Samsung szykuje przełomowy składany smartfon z potrójnym zawiasem – trifold coraz bliżej premiery

Samsung od lat niepodzielnie dominuje na rynku składanych smartfonów, a jego linie Galaxy Z Fold i Z Flip udowodniły, że urządzenia z elastycznym ekranem mogą z powodzeniem konkurować z klasycznymi flagowcami. Jednak firma nie zamierza spoczywać na laurach – coraz częściej mówi się o premierze zupełnie nowego urządzenia, które ma wyznaczyć kolejny krok w rozwoju mobilnych technologii. Mowa o smartfonie z potrójnym zawiasem, potocznie określanym jako „trifold”. Według licznych doniesień, sprzęt ten może ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym miesiącu.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung planuje zorganizować jeszcze jedno wydarzenie Galaxy Unpacked w tym roku. Najczęściej wymieniana data to końcówka września, a miejscem ma być Korea Południowa. Podczas konferencji firma miałaby pokazać nie tylko swój potrójnie składany smartfon, lecz także inteligentne okulary AR Galaxy Glasses oraz zestaw rzeczywistości mieszanej, rozwijany pod nazwą kodową Project Moohan. Choć termin wrześniowy brzmi kusząco, nie brakuje też głosów, że premiera może zostać przesunięta na październik, a sprzedaż ruszyłaby dopiero w listopadzie. Takie rozwiązanie miałoby pomóc uniknąć nakładania się na siebie zbyt wielu premier i pozwolić Galaxy Z Fold 7 na spokojne osiągnięcie sukcesu rynkowego.

Najciekawszy pozostaje oczywiście sam smartfon. Według przecieków Samsung stawia na konstrukcję z dwoma zawiasami, które pozwolą złożyć urządzenie w trzy części. Rozłożony ekran ma osiągać około 10 cali, co czyni go niemal mini-tabletem, natomiast ekran zewnętrzny miałby mieć przekątną około 6,5 cala – wygodną do codziennego użytkowania w trybie telefonu. Tym samym projekt różni się od rozwiązań konkurencji, takich jak modele Huawei, które stosują inne systemy składania. Samsung chce postawić na ergonomię i maksymalne wykorzystanie przestrzeni ekranu, a także zadbać o to, by urządzenie było możliwie kompaktowe po złożeniu.

Pod maską możemy spodziewać się topowych podzespołów. Najwięcej mówi się o zastosowaniu procesora Snapdragon 8 Elite, który zapewni najwyższą wydajność i płynność działania nawet w najbardziej wymagających scenariuszach. Równie ważne jest jednak oprogramowanie. Samsung przygotowuje nową wersję nakładki One UI, specjalnie zoptymalizowaną pod kątem urządzenia trifold. Największą nowością ma być obsługa jednoczesnej pracy na trzech aplikacjach, dzięki czemu ekran rozłożony do pełnych 10 cali pozwoli stworzyć mobilne centrum. Oprócz tego planowane są ulepszenia w zakresie multitaskingu, nowy pasek zadań, rozszerzona personalizacja oraz możliwość odbicia zawartości na wszystkich trzech ekranach.

Design urządzenia także nie jest tajemnicą. W animacjach systemowych i teaserach pojawiały się już wizualizacje prototypów – widzimy w nich dwa solidne zawiasy, smukły profil po złożeniu i charakterystyczny potrójny moduł aparatu umieszczony na jednym z paneli. Nie mniej emocji budzi kwestia ceny i dostępności. Trifold ma być urządzeniem z najwyższej półki i wyraźnie droższym niż Galaxy Z Fold 7. Według szacunków cena może wynosić od 2900 do nawet 3500 dolarów. Dodatkowo Samsung nie zamierza od razu zalewać rynku nowym modelem – pierwsza partia ma wynieść jedynie około 50 tysięcy sztuk. Taka strategia sugeruje, że firma traktuje ten projekt jako swoisty eksperyment, testując reakcję rynku i sprawdzając, czy użytkownicy są gotowi na kolejny krok w świecie składanych urządzeń. Najpierw telefon ma być dostępny w Korei Południowej i Chinach, a dopiero później – w wybranych innych regionach.

Nowy projekt Samsunga to odważny krok w stronę przyszłości, w której granica między smartfonem a tabletem zaciera się coraz bardziej. Jeśli wszystkie doniesienia się potwierdzą, już wkrótce możemy być świadkami narodzin zupełnie nowej kategorii mobilnych urządzeń.