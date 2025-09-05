Powerbeats Fit – nowe słuchawki Apple dla aktywnych

Apple od miesięcy intensywnie rozwija linię słuchawek Beats, a wszystko wskazuje na to, że już tej jesieni zobaczymy nową propozycję z tej kategorii. Do sieci trafiły pierwsze, wysokiej jakości rendery prezentujące wygląd modelu Powerbeats Fit, który ma być duchowym następcą Beats Fit Pro. Zdradzają one nie tylko konstrukcję, ale też pełną paletę kolorystyczną, w jakiej zadebiutuje urządzenie.

Nowa odsłona znanego projektu

Pod względem wizualnym Powerbeats Fit mocno nawiązują do swoich poprzedników. Zachowano charakterystyczne silikonowe wypustki, tzw. wingtips, które odpowiadają za pewne trzymanie słuchawek w uchu podczas intensywnego ruchu. To rozwiązanie było doceniane przez sportowców i osoby aktywne fizycznie, dlatego Apple zdecydowało się je rozwijać. Jednocześnie cała konstrukcja wygląda na bardziej dopracowaną i nieco subtelniejszą niż w Beats Fit Pro.

Na uwagę zasługuje także etui ładujące. W porównaniu do poprzednich modeli wydaje się mniejsze i bardziej kompaktowe, co może być dużym plusem dla użytkowników, którzy chcą zabierać słuchawki ze sobą na trening, do pracy czy w podróż i zależy im na oszczędności miejsca. Minimalistyczna bryła etui z zaokrąglonymi rogami i matowym wykończeniem dobrze wpisuje się w charakter współczesnych produktów Apple i Beats.

Kolory pełne energii

Wygląd to jedno, ale prawdziwą nowością w przypadku Powerbeats Fit jest paleta kolorów. Wyciek pokazał cztery wersje: klasyczną czerń, intensywną pomarańczę, delikatny róż oraz stonowany beżowo-szary odcień. To wyraźne odejście od bardziej zachowawczych barw znanych z wcześniejszych edycji. Taki wybór kolorystyki wydaje się odpowiedzią na oczekiwania młodszych i aktywnych użytkowników, którzy traktują słuchawki nie tylko jako sprzęt do odtwarzania muzyki, ale również jako element codziennego stylu.

Hasło „Fit for every move” i domniemane funkcje

Kilka dni przed pojawieniem się renderów Apple opublikowało krótki teaser wideo promujący nadchodzący model. Zobaczyliśmy w nim sportowców oraz hasło „Fit for every move”, co jasno sugeruje kierunek, w jakim zmierza nowa konstrukcja – słuchawki mają być stworzone do ruchu, wygodne i niezawodne w każdych warunkach.

Choć oficjalna specyfikacja nie została jeszcze podana, branża spodziewa się, że Powerbeats Fit odziedziczą wiele technologii znanych z tegorocznych Powerbeats Pro 2. Mowa tu przede wszystkim o aktywnej redukcji hałasu (ANC), trybie transparentnym, który przepuszcza dźwięki otoczenia, a także adaptacyjnym korektorze dźwięku. Coraz głośniej mówi się również o możliwości monitorowania tętna – funkcji, która może szczególnie zainteresować osoby regularnie uprawiające sport.

Jeśli słuchawki rzeczywiście zostaną wyposażone w chip Apple H2, można liczyć na obsługę funkcji „Hey Siri”, trybu Spatial Audio czy pełną integrację z systemem Find My. Wszystkie te elementy uczyniłyby z Powerbeats Fit sprzęt nie tylko dla sportowców, ale także dla osób ceniących wygodę ekosystemu Apple na co dzień.

Inspiracje Powerbeats Pro 2

Patrząc na ostatnią premierę Powerbeats Pro 2, łatwo przewidzieć, czego można spodziewać się po nowym modelu. Wprowadzone tam rozwiązania obejmowały między innymi czujniki LED do pomiaru tętna, wsparcie ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi, port USB-C, a także długi czas pracy – nawet do 10 godzin na jednym ładowaniu słuchawek i dodatkowe kilkadziesiąt godzin dzięki etui. Wiele wskazuje na to, że część z tych funkcji trafi również do Powerbeats Fit, choć w bardziej kompaktowej i lekkiej formie.

Dzięki temu nowy model mógłby stać się idealnym kompromisem między pełnowymiarowymi, zaawansowanymi Pro a mniejszymi, treningowymi słuchawkami, które nie rezygnują jednak z nowoczesnych technologii.

Kiedy premiera?

Apple oficjalnie zapowiedziało, że Powerbeats Fit trafią na rynek tej jesieni. Bardzo możliwe, że słuchawki zostaną zaprezentowane tuż po premierze iPhone’a 17, która odbędzie się 9 września. W sprzedaży mogą pojawić się już pod koniec września, choć część branżowych źródeł sugeruje, że firma może celowo opóźnić start sprzedaży do listopada, aby powiązać go z okresem świątecznych zakupów.

Bez względu na datę debiutu, jedno jest pewne – Apple przygotowuje się do wprowadzenia modelu, który ma szansę stać się jednym z najpopularniejszych wyborów w segmencie sportowych słuchawek bezprzewodowych.

Podsumowanie

Powerbeats Fit to krok w stronę ewolucji, a nie rewolucji. Nowe słuchawki zachowują sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, takie jak silikonowe stabilizatory czy kompaktowe etui, jednocześnie wprowadzając świeżą paletę kolorów i – jak się spekuluje – zestaw nowoczesnych funkcji audio oraz sportowych. Jeśli oczekiwania się potwierdzą, Apple ma szansę zaprezentować produkt, który połączy w sobie wygodę codziennego użytkowania, mocne brzmienie Beats i funkcje, które zadowolą zarówno melomanów, jak i osoby aktywne fizycznie.