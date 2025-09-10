RTX 5070 najpopularniejszym GPU nowej generacji w badaniu Steam – karty AMD RDNA 4 w ogóle niewidoczne

Najnowsze wyniki ankiety sprzętowej Steam, opublikowane za sierpień 2025 roku, przyniosły interesujące wnioski dotyczące rynku kart graficznych. Najczęściej wybieraną kartą nowej generacji wśród użytkowników tej platformy okazała się Nvidia GeForce RTX 5070. To spore osiągnięcie dla producenta, biorąc pod uwagę, że rynek wciąż w dużej mierze zdominowany jest przez starsze konstrukcje, a adaptacja nowych modeli przebiega zazwyczaj powoli. Jednocześnie uwagę zwraca niemal całkowity brak obecności kart graficznych AMD najnowszej generacji – układów opartych na architekturze RDNA 4 – które nie znalazły się nawet w pierwszej setce najczęściej używanych GPU w badaniu.

Nvidia utrzymuje przewagę

GeForce RTX 5070 zdobył w sierpniowej ankiecie 1,57% udziału, co stanowi wyraźny wzrost względem poprzedniego miesiąca. Oznacza to, że karta stała się najczęściej wybieraną spośród całej nowej rodziny RTX 50 opartej na architekturze Blackwell. Nie jest to jednak układ dominujący w ogólnej klasyfikacji – tam wciąż królują starsze modele, takie jak GeForce RTX 4060 czy RTX 3060, które mogą pochwalić się udziałem na poziomie około 4,8%. To pokazuje, że gracze w dużej mierze nadal korzystają z kart średniej półki poprzednich generacji, a przesiadka na zupełnie nowe konstrukcje odbywa się stopniowo.

Nvidia wyraźnie utrzymuje przewagę nad konkurencją, ponieważ poza RTX 5070 w zestawieniu widoczne są także inne karty z tej serii – choć ich udziały wciąż są stosunkowo niewielkie, to jednak systematycznie rosną. Użytkownicy zaczynają dostrzegać zalety architektury Blackwell, takie jak nowa pamięć GDDR7, usprawnione rdzenie do obsługi ray tracingu, a także kolejną generację technologii DLSS, która poprawia płynność rozgrywki w wysokiej rozdzielczości.

Gdzie podziały się karty AMD RDNA 4?

Największym zaskoczeniem zestawienia nie jest jednak sukces RTX 5070, lecz całkowity brak obecności kart graficznych AMD z najnowszej serii RDNA 4. Modele takie jak Radeon RX 9070 XT czy RX 9060 XT nie znalazły się nawet w pierwszej setce zestawienia Steam. To szczególnie intrygujące, ponieważ według wcześniejszych zapowiedzi AMD zainteresowanie nową serią miało być duże. Wygląda jednak na to, że problemem nie jest sam popyt, lecz ograniczona dostępność kart oraz sposób gromadzenia danych w samej ankiecie.

Część obserwatorów wskazuje, że w badaniu Steam część użytkowników AMD deklaruje korzystanie z ogólnej kategorii „Radeon Graphics”, zamiast podawać dokładny model karty. Mogłoby to tłumaczyć brak rozpoznawalnych wpisów związanych z RDNA 4. Jednak nawet uwzględniając ten czynnik, udział nowych kart AMD wciąż wydaje się znikomy, zwłaszcza że widoczny jest spadek udziału wspomnianej ogólnej kategorii.

Sprzedaż detaliczna kontra ankieta Steam

Zupełnie inne dane płyną z rynku sprzedaży detalicznej. Analizy dotyczące sprzedaży w dużych serwisach pokazują, że Radeon RX 9070 XT znajduje nabywców i bywa notowany w czołówce najlepiej sprzedających się kart w danym miesiącu. W praktyce oznacza to, że karty AMD RDNA 4 trafiają do graczy, ale ich liczba nadal jest niewielka na tle ogromnej bazy użytkowników Steama. Może to świadczyć o tym, że wiele egzemplarzy trafia do entuzjastów i osób kupujących sprzęt poza głównymi kanałami dystrybucji, przez co dane są trudniejsze do uchwycenia w statystykach.

Z kolei karty Nvidii, zwłaszcza RTX 5070, sprzedają się w bardzo dużych ilościach i są szeroko dostępne w sklepach. W połączeniu z agresywną kampanią marketingową producenta sprawia to, że układy te szybko zdobywają popularność wśród graczy na całym świecie.

Dlaczego Nvidia wygrywa?

Niewątpliwą przewagą Nvidii jest tempo adaptacji nowych technologii. Firma od lat inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji w grach, czego najlepszym przykładem jest kolejne wcielenie DLSS. Dzięki temu nawet karty ze średniej półki potrafią zapewnić bardzo dobrą wydajność w najnowszych tytułach, a gracze, którzy decydują się na przesiadkę, czują realny wzrost jakości i płynności rozgrywki. Dodatkowo szeroka dostępność układów RTX 50 sprawia, że bariera wejścia dla nowych użytkowników jest znacznie niższa niż w przypadku kart AMD.

AMD natomiast zmaga się z trudnościami produkcyjnymi i logistycznymi. Nawet najlepsze układy nie mają szans stać się popularne, jeśli gracze nie mogą ich łatwo kupić. Firma musi też wzmocnić działania marketingowe, ponieważ w świadomości wielu użytkowników to właśnie Nvidia pozostaje pierwszym wyborem, gdy mowa o wydajnym GPU do gier.

Rynek wciąż zdominowany przez starsze modele

Trzeba przy tym podkreślić, że mimo rosnącej popularności RTX 5070 i innych kart nowej generacji, globalnie rynek GPU wciąż jest zdominowany przez starsze konstrukcje. Modele takie jak RTX 3060, RTX 4060 czy nawet GTX 1650 nadal stanowią ogromny odsetek używanych kart. Wynika to zarówno z ich niższej ceny, jak i faktu, że dla wielu graczy wciąż oferują wystarczającą wydajność w popularnych tytułach. To tłumaczy, dlaczego w ogólnym zestawieniu karty nowej generacji zajmują miejsca dopiero w drugiej czy trzeciej dziesiątce.

Podsumowanie

Sierpniowa ankieta Steam pokazuje dwa wyraźne trendy. Po pierwsze, Nvidia pozostaje niekwestionowanym liderem rynku GPU, a RTX 5070 stał się pierwszą kartą nowej generacji, która zaczyna zyskiwać zauważalny udział wśród graczy. Po drugie, karty AMD RDNA 4 praktycznie nie istnieją w statystykach, co może wynikać z ograniczonej dostępności i problemów z odpowiednim raportowaniem przez użytkowników.

Mimo wszystko rynek wciąż pokazuje, że gracze niechętnie rozstają się ze starszymi kartami – dopóki te spełniają wymagania większości gier. To sprawia, że adaptacja nowych generacji GPU, nawet tak udanych jak RTX 5070, będzie procesem stopniowym, rozłożonym na wiele miesięcy. W tym czasie Nvidia prawdopodobnie jeszcze umocni swoją przewagę, a AMD będzie musiało znaleźć sposób, by nie tylko poprawić dostępność swoich produktów, lecz także przekonać użytkowników, że warto postawić na ich rozwiązania.