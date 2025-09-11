EZVIZ H9C – recenzja kamery zewnętrznej

EZVIZ od wielu lat zajmuje silną pozycję w branży systemów monitoringu, a jego produkty wyróżniają się połączeniem nowoczesnych technologii, solidnej konstrukcji oraz przystępnej cenie. EZVIZ H9c to kamera PTZ, czyli z funkcją obrotu i pochylenia, która została wyposażona w zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, wysokiej jakości przetwornik obrazu oraz solidną obudowę odporną na zmienne warunki atmosferyczne. Dzięki temu stanowi uniwersalne narzędzie zarówno do monitorowania otoczenia domu, podjazdu czy ogrodu. Jak jednak sprawuje się w praktyce kamera przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Producent zadbał o to, aby użytkownik, który decyduje się na zakup kamery, otrzymał kompletny zestaw umożliwiający szybkie rozpoczęcie korzystania. W pudełku oprócz samej kamery EZVIZ H9c znajdziemy szablon do wiercenia ułatwiający montaż, zestaw śrub montażowych pozwalających na stabilne przymocowanie urządzenia, specjalny zestaw wodoodporny, który chroni newralgiczne elementy przed wilgocią i deszczem, a także zasilacz sieciowy. Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii. Całość została zapakowana w solidne opakowanie.

Pod względem specyfikacji technicznej H9c prezentuje się naprawdę bardzo dobrze w swojej klasie. Kamera wyposażona została w przetwornik obrazu 1/2.7″ Progressive Scan CMOS. Do dyspozycji użytkownika są dwa obiektywy: szerokokątny 2,8 mm o jasności F1.6 i kącie widzenia 132° (przekątna), 110° (poziomo) i 58° (pionowo), a także drugi – 6 mm i świetle f/1.6, przeznaczony do bardziej szczegółowych ujęć, z kątem widzenia 64° (przekątna), 56° (poziomo) i 29° (pionowo). Mechanizm PTZ pozwala na obrót w zakresie 350° w poziomie oraz 80° w pionie, co gwarantuje pełną kontrolę nad monitorowanym obszarem i eliminuje martwe strefy. Kamera działa przy minimalnym oświetleniu 0,5 Lux, a przy włączonym trybie podczerwieni rejestruje obraz nawet w całkowitej ciemności.

Maksymalna rozdzielczość nagrań to 2880 × 1620 pikseli przy 15 klatkach na sekundę, a zastosowane kodeki H.265/H.264 gwarantują efektywne wykorzystanie przestrzeni dyskowej. Kamera obsługuje karty microSD do 512 GB oraz chmurę EZVIZ CloudPlay. Warto dodać, że wbudowany mikrofon i głośnik um

ożliwiają dwukierunkową komunikację głosową, a funkcje inteligentne obejmują m.in. detekcję sylwetki człowieka i pojazdu, automatyczne śledzenie obiektów czy możliwość ustawienia stref detekcji.

Jakość wykonania oraz design

EZVIZ H9c to urządzenie, które robi bardzo dobre wrażenie od strony jakości wykonania. Obudowa została stworzona z solidnego plastiku wzmacnianego elementami aluminiowymi. Jej wymiary 145 × 116 × 142 mm oraz waga 668 g sprawiają, że kamera wygląda masywnie, ale jednocześnie nie jest przesadnie ciężka. Estetyka urządzenia utrzymana jest w nowoczesnym stylu – obrotowa kopuła osadzona na stabilnej podstawie nadaje jej charakteru profesjonalnego sprzętu monitorującego.

Najważniejszą cechą konstrukcyjną jest jednak odporność na warunki atmosferyczne. Kamera jest wodoodporna, choć producent nie chwali się konkretnym certyfikatem, więc ciężko powiedzieć w jakim stopniu konkretnie jest odporna na warunki atmosferyczne. Producent podaje, że w zakresie od -30°C do 50°C działa bez przeszkód. Warto podkreślić, że EZVIZ zadbał również o łatwość montażu – konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby instalacja nie wymagała specjalistycznych narzędzi ani dodatkowych elementów, mamy odpowiedni szablon w zestawie, a także kołki.

Jakość nagrań

Kamera EZVIZ H9c wyróżnia się dobrą jakością nagrań. Rozdzielczość 2,8K (2880 × 1620 px) gwarantuje wysoki poziom szczegółowości, który w codziennym użytkowaniu przekłada się na możliwość łatwego rozpoznawania twarzy czy numerów rejestracyjnych pojazdów. Chociaż nagrania są rejestrowane w 15 klatkach na sekundę, co jest niższą wartością niż w niektórych konkurencyjnych modelach Full HD, to w praktyce obraz jest wystarczająco płynny, by uchwycić wszystkie istotne zdarzenia. Zastosowana technologia 3D DNR eliminuje szumy przy słabym oświetleniu, a digital WDR zap

ewnia dobrą widoczność zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach obrazu, co ma znaczenie przy monitorowaniu przestrzeni narażonych na kontrastowe warunki oświetleniowe.

1757194414373

1757194423260

1757194431674

1757194442614

1757194453556

1757194460702

1757238371691

1757238393911

Tryb nocny również wypada dobrze – dzięki diodom IR o zasięgu do 30 metrów kam

era rejestruje czytelny obraz w całkowitej ciemności, a dzięki automatycznemu filtrowi IR-CUT obraz zachowuje naturalne kolory w dzień. Warto wspomnieć również o dodatkowym doświetleniu, które może działać do obu obiektywów osobno, a dodatkowo pełnić również funkcję „straszaka” alarmując o wykryciu obiektu. Dodatkową zaletą jest funkcja automatycznego śledzenia ruchu – kamera wykrywa poruszający się obiekt i podąża za nim w polu widzenia, co znacząco zwiększa szansę uchwycenia całej sekwencji zdarzeń, a zakres działania kamery jest niemal 360 stopniowy i w pionie i w poziomie. Tutaj także pojawia się sztuczna inteligencja, która rozpoznaje poszczególne obiekty.

Oprogramowanie

Oprogramowanie odgrywa kluczową rolę w użytkowaniu kamery, a aplikacja EZVIZ daje nam naprawdę spore pole do popisu. Dzięki niej użytkownik może w prosty sposób sterować kamerą, przeglądać nagrania zapisane lokalnie i w chmurze, a także korzystać z funkcji inteligentnych. Plusem jest zaprzęgnięcie sztucznej inteligencji, która pozwala rozróżnić człowieka od pojazdu, eliminując fałszywe alarmy wywołane przez np. zwierzęta czy liście poruszane wiatrem. Użytkownik może także ustawić własne obszary detekcji – kamera skoncentruje się tylko na wybranych fragmentach obrazu, ignorując resztę.

Aplikacja obsługuje również funkcję presetów, czyli zaprogramowanych pozycji, do których kamera może błyskawicznie wracać jednym kliknięciem. Można też ustawić harmonogram działania, aby kamera aktywowała nagrywanie lub detekcję tylko w określonych godzinach. Nie zabrakło też dwukierunkowej komunikacji głosowej – dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi możliwe jest zarówno słyszenie tego, co dzieje się na zewnątrz, jak i przekazanie komunikatu np. intruzowi lub kurierowi. Co ważne aplikacja Ezviz jest dostępna zarówno w sklepie Gogole Play jak i Apple App Store zupełnie za darmo i komunikuje się z nami w języku polskim co również ułatwia cały proces konfiguracyjny.

Łączność

EZVIZ H9c oferuje elastyczność pod względem sposobu połączenia z siecią. Użytkownik może wybrać między Wi-Fi 2,4 GHz a przewodowym połączeniem Ethernet za pomocą portu RJ45. To praktyczne rozwiązanie – w miejscach, gdzie sygnał bezprzewodowy jest niestabilny, można postawić na kabel, a tam, gdzie poprowadzenie przewodu byłoby problematyczne, wystarczy Wi-Fi. Sama konfiguracja przebiega prosto, a aplikacja mobilna prowadzi krok po kroku przez proces instalacyjny.

Warto dodać, że kamera obsługuje różne prędkości transmisji w zależności od standardu – od 11 Mbps w trybie 802.11b, przez 54 Mbps w 802.11g, aż po 150 Mbps w standardzie 802.11n. W połączeniu z adaptacyjnym bitrate’m obraz jest dopasowywany do jakości łącza, co pozwala zachować płynność nawet przy słabszym sygnale. Transmisja zabezpieczona jest protokołami WPA-PSK/WPA2-PSK, co gwarantuje ochronę danych przesyłanych między kamerą a aplikacją. Szkoda jedynie, że nadal smart home rozwiązania nie oferują 5 GHz częstotliwości działania, w wielu wypadkach by się przydała.

Podsumowanie

EZVIZ H9c to kamera, która spełnia oczekiwania zarówno pod kątem jakości nagrań, jak i funkcjonalności. Łączy w sobie nowoczesne technologie, jak detekcja sylwetek oparta na sztucznej inteligencji, automatyczne śledzenie ruchu czy dwukierunkowa komunikacja głosowa, z solidną konstrukcją odporną na warunki atmosferyczne. Mocnymi stronami są rozdzielczość 2,8K, szerokie pole widzenia dzięki dwóm obiektywom, dobra jakość nocnych nagrań oraz intuicyjna aplikacja mobilna. Kamera jest też elastyczna w zakresie łączności, oferując zarówno Wi-Fi, jak i port Ethernet.

Nie jest jednak pozbawiona pewnych ograniczeń – nagrywanie w 15 kl./s może być uznane przez bardziej wymagających użytkowników za nieco mało płynne, a obsługa tylko pasma 2,4 GHz ogranicza możliwości w środowisku zdominowanym przez sieci 5 GHz. Mimo to, biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny oraz wszechstronność funkcji, EZVIZ H9c okazuje się urządzeniem wyjątkowo atrakcyjnym i wartym polecenia zarówno do domowego monitoringu, jak i do mniejszych biznesowych zastosowań, gdzie liczy się niezawodność, prostota obsługi i bogaty zestaw inteligentnych opcji.