Logitech G PRO X Superlight 2 – recenzja

Logitech G PRO X Superlight 2 to najnowsza iteracja jednej z najpopularniejszych mysz gamingowych na rynku, która od momentu premiery swojego poprzednika zdobyła uznanie w środowisku profesjonalnych graczy e-sportowych. Szwajcarski producent ponownie stawia na minimalizm, lekkość i precyzję, adresując swój produkt do wymagających graczy oraz entuzjastów gier, którzy nie akceptują żadnych kompromisów w kwestii responsywności i dokładności. Druga generacja Superlight obiecuje jeszcze lepsze parametry techniczne przy zachowaniu charakterystycznego, prostego designu, który stał się rozpoznawalny w świecie e-sportu. Czy rzeczywiście udało się poprawić i tak już świetny produkt, który wyznaczał standardy w kategorii ultralekkich mysz gamingowych? Zapraszam do lektury pełnej recenzji myszki od Logitecha.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko Logitech G PRO X Superlight 2 prezentuje się elegancko i minimalistycznie, co doskonale odzwierciedla filozofię całego produktu. Czarno opakowanie z subtelnymi akcentami graficznymi. Wewnątrz znajdziemy starannie ułożone komponenty w specjalnie zaprojektowanych wgłębieniach, co świadczy o dbałości o detale:

Mysz Logitech G PRO X Superlight 2 w kolorze czarnym

Odbiornik LIGHTSPEED w kompaktowym rozmiarze

Kabel USB-A -> USB-C do ładowania o długości 1,8 metra

Dokumentację użytkownika oraz kartę gwarancyjną

Dodatkowe teflonowe ślizgacze zapasowe

Specyfikacja techniczna robi wrażenie już na pierwszy rzut oka i plasuje ten model w absolutnej czołówce mysz gamingowych. Sensor optyczny HERO 25K drugiej generacji o rozdzielczości 32000 dpi to parametr, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników, oferując niesamowitą precyzję i płynność śledzenia nawet przy najszybszych ruchach. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy zapewnia do 95 godzin pracy w trybie ciągłym, co oznacza, że o ładowaniu można zapomnieć nawet na kilka tygodni intensywnego użytkowania. Szczególnie imponująca jest częstotliwość raportowania 8000 Hz Ultrapolling przy czasie reakcji zaledwie 0,5 ms – parametry, które stawiają tę mysz w czołówce najbardziej responsywnych urządzeń na rynku i zapewniają przewagę konkurencyjną w profesjonalnych rozgrywkach esportowych.

Jakość wykonania oraz design

Logitech G PRO X Superlight 2 kontynuuje tradycję swojego poprzednika, stawiając na prostotę i funkcjonalność kosztem zbędnych ozdóbek. Czarna, matowa powierzchnia o delikatnej teksturze nadaje myszy elegancki wygląd, który pasuje zarówno do gamingowych, jak i profesjonalnych stanowisk pracy. Zastosowane tworzywo charakteryzuje się odpornością na odciski palców i zachowuje swój wygląd nawet po długotrwałym użytkowaniu. Brak jakiegokolwiek podświetlenia RGB może być rozczarowaniem dla niektórych użytkowników przyzwyczajonych do kolorowych efektów świetlnych, ale jednocześnie podkreśla profesjonalny charakter urządzenia i eliminuje dodatkowe źródło zużycia energii.

Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie, co można zauważyć już przy pierwszym kontakcie z myszką. Zastosowane materiały są solidne i trwałe, a spasowanie poszczególnych elementów nie budzi zastrzeżeń – nie ma żadnych luz, trzasków czy nierówności. Obudowa jest sztywna i nie ugina się pod naciskiem, co zapewnia długotrwałą żywotność urządzenia. Teflonowe ślizgacze zapewniają płynny ruch na niemal każdej powierzchni, co jest kluczowe dla precyzyjnej kontroli w grach wymagających szybkich i dokładnych ruchów myszy. Przełączniki optyczno-mechaniczne drugiej generacji gwarantują długotrwałą żywotność. Pod względem wykonania nie mam uwag, wszystkie elementy są też bardzo dobrze spasowane.

Ergonomia

Jedną z największych zalet Logitech G PRO X Superlight 2 jest jej waga – zaledwie 60 gramów czyni ją jedną z najlżejszych mysz gamingowych na rynku. Kompaktowe wymiary (125 x 63,5 x 40 mm) oraz profil przeznaczony dla osób praworęcznych sprawiają, że mysz doskonale sprawdzi się w długich sesjach gamingowych, eliminując zmęczenie ręki i nadgarstka. Niska waga przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie wysiłku potrzebnego do precyzyjnych ruchów.

Kształt myszy jest uniwersalny, dzięki czemu powinien pasować do większości graczy. Lekkie wygięcie boków zapewnia naturalny chwyt, a powierzchnia o subtelnej teksturze zapewnia odpowiednią przyczepność bez bycia nadmiernie szorstką czy śliską. Pięć przycisków (lewy, prawy, środkowy oraz dwa boczne) zostało rozmieszczonych w sposób intuicyjny i łatwo dostępny, przy czym przyciski boczne są nieco zapadnięte, co eliminuje przypadkowe aktywowanie podczas intensywnej gry. Rolka przewijania oferuje precyzyjne, stopniowane przewijanie z wyraźnym kliknięciem, co jest pomocne zarówno w grach, jak i codziennym użytkowaniu.

Oprogramowanie

Logitech G HUB to oprogramowanie, które umożliwia pełną personalizację myszy i integrację z całym ekosystemem urządzeń Logitech G. Aplikacja charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem opartym na kafelkach, który pozwala na szybki dostęp do wszystkich funkcji. Dzięki wbudowanej pamięci o pojemności 1MB, wszystkie ustawienia można zapisać bezpośrednio w urządzeniu, co oznacza, że mysz zachowa swoje parametry nawet po podłączeniu do innego komputera bez zainstalowanego oprogramowania – funkcja szczególnie przydatna dla graczy uczestniczących w turniejach.

Oprogramowanie pozwala na szerokie spektrum personalizacji:

Precyzyjne dostosowanie rozdzielczości DPI w zakresie od 100 do 32000 z krokiem co 50 DPI

Konfigurację wszystkich przycisków z możliwością przypisania makr, funkcji systemowych i skrótów klawiszowych

Tworzenie zaawansowanych makr z opóźnieniami i sekwencjami poleceń

Zarządzanie profilami dla różnych gier z automatycznym przełączaniem

Dostosowanie częstotliwości raportowania od 125 Hz do 8000 Hz

Interfejs jest przejrzysty i logicznie zorganizowany, choć może wydawać się nieco przytłaczający dla początkujących użytkowników ze względu na bogactwo dostępnych opcji. Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane, a producent wprowadza nowe funkcje i usprawnienia na bieżąco.

Łączność

Technologia LIGHTSPEED zapewnia stabilne i niezawodne połączenie bezprzewodowe w standardzie 2,4 GHz, które charakteryzuje się latencją na poziomie połączeń przewodowych. Zasięg pracy do 10 metrów jest więcej niż wystarczający dla typowych zastosowań gamingowych, a w praktyce połączenie pozostaje stabilne nawet przez przeszkody takie jak biurka czy ściany. Połączenie charakteryzuje się niskim opóźnieniem rzędu 1 ms, które w praktyce jest nieodczuwalne nawet w najbardziej wymagających grach esportowych typu CS2, Valorant czy Apex Legends, gdzie każda milisekunda może decydować o zwycięstwie.

Odbiornik LIGHTSPEED jest niezwykle kompaktowy (szerokość zaledwie 14,4 mm) i można go pozostawić na stałe w porcie USB komputera bez obawy o uszkodzenie czy zagubienie. Mysz automatycznie łączy się z odbiornikiem po włączeniu w krótkim czasie, a proces parowania jest szybki i bezproblemowy. Dodatkowo, możliwość podłączenia kabla USB-C pozwala na jednoczesne ładowanie i używanie myszy w trybie przewodowym, co eliminuje przestoje podczas długich sesji gamingowych. Funkcja Power Play pozwala na bezprzewodowe ładowanie przy użyciu kompatybilnych podkładek Logitech, choć wymaga to osobnej inwestycji. System zarządzania energią automatycznie przełącza mysz w tryb uśpienia po okresie nieaktywności, co dodatkowo wydłuża czas pracy na baterii.

Podsumowanie

Logitech G PRO X Superlight 2 to ewolucja, nie rewolucja, ale wykonana z chirurgiczną precyzją i dbałością o najdrobniejsze detale. Producent skupił się na udoskonaleniu tego, co już działało doskonale. Częstotliwość 8000 Hz, czas reakcji 0,5 ms i rozdzielczość 32000 dpi to specyfikacja, która zadowoli nawet najbardziej wymagających profesjonalistów esportu i graczy amatorów. W porównaniu do konkurencji, mysz wyróżnia się nie tylko parametrami technicznymi, ale także konsekwentnym podejściem do designu i funkcjonalności.

Największe zalety to niewątpliwie niska waga (60g), która nie ma wpływu na stabilność konstrukcji, jakość wykonania, długi czas pracy na baterii i precyzyjny sensor HERO 25K drugiej generacji, który sprawdza się w każdych warunkach. Minimalistyczny design może nie przypadać do gustu każdemu użytkownikowi przyzwyczajonemu do efektów RGB, ale jest to świadoma decyzja producenta, który stawia funkcjonalność i wydajność ponad efekty wizualne. Mysz sprawdzi się zarówno w grach wymagających precyzji (FPS, RTS), jak i tych wymagających szybkich reakcji (MOBA, Battle Royale).

Jedynym realnym minusem może być cena, która plasuje ten model w segmencie high-end i może odstraszyć graczy o ograniczonym budżecie. Warto jednak pamiętać, że to inwestycja na lata – jakość wykonania i zastosowane technologie gwarantują długotrwałą żywotność urządzenia. Dla osób, które traktują gaming poważnie i szukają narzędzia o najwyższych parametrach bez kompromisów, Logitech G PRO X Superlight 2 będzie bardzo dobrą inwestycją.