko wskazuje jednak na to, że warto będzie poczekać, bo Samsung konsekwentnie dąży do tego, aby jego interfejs był jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za wyborem smartfonów i tabletów z logo Galaxy.