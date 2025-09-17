Xiaomi 17 Pro Max – przeciek zdradza tylny ekran w nowym flagowcu

Świat mobilnych technologii nieustannie poszukuje świeżych pomysłów, które mogłyby wyróżnić kolejne generacje smartfonów na tle konkurencji. Choć producenci od lat prześcigają się w poprawie aparatów, jakości wyświetlaczy czy szybkości ładowania, to prawdziwe innowacje w designie pojawiają się coraz rzadziej. Tymczasem Xiaomi zaskakuje – najnowsze przecieki dotyczące modelu Xiaomi 17 Pro Max sugerują, że firma szykuje coś naprawdę niecodziennego. Wszystko wskazuje na to, że w urządzeniu pojawi się… duży, dodatkowy ekran umieszczony na pleckach smartfona, tuż obok modułu aparatów.

Niecodzienny wygląd plecków

W sieci pojawiło się zdjęcie, które ma przedstawiać tylny panel nadchodzącego flagowca. Widać na nim rozbudowaną wyspę aparatów, na której umieszczono trzy obiektywy – dwa duże ulokowane obok siebie oraz mniejszy, wspierający sensor z lampą błyskową. Sama wyspa wyróżnia się jednak czymś znacznie bardziej spektakularnym. Jej centralną część zajmuje prostokątny ekran wtórny, który nie jest jedynie ozdobą czy miniaturowym wyświetlaczem pomocniczym, lecz wygląda na pełnoprawny panel o zauważalnej powierzchni.

To odważny krok, bo dotąd większość producentów ograniczała się do niewielkich dodatkowych ekranów – przypomnieć można chociażby Xiaomi Mi 11 Ultra sprzed kilku lat, który oferował miniaturowy wyświetlacz na pleckach, pozwalający podejrzeć godzinę czy powiadomienia. Tym razem jednak koncepcja wydaje się iść znacznie dalej.

Możliwości zastosowania tylnego ekranu

Pytanie, które od razu pojawia się w głowie, brzmi: do czego właściwie miałby służyć taki ekran? Najbardziej oczywiste zastosowanie to możliwość robienia selfie przy pomocy głównego zestawu aparatów. Dzięki dodatkowi na pleckach, użytkownik mógłby widzieć podgląd obrazu i korzystać z najwyższej jakości optyki, zamiast być ograniczonym do przedniej kamery.

Drugim naturalnym scenariuszem jest szybki dostęp do powiadomień. Zamiast każdorazowo podświetlać i odblokowywać główny ekran, wystarczyłoby spojrzeć na tylny panel, aby sprawdzić wiadomości, godzinę czy stan baterii. To nie tylko wygodne, ale również praktyczne z punktu widzenia oszczędzania energii – mniejszy ekran zużywa znacznie mniej prądu niż ogromny wyświetlacz z przodu. Nie można też wykluczyć bardziej kreatywnych zastosowań. Tylny ekran mógłby posłużyć jako narzędzie do sterowania muzyką, jako panel powiadomień podczas spotkań, a nawet jako dodatkowa przestrzeń do personalizacji – miejsce na tapetę, zegar czy widżety. Jeśli Xiaomi odpowiednio rozwinie oprogramowanie, potencjał takiego rozwiązania może być naprawdę spory.

Czy Xiaomi odważy się na masową produkcję?

Historia pokazuje, że nie wszystkie śmiałe pomysły producentów trafiają do masowej sprzedaży. Czasem takie rozwiązania kończą jako prototypy lub limitowane edycje, które mają raczej zbudować wizerunek innowatora niż realnie zmienić rynek. Jednak w przypadku Xiaomi nic nie jest pewne – firma słynie z tego, że lubi eksperymentować i wprowadzać niecodzienne funkcje do swoich urządzeń, często w konkurencyjnych cenach.

Podsumowanie

Xiaomi 17 Pro Max już teraz zapowiada się na urządzenie, które wywoła sporo emocji. Plotki o dużym ekranie z tyłu obudowy brzmią intrygująco. Pytanie tylko, czy pomysł ten okaże się praktyczny i znajdzie uznanie w oczach użytkowników, czy raczej zostanie zapamiętany jako ciekawostka, która szybko zniknie w cieniu bardziej tradycyjnych rozwiązań.