Dreame L50 Pro Ultra – recenzja robota sprzątający klasy premium

Rynek robotów sprzątających przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję technologiczną. Jeszcze kilka lat temu urządzenia te były postrzegane jako ciekawe gadżety o ograniczonej funkcjonalności, dziś jednak stały się pełnoprawnymi pomocnikami domowymi, zdolnymi do samodzielnego utrzymania czystości w naszych domach. Na co dzień korzystam sam z podobnych rozwiązań i zdecydowanie ułatwia to codzienne sprzątanie. W tym dynamicznie rozwijającym się segmencie chińska firma Dreame zdołała wyrobić sobie silną pozycję, oferując ciekawe rozwiązania w konkurencyjnych cenach. Czy rzeczywiście spełnia te obietnice? W tej szczegółowej recenzji przyjrzę się wszystkim aspektom funkcjonowania tego urządzenia. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwsze wrażenia często decydują o naszej ocenie produktu, a unboxing Dreame L50 Pro Ultra z pewnością robi pozytywne wrażenie. Producent zadbał o solidne opakowanie, które chroni urządzenie podczas transportu, a jednocześnie prezentuje się elegancko. Pudełko wykonano z wysokiej jakości tektury, a całość sprytnie została rozmieszczona w całkiem sporym kartonie.

Po otwarciu pudełka użytkownik otrzymuje bogaty zestaw akcesoriów. Centralnym elementem jest oczywiście sam robot sprzątający, który już na pierwszy rzut oka prezentuje się okazale. Urządzenie dostarczane jest z fabrycznie zamontowanymi elementami – szczotką główną o konstrukcji anti-tangle, która ma minimalizować nawijanie się włosów i sierści, osłoną szczotki zapewniającą optymalny przepływ powietrza oraz szczotką boczną wykonaną z elastycznego materiału.

Stacja PowerDock to centrum sterowania całym systemem. Ta masywna konstrukcja o wymiarach 470×430×410 mm. Wewnątrz znajdziemy zbiorniki na wodę czystą i brudną o pojemnościach odpowiednio 4,5 i 4 litry, co pozwala na sprzątanie bardzo dużych powierzchni bez konieczności interwencji użytkownika.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na jakość akcesoriów. Dwa uchwyty podkładek mopa wraz z dwoma podkładkami z mikrofibry są wykonane z wysokiej jakości materiałów. System mocowania jest intuicyjny i pozwala na szybką wymianę podkładek. W zestawie znajdziemy również dwa worki na kurz – jeden już zamontowany w stacji, drugi zapasowy. Pojemność każdego worka wynosi około 4 litry, co w praktyce oznacza, że wymiana potrzebna jest przeciętnie co 6-8 tygodni przy regularnym użytkowaniu.

Narzędzie do czyszczenia, choć pozornie mały dodatek, okazuje się przydatne w codziennym użytkowaniu. Jego konstrukcja pozwala na łatwe usuwanie nawijających się włosów ze szczotek oraz czyszczenie trudno dostępnych miejsc w robocie. Pojemnik ze środkiem czyszczącym o pojemności 200 ml zawiera skoncentrowany preparat do podłóg. Oczywiście nie mogło zabraknąć całkiem pokaźnego zestawu papierologii, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić.

Specyfikacja techniczna Dreame L50 Pro Ultra plasuje go w czołówce dostępnych na rynku robotów sprzątających. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 6400 mAh to jedna z największych baterii w tej klasie urządzeń. W połączeniu z systemami zarządzania energią, pozwala to na osiągnięcie czasu pracy do 220 minut, co wystarcza na sprzątanie powierzchni nawet do 300 m². Siła ssania wynosząca 19 500 Pa to parametr, który plasuje L50 Pro Ultra w gronie najwydajniejszych robotów na rynku. Dla porównania, większość modeli ze średniej półki oferuje siłę ssania w zakresie 2000-4000 Pa, podczas gdy modele z wyższej rzadko przekraczają 10 000 Pa. System filtracji EPA (E11) zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,95% dla cząstek o wielkości 0,3 mikrona, co czyni urządzenie odpowiednim dla alergików i osób o wrażliwych drogach oddechowych. Pod względem specyfikacji tak na dobrą sprawę nie mam się do czego przyczepić.

Jakość wykonania oraz design

Pierwsze wrażenie po wyjęciu Dreame L50 Pro Ultra z pudełka są bardzo pozytywne. Robot prezentuje się elegancko i solidnie, a jego design łączy w sobie nowoczesną estetykę z funkcjonalnością. Górna powierzchnia urządzenia wykończona jest matowym plastikiem.

Charakterystyczna wieżyczka LiDAR umieszczona centralnie nie wystaje w ogóle, w razie potrzeby robot sam ją wysuwa. Przez co potrafi wjechać w ciężko dostępne miejsca. Przednia część robota wyposażona jest w czujnik LDS (Laser Distance Sensor) oraz dodatkowe czujniki antykolizyjne. Zderzak przedni wykonany jest z elastycznego materiału, który łagodzi ewentualne kontakty z meblami i ścianami. System czujników bocznych wykorzystuje technologię podczerwieni do wykrywania przeszkód i krawędzi. Dolna część urządzenia to miejsce, gdzie skupia się większość mechanizmów roboczych. Konstrukcja szczotki głównej zasługuje na szczególną uwagę mamy tutaj dwie szczotki które są gumowe, dzięki takiej konstrukcji włosy, które są prawdziwą zmorą tego typu konstrukcji nie wplątują się w szczotki, co szczególnie docenią posiadacze zwierząt i długich włosów.

Stacja PowerDock prezentuje się jeszcze bardziej imponująco pod względem konstrukcji. Jej masywne gabaryty (470×430×410 mm) nie są przypadkowe – mieści ona systemy zarządzania wodą, kurzu oraz czyszczenia podkładek mopa. Przednia część stacji wyposażona jest w elegancki panel z diodami LED informującymi o statusie systemu. Wewnątrz stacji znajdziemy zbiorniki na wodę czystą i brudną. Są one wykonane z przezroczystego tworzywa, co pozwala na łatwą kontrolę poziomu płynów. Zaletą jest ich duża pojemność 4,5 litra na czystą wodę, z kolei na brudną mamy 4 l pojemność. Najciekawszym elementem stacji jest system czyszczenia podkładek mopa. Składa się on z ruchomej płyty z wypustkami oraz systemu rozpylania wody pod ciśnieniem. Podczas czyszczenia podkładka jest intensywnie szorowana, opłukiwana i następnie suszona strumieniem ciepłego powietrza.

Jakość spasowania wszystkich elementów stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie zauważyłem żadnych luzów, nierówności. Wszystkie ruchome części pracują płynnie i cicho. Materiały użyte do konstrukcji sprawiają wrażenie trwałych i odpornych na intensywne użytkowanie. Design urządzenia jest nowoczesny i minimalistyczny, co pozwala mu wtopić się w większość współczesnych wnętrz. Kolorystyka utrzymana w białych i złotej tonacji jest bardzo elegancka i nie narzuca się. Jedynym elementem, który może budzić kontrowersje, są gabaryty stacji.

Bateria

Akumulator to serce każdego robota sprzątającego, determinujące jego autonomię oraz możliwości sprzątania. Dreame L50 Pro Ultra wyposażony jest w litowo-jonowy akumulator o pojemności 6400 mAh, co plasuje go w absolutnej czołówce rynku. Dla porównania, większość robotów ze średniej półki oferuje baterie o pojemności ok. 3500 mAh, podczas gdy nawet modele z wyższej rzadko przekraczają 5000 mAh.

Ta znaczna pojemność przekłada się bezpośrednio na czas pracy urządzenia. W testach praktycznych, przy standardowych ustawieniach, robot rzeczywiście osiąga czas pracy zbliżony do deklarowanych 220 minut. W trybie eco, z minimalną siłą ssania, udało się osiągnąć nawet 250 minut ciągłej pracy, co pozwala na sprzątanie powierzchni do 350 m². Przy maksymalnej sile ssania (19 500 Pa), która wykorzystywana jest głównie do głębokiego czyszczenia dywanów lub usuwania uporczywych zabrudzeń, czas pracy skraca się do około 120 minut. To nadal pozwala na sprzątanie mieszkania o powierzchni 100 m², co powinno zaspokoić potrzeby większości użytkowników. Też trzeba wziąć pod uwagę, że w takim trybie odkurzacz nie jeździ cały okres sprzątania, lecz fragment, więc nie ma problemu by na jednym ładowaniu robot wysprzątał sporych rozmiarów dom.

Funkcja automatycznego powrotu do stacji działa niezawodnie. Robot zawsze pozostawia sobie odpowiedni margines energii na dotarcie do stacji, nawet z najdalszych zakątków domu. Jeśli podczas sprzątania poziom baterii spadnie poniżej ustalonego progu (zwykle 20-25%), robot przerywa pracę i kieruje się do stacji dokującej.

Jakość sprzątania

Jakość sprzątania to ostateczny test każdego robota odkurzającego, a Dreame L50 Pro Ultra w tej kategorii pokazuje swoją prawdziwą klasę. Siła ssania wynosząca 19 500 Pa nie jest tylko marketingowym chwytem – w praktyce przekłada się na bardzo dobrą skuteczność w usuwaniu różnorodnych zanieczyszczeń z wszystkich typów powierzchni.

Na powierzchniach twardych, takich jak panele, płytki czy parkiet, robot wykazuje bardzo dobrą wydajność. Potrafi usunąć nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu, okruchy oraz włosy. Prawdziwym testem dla robotów odkurzających są dywany, szczególnie o głębokim włosie. W tej kategorii L50 Pro Ultra prezentuje się również bardzo dobrze. Maksymalna siła ssania pozwala na głębokie oczyszczenie dywanów. Funkcja automatycznego rozpoznawania typu powierzchni sprawia, że robot automatycznie zwiększa moc ssania po wjechaniu na dywan, a następnie redukuje ją po powrocie na powierzchnię twardą.

System nawigacji VersaLift pozwala robotowi na metodyczne i systematyczne sprzątanie. Urządzenie porusza się według przemyślanych wzorców – najpierw sprząta wzdłuż ścian i listew przypodłogowych, a następnie przechodzi do systematycznego czyszczenia całej powierzchni. Ciekawym rozwiązaniem jest również funkcja wykrywania zanieczyszczeń. Gdy robot wykryje obszar intensywnie zabrudzony (np. rozlaną kawę, okruchy po posiłku), automatycznie zwiększa siłę ssania i może wykonać dodatkowe przejazdy w tym miejscu.

Funkcja mopowania to obszar, w którym L50 Pro Ultra rzeczywiście wyróżnia się na tle konkurencji. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań tutaj Dreame postawiło na obrotowe pady, które sprawdzają się naprawdę bardzo dobrze. Wydają się lepsze niż standardowy mop wibracyjny, a to ze względu na to, że mamy znacznie większa dokładnością sprzątania. Dodatkowo jeden z padów wysuwa się z bryły urządzenia przez co może dotrzeć w trudno dostępne miejsca . W testach robot radził sobie z zaschniętymi plamami po napojach, śladach błota czy tłustych zabrudzeniach kuchennych.

Inteligentne dostosowanie parametrów mopowania do typu powierzchni to funkcja, która znacząco wpływa na jakość czyszczenia. Robot automatycznie rozpoznaje typ podłogi i dostosowuje natężenie przepływu wody, siłę nacisku oraz intensywność wibracji. Na delikatnych powierzchniach, takich jak parkiet lakierowany, parametry są łagodniejsze, podczas gdy na płytkach ceramicznych robot może wykorzystać pełną moc.

System automatycznego uzupełniania wody ze stacji umożliwia mopowanie bardzo dużych powierzchni bez przerw. Robot automatycznie wraca do stacji, aby wymienić brudną wodę na czystą, oczyścić podkładkę mopa, a następnie kontynuować pracę. Cały proces zajmuje około 3-4 minut i jest w pełni zautomatyzowany.

Funkcja samoczyszczenia mopa po każdym użyciu zapewnia, że kolejne sesje sprzątania rozpoczynają się z czystą podkładką. System wykorzystuje wodę pod ciśnieniem oraz mechaniczne czyszczenie z wypustkami, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni mopa. Po oczyszczeniu następuje automatyczne suszenie strumieniem ciepłego powietrza. Funkcja spot cleaning (czyszczenie punktowe) pozwala na intensywne wyczyszczenie konkretnego obszaru. Po aktywacji tej funkcji robot wykona koncentryczne kręgi o rosnącej średnicy, intensywnie czyszcząc wskazany obszar. Jest to szczególnie przydatne do usuwania świeżych rozlewów czy skoncentrowanych zabrudzeń.

Oprogramowanie

Aplikacja Dreame Home to kompleksowe centrum sterowania, które przekształca L50 Pro Ultra z prostego robota sprzątającego w inteligentny system zarządzania czystością domu. Już pierwsze uruchomienie aplikacji robi pozytywne wrażenie – interfejs jest nowoczesny, intuicyjny i dostępny w języku polskim.

Proces parowania robota z aplikacją jest prosty i dobrze poprowadzony. Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na robocie, połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Cały proces zajmuje około 5 minut i jest możliwy nawet dla osób niemających doświadczenia z urządzeniami smart home.

Główny ekran aplikacji prezentuje aktualny status robota, poziom baterii, obszar sprzątany w bieżącej sesji oraz skrócony podgląd mapy. Interfejs jest czytelny i nie przytłacza nadmiarem informacji. Wszystkie kluczowe funkcje są dostępne z poziomu głównego ekranu – uruchomienie sprzątania, powrót do stacji, wstrzymanie pracy czy przejście do detailowego widoku mapy.

Funkcja mapowania to prawdziwy skarb tej aplikacji. Robot tworzy szczegółowe mapy domu z dokładnością do centymetra, wykorzystując kombinację czujników LiDAR, kamer oraz czujników odległości. Mapa jest generowana w czasie rzeczywistym podczas pierwszego sprzątania i jest następnie stale aktualizowana i udoskonalana podczas kolejnych sesji. System zarządzania pomieszczeniami pozwala na ręczne oznaczanie i nazywanie poszczególnych pomieszczeń na mapie. Można utworzyć pomieszczenia takie jak „salon”, „kuchnia”, „sypialnia”, a następnie przypisać im różne parametry sprzątania. Każde pomieszczenie może mieć indywidualne ustawienia siły ssania, natężenia mopowania oraz częstotliwości sprzątania. Opcji jest zatrzęsienie i z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, personalizacja całego robota daje nam sporo zupełnie nowych rozwiązań.

Łączność

Dreame L50 Pro Ultra obsługuje łączność Wi-Fi, co umożliwia sterowanie z poziomu smartfona i integrację z inteligentnym domem. Kompatybilność z Amazon Alexa, Asystentem Google i Siri pozwala na wydawanie poleceń głosowych, takich jak rozpoczęcie sprzątania czy powrót do stacji dokującej. Proces konfiguracji jest prosty – wystarczy postępować zgodnie z instrukcją w aplikacji. Stabilność połączenia jest dobra, a robot szybko reaguje na komendy zarówno z aplikacji, jak i od asystentów głosowych. Dzięki łączności z chmurą możliwe jest sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca, co sprawdza się w sytuacjach, gdy chcemy uruchomić sprzątanie będąc poza domem.

Podsumowanie

Dreame L50 Pro Ultra to robot sprzątający z najwyższej półki, który wyróżnia się bardzo wysoką mocą ssania, długim czasem pracy na baterii i rozbudowaną stacją dokującą z funkcją automatycznego suszenia i mycia mopów. Solidna jakość wykonania, nowoczesny design oraz szeroki zestaw akcesoriów w komplecie sprawiają, że urządzenie jest gotowe do pracy od razu po rozpakowaniu.

W codziennym użytkowaniu robot zapewnia skuteczne odkurzanie i dobre efekty mopowania, szczególnie w przypadku utrzymania czystości w domu. Aplikacja Dreame Home jest intuicyjna, a system nawigacji VersaLift DToF gwarantuje precyzyjne poruszanie się po pomieszczeniach. Integracja z popularnymi asystentami głosowymi oraz stabilne połączenie Wi-Fi dodatkowo zwiększają wygodę obsługi.

Nie jest to urządzenie dla osób szukających najtańszego rozwiązania, ale w swojej klasie oferuje bardzo dobry stosunek funkcji do ceny. Dreame L50 Pro Ultra sprawdzi się u użytkowników, którzy oczekują maksymalnej automatyzacji sprzątania i minimalnego nakładu pracy własnej, a przy tym cenią sobie wysoką jakość wykonania i nowoczesne technologie.