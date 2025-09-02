Logitech Flip Folio dla iPad Pro 13/iPad Air 13 – recenzja

Logitech Flip Folio to etui z klawiaturą dedykowane dla najnowszych modeli iPada Pro 13″ oraz iPada Air 13″. Produkt ma za zadanie połączyć ochronę tabletu z funkcjonalnością pełnoprawnej klawiatury, umożliwiając transformację iPada w urządzenie przypominające laptopa. Jak rozwiązanie sprawuje się w praktyce? Czy warte jest uwagi? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka

Pudełko Logitech Flip Folio zawiera wszystkie niezbędne elementy do natychmiastowego użytkowania. Bo tak właściwie prócz samego zestawu etui wraz z klawiaturą i papierologii nie uświadczymy nic więcej, ale nie dziwi mnie to w żadnym wypadku, bo po prostu mamy wszystko czego nam trzeba do korzystania z etui.

Jakość wykonania oraz design

Flip Folio prezentuje się elegancko, ale z nutą nowoczesności przez dodanie bardziej kontrastowych wstawek kolorystycznych. Zewnętrzna powierzchnia wykonana jest z materiału przypominającego gumę, która jest przyjemna w dotyku i odporna na zarysowania. Zawiasy działają płynnie i pewnie, a magnesy mocujące tablet są na tyle silne, że iPad trzyma się stabilnie w każdej pozycji. Choć same pozycje ustawień nie są w każdym przypadku tak wygodne. Inna sprawa to klawiatura. Sama w sobie jest bardzo wygodna jeśli chodzi o długotrwałe pisanie, ale trzeba ją traktować jako osobny element zestawu, bowiem nie jest ona na stałe przymocowana do etui, co nie wszystkim może odpowiadać. Magnes ją otrzymujący na czas transportu w tym wypadku nie jest zbyt mocny, bowiem niejednokrotnie zdarzało mi się, że klawiatura bez większych wskazań odczepiała się. Design etui jest minimalistyczny i ponadczasowy. Dostępne kolory to głównie stonowane odcienie szarości, które pasują do estetyki urządzeń Apple. Ogólne wykonanie stoi na wysokim poziomie – nie ma luźnych szwów, wszystkie elementy są precyzyjnie dopasowane, a materiały sprawią wrażenie trwałych i odpornych na codzienne użytkowanie.

Ergonomia

Flip Folio oferuje kilka pozycji ustawienia iPada, choć nie wszystkie sprawdziły się w codziennym korzystaniu Etui dodaje iPadowi pewnej grubości i wagi, ale jest to uzasadnione dodatkową funkcjonalnością. Balans całego zestawu jest dobrze przemyślany – iPad nie przewraca się do tyłu podczas pisania, a całość sprawia wrażenie stabilnej konstrukcji. Uchwytu na Apple Pencil nie uświadczymy. Mechanizm odłączania klawiatury jest intuicyjny i działa jednym ruchem, co sprawia, że przejście z trybu laptopa na tryb tabletu zajmuje zaledwie kilka sekund. Podstawa etui ma antypoślizgową powierzchnię, która zapewnia stabilność nawet na gładkich powierzchniach. Dodatkowa waga (około 600g) może być odczuwalna podczas dłuższego trzymania w rękach, ale w pozycji roboczej na biurku jest to niezauważalne.

Klawiatura

Klawiatura to serce tego akcesorium, i tutaj Logitech nie zawiódł. Klawisze mają przyjemny, feedback przypominający klawiatury laptopowe. Skok klawiszy jest optymalny – wystarczająco głęboki, by zapewnić komfort pisania, ale nie na tyle, by uczynić urządzenie zbyt grubym. Layout klawiatury jest standardowy z dodatkowymi skrótami dedykowanymi dla iOS/iPadOS. Podświetlenia klawiszy klawiatury również nie mamy. Minusem jest również brak gładzika, który nawet w mniejszej wersji byłby przydatny.

Bateria

W przypadku baterii sprawa została dosyć specyficznie rozwiązana, bowiem nie mamy tutaj wbudowanego ogniwa, które ładujemy przy pomocy np. kabla USB typu C, a cztery osobne baterie CR2016. Według producenta powinny wystarczyć nawet na dwa lata działania, ciężko mi było podczas testów ten element zweryfikować, ale nawet wymiana takich baterii co półtora roku wygląda naprawdę dobrze.

Łączność

Parowanie z iPadem odbywa się bezproblemowo przez Bluetooth. Połączenie jest stabilne i responsywne, bez zauważalnych opóźnień podczas pisania. Zasięg Bluetooth jest więcej niż wystarczający do normalnego użytkowania – można bez problemu używać klawiatury w odległości kilku metrów od iPada. Nie zanotowałem żadnych problemów z połączeniem czy utratą sygnału podczas intensywnego testowania. Bez problemów klawiaturę możemy sparować maksymalnie trzema urządzeniami jednocześnie. Przełączanie między sparowanymi urządzeniami odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy i trwa zaledwie kilka sekund. Klawiatura jest kompatybilna również z innymi urządzeniami niż iPad, co zwiększa jej uniwersalność.

Podsumowanie

Logitech Flip Folio to bardzo udane akcesorium dla posiadaczy iPada Pro 13″ lub iPada Air 13″. Jest również wersja dla mniejszych iPadów 11”. Łączy w sobie solidną ochronę tabletu z funkcjonalną klawiaturą, tworząc kompletny zestaw do pracy mobilnej. Jakość wykonania, ergonomia i żywotność baterii są na bardzo wysokim poziomie. Główne zalety to: doskonała jakość wykonania, długa żywotność baterii oraz elegancki design. Minusy to głównie zwiększona grubość i waga całego zestawu oraz brak gładzika i podświetlenia klawiatury.