Vivo X200 Pro – test flagowca z potężnym aparatem

Vivo X200 Pro to najnowszy flagowiec chińskiego producenta, który ma za zadanie powalczyć z najlepszymi smartfonami na rynku w segmencie premium. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim zaawansowanym systemem aparatów z teleobiektywem o rozdzielczości 200 MP oraz potężnym procesorem Dimensity 9400 wykonanym w najnowszym procesie technologicznym 3 nm. Seria X200 Pro kontynuuje filozofię marki Vivo, która od lat stawia na fotografię mobilną. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM, certyfikatem IP68 i baterią o pojemności 6000 mAh, urządzenie zapowiada się jako kompletne narzędzie dla wymagających użytkowników. Czy jednak rzeczywiście może konkurować z gigantami? Jak ten telefon sprawdza się na co dzień? Zapraszam do pełnej lektury recenzji Vivo X200 Pro.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zawartość pudełka Vivo X200 Pro jest minimalistyczna, ale zawiera wszystko co niezbędne do rozpoczęcia użytkowania. W eleganckim pudełku znajdziemy prócz samego urządzenia , przewód USB-C o długości 1,2 metra i etui ochronne. Oczywiście nie mogło zabraknąć również Niestety, podobnie jak większość współczesnych flagowców, X200 Pro nie zawiera ładowarki w zestawie, co może rozczarować niektórych użytkowników, zwłaszcza że urządzenie obsługuje szybkie ładowanie 90 W wymagające dedykowanej ładowarki.

Pod względem specyfikacji technicznej, Vivo X200 Pro prezentuje się imponująco na tle konkurencji. Sercem urządzenia jest najnowszy procesor MediaTek Dimensity 9400 wykonany w zaawansowanym procesie technologicznym 3 nm, który oferuje konfigurację rdzeni 1 × 3,626 GHz + 3 × 3,3 GHz + 4 × 2,4 GHz, wspierany przez aż 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 16 GB pamięci wirtualnej. Pamięć wewnętrzna o pojemności 512 GB wykorzystuje najszybszy dostępny standard UFS 4.0, co gwarantuje błyskawiczne działanie systemu, aplikacji i transferu plików. Niestety, brakuje możliwości rozszerzenia pamięci przez kartę microSD, co może być ograniczeniem dla użytkowników przechowujących duże ilości danych multimedialnych.

Jakość wykonania oraz design

Vivo X200 Pro robi doskonałe pierwsze wrażenie pod względem jakości wykonania i przemyślanej estetyki. Urządzenie o wymiarach 162,36 × 75,95 × 8,49 mm i wadze 228 g prezentuje się elegancko, choć jego grubość może być odczuwalna w porównaniu z najcieńszymi konkurentami. Tylna pokrywa wykonana ze szkła w kolorze tytanowym z matową fakturą nadaje smartfonowi ciekawy wygląd, a jednocześnie zapewnia odpowiednią odporność na uszkodzenia i minimalizuje widoczność odcisków palców. Charakterystyczna wyspa aparatów w lewym górnym rogu jest dobrze zintegrowana z obudową i nie wystaje nadmiernie.

Ramka urządzenia wykonana z aluminium zapewnia sztywność konstrukcji. Warte zaznaczenia jest obecność certyfikatu IP68, który gwarantuje pełną ochronę przed kurzem i wodą do głębokości 1,5 metra przez 30 minut. Konstrukcja jest solidna i dobrze spasowana, bez żadnych niepokojących luzów czy skrzypiących elementów. Smartfon dobrze leży w dłoni dzięki zaokrąglonym brzegom, choć jego znaczna waga może być odczuwalna podczas długotrwałego użytkowania jedną ręką. Trzeba zaznaczyć, ze wyważenie całego telefonu mogłoby być nieco lepsze, bo górna część jest znacznie cięższa (to przede wszystkim ze względu na dużą wyspę z aparatami fotograficznymi), przez co telefon trzeba bardzo pewnie trzymać by nie wypadł z ręki – szczególnie podczas korzystania z niego w jednej ręce.

Od frontu otrzymujemy duży ekran z umieszczoną przy górnej krawędzi przednią kamerą, a tuż nad nią mamy z kolei głośnik do rozmów. Najwięcej elementów standardowo umieszczono na krawędziach telefonu. Na dolnej znajdziemy tackę na kartę SIM, wyjście USB typu C oraz główny głośnik multimedialny, oczywiście jest też mikrofon. Vis a vis mamy tylko mikrofon. Na prawej krawędzi znajdziemy dłuższy klawisz służący regulacji głośności oraz nieco niżej przycisk power. Plecki telefonu to potężna wyspa na aparaty i logo samego producenta.

Ekran

Wyświetlacz to jedna z najmocniejszych stron Vivo X200 Pro i prawdziwy flagowy standard w tej kategorii cenowej. 6,78-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2800 × 1260 pikseli zapewnia ostrą jakość obrazu przy gęstości 452 PPI. Ekran wspiera szeroką gamę kolorów P3 z precyzyjną kalibracją kolorów i oferuje lokalną jasność szczytową na poziomie 4500 nitów w trybie HDR. 4500 nitów to wartość imponująca, ale w praktyce jest to jednak chwyt marketingowy, choć do widoczności w mocnym świetle nie mogę przyczepić. Mamy też adaptacyjną częstotliwość odświeżania LTPO w zakresie od 0,1 do 120 Hz, która automatycznie dostosowuje się do wyświetlanych treści. Ekran obsługuje także HDR10+ i Dolby Vision, co poprawia wrażenia z oglądania filmów i seriali.

Pod względem oprogramowania oczywiście również dostajemy zestaw kompletny bo mamy wszystko czego nam potrzeba AoD, możliwość personalizacji w zakresie kolorów czy odświeżania ekranu. Opcji jest sporo i zdecydowanie każdy będzie mógł dopasować całość pod siebie.

Bateria

Vivo X200 Pro wyposażono w baterię litowo-jonową o pojemności 6000 mAh, co stanowi poprawę w porównaniu z poprzednimi modelami i większością konkurencyjnych urządzeń. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z urządzenia przez cały dzień intensywnego użytkowania obejmującego gry, fotografię, oglądanie filmów i pracę z aplikacjami biurowymi, a przy umiarkowanym używaniu nawet przez półtora do dwóch dni bez konieczności ładowania.

Smartfon obsługuje szybkie ładowanie o mocy 90 W, które pozwala na naładowanie baterii od 0 do 50% w około 15 minut, a pełne ładowanie zajmuje zaledwie 35 minut, co jest wynikiem bardzo dobrym. Dodatkowo dostępne jest ładowanie bezprzewodowe indukcyjne oraz zwrotne, umożliwiające ładowanie innych urządzeń lub akcesoriów. Pod względem baterii większych uwag nie mam całość sprawdza się bardzo dobrze.

Aparat

System aparatów to bezsprzecznie największy atut Vivo X200 Pro i główna przewaga. Główny aparat wyposażony w sensor 50 Mpx z jasną przysłoną f/1,57 i optyczną stabilizacją obrazu zapewnia świetną jakość zdjęć w każdych warunkach oświetleniowych, od jasnego słońca po trudne warunki nocne. Duży rozmiar pikseli i zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu gwarantują naturalne odwzorowanie kolorów z doskonałym balansem bieli. Ultraszeroki obiektyw również o rozdzielczości 50 Mpx z przysłoną f/2,0 i kątem widzenia 120 stopni pozwala na tworzenie bardzo dobrych zdjęć krajobrazowych z minimalną dystorsją na brzegach kadru dzięki algorytmom korekcji.

Prawdziwą perełką jest jednak teleobiektyw peryskopowy 200 MP z przysłoną f/2,67 i optyczną stabilizacją obrazu, który umożliwia fotografowanie odległych obiektów z zachowaniem dobrej szczegółowości przy zoomie optycznym do 5x i hybrydowym do 20x. Zaawansowane algorytmy zoom cyfrowy pozwalają na powiększenie nawet do 100x choć tutaj jakość obrazu spada na łeb na szyję. Aparat przedni 32 MP z przysłoną f/2,0 i autofokusem spisuje się dobrze w selfie, rozmowach wideo i grupowych zdjęciach. Jakość nagrywania wideo sięga 8K przy 30 fps, a w przypadku 4K mamy możliwość nagrywania nawet do 120 fps, więc również bardzo dobry wynik. Co do jakości samych nagrań również nie mam zastrzeżeń, całość pod tym względem wygląda naprawdę dobrze.

Podsumowując Vivo X200 Pro to zdecydowanie telefon z kompletnym zestawem aparatów, owszem na rynku mamy jeszcze wariant z dopiskiem Ultra, ale aktualnie na polskim rynku ten jest najmocniejszy pod względem fotograficznym.

Oprogramowanie

Vivo X200 Pro działa pod kontrolą Funtouch OS 15 opartego na Androidzie 15, oferując pełną funkcjonalność. Jak na razie nie mamy żadnej konkretnej informacji kiedy te model otrzyma update do Androida 16. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i płynny z animacjami 120 fps, choć może wymagać pewnego przyzwyczajenia dla użytkowników czystego Androida ze względu na charakterystyczny design i układ elementów. System oferuje liczne opcje personalizacji obejmujące motywy, ikony, tapety, Always-on Display oraz zaawansowane funkcje automatyzacji.

Warto podkreślić, że producent deklaruje długotrwałe wsparcie w zakresie aktualizacji systemu przez minimum 3 lata oraz aktualizacje bezpieczeństwa przez 4 lat, co jest standardem dla urządzeń flagowych. Funtouch OS 15 wprowadza również szereg funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, które usprawniają codzienne użytkowanie smartfonu, w tym inteligentne zarządzanie zdjęciami, automatyczne tłumaczenie tekstu, rozpoznawanie obiektów w aparacie, asystent głosowy oraz funkcje produktywności. System działa stabilnie i płynnie, bez zauważalnych opóźnień czy zawieszania aplikacji, a zarządzanie pamięcią jest efektywne nawet przy jednoczesnym działaniu wielu aplikacji.

Czujnik biometryczny

Vivo X200 Pro wyposażono w ultradźwiękowy czujnik odcisków palca zintegrowany z wyświetlaczem. Czujnik reaguje praktycznie natychmiastowo i działa niezawodnie nawet przy wilgotnych, zabrudzonych palcach, co jest znaczącą przewagą w codziennym użytkowaniu. Naturalnie jest również opcja odblokowania ekranu twarzą, choć nie jest to wersja tak bezpieczna jak odcisk palca. Co do konfiguracji samego czujnika biometrycznego to też raczej standard – musimy kilkukrotnie zeskanować nasz palec.

Multimedia

Pod względem multimediów Vivo X200 Pro prezentuje się solidnie z pełnym wsparciem dla nowoczesnych standardów audio i wideo. Urządzenie obsługuje szeroką gamę formatów audio wysokiej jakości, w tym bezstratne AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE i FLAC. Jakość dźwięku jest dobra dzięki zoptymalizowanemu układowi audio, choć brakuje certyfikatu Hi-Fi, który można znaleźć w niektórych konkurencyjnych modelach. Głośniki stereo zapewniają przestrzenne brzmienie z wyraźnymi wysokimi tonami i niezłymi basami jak na urządzenie mobilne.

W przypadku wideo, smartfon obsługuje popularne formaty jak MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS i ASF z dekodowaniem sprzętowym dla kodeka H.265/HEVC, VP9 i AV1, co zapewnia płynną reprodukcję przy niskim zużyciu energii. Wsparcie dla HDR10+ i Dolby Vision znacznie poprawia jakość wyświetlania treści z platform streamingowych. Duży, wysokiej jakości wyświetlacz AMOLED 6,78 cala z dobrym kontrastem i żywymi kolorami sprawia, że oglądanie filmów i seriali jest prawdziwą przyjemnością.

Gry oraz wydajność

Procesor Dimensity 9400 wykonany w procesie 3 nm w połączeniu z 16 GB pamięci RAM LPDDR5X zapewnia wyjątkową wydajność w każdym scenariuszu użytkowania, plasując urządzenie w czołówce benchmarków wydajnościowych. Ośmiordzeniowy układ z najnowszą architekturą ARM Cortex-X925 i taktowaniem do 3,626 GHz oraz GPU Immortalis-G925 MC12 gwarantują szybkie działanie systemu, aplikacji i najwymagających gier mobilnych. Urządzenie bez problemu radzi sobie z tytułami takimi jak Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile czy Fortnite, utrzymując stabilne 120 fps na najwyższych ustawieniach graficznych. Poniżej znajdziecie wyniki benchmarków najnowszego Vivo X200 Pro.

Łączność

Vivo X200 Pro oferuje kompletny i najbardziej zaawansowany zestaw opcji łączności dostępny w smartfonach. Urządzenie obsługuje najnowsze standardy Wi-Fi 6E (802.11ax) i Wi-Fi 7 (802.11be) z rewolucyjnymi technologiami MU-MIMO i 2×2 MIMO, zapewniającymi prędkości transferu do 5,8 Gbps i możliwość jednoczesnej pracy na pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Funkcja Wi-Fi Display umożliwia bezprzewodowe przesyłanie obrazu na zewnętrzne monitory i telewizory z zachowaniem jakości 4K. Bluetooth 5.4 z kodekami aptX HD, LDAC i LHDC gwarantuje niezawodną komunikację z akcesoriami bezprzewodowymi przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości audio.

Smartfon obsługuje pełen zakres sieci komórkowych od 2G GSM przez 3G WCDMA, 4G LTE do najnowszego 5G. Dual SIM umożliwia jednoczesne używanie dwóch numerów z niezależną konfiguracją danych. Precyzyjny system nawigacji obsługuje wszystkie główne rozwiązania satelitarne: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS i NavIC. Złącze USB 3.2 Gen 1 typu C umożliwia szybki transfer danych do 5 Gbps, a funkcja OTG pozwala na podłączenie zewnętrznych urządzeń jak dyski, klawiatury czy mysz. NFC również mamy zaimplementowane. Dodatkowo dostępny jest port podczerwieni do sterowania urządzeniami domowymi.

Podsumowanie

Vivo X200 Pro to udany flagowiec, który wyróżnia się przede wszystkim zaawansowanym systemem aparatów z teleobiektywem peryskopowym 200 MP i bardzo dobrym wyświetlaczem AMOLED o jasności szczytowej 4500 nitów. Procesor Dimensity 9400 wykonany w procesie 3 nm, obfita pamięć RAM 16 GB LPDDR5X, pojemna bateria 6000 mAh z szybkim ładowaniem 90 W oraz certyfikat IP68 czynią z tego urządzenia kompletne narzędzie do pracy, rozrywki i tworzenia treści multimedialnych na wysokim poziomie.

Vivo X200 Pro to zdecydowanie propozycja dla wymagających użytkowników poszukujących flagowca z największym naciskiem na fotografię mobilną, wydajność i jakość wykonania. Urządzenie oferuje flagowe możliwości porównywalne z najlepszymi smartfonami Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max czy Google Pixel 9 Pro. Choć cena może być wysoka, jakość wykonania i wszechstronna funkcjonalność urządzenia w dużej mierze usprawiedliwia tę wysoką cenę.