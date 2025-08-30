Xiaomi Smart Band 10 – recenzja najnowszej opaski od Xiaomi

Xiaomi przez lata zbudowało sobie silną pozycję w świecie wearables, konsekwentnie rozwijając linię swoich smart opasek, która z każdą kolejną generacją zbliża się do segmentu pełnoprawnych smartwatchy. Xiaomi Smart Band 10 to kolejny dowód na to, że chiński gigant doskonale rozumie potrzeby współczesnego użytkownika i potrafi połączyć atrakcyjną cenę z bogatą funkcjonalnością i dopracowanym wykonaniem. Na przestrzeni lat seria Mi Band (później Xiaomi Smart Band) przeszła ogromną metamorfozę — od prostych opasek z monochromatycznym wyświetlaczem i podstawowym licznikiem kroków do rozbudowanych, kolorowych urządzeń, które potrafią śledzić sen, stres, saturację krwi, cykl menstruacyjny, tętno i wiele więcej. Jak to wszystko sprawuje się na co dzień? Jakich nowości spodziewać możemy się w dziesiątej odsłonie smart opaski? Na te pytania i wiele więcej postaram się odpowiedzieć w poniższej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Minimalistyczne, ale funkcjonalne — tak najprościej opisać pudełko, w którym dostarczana jest opaska Xiaomi Smart Band 10. W środku znajdziemy trzy elementy: samą opaskę (z domyślnie założonym paskiem), magnetyczny kabel USB-A do ładowania oraz zestaw papierologii. Nie ma tu zbędnych akcesoriów, a opakowanie zachowuje przy tym estetykę typową dla Xiaomi — kompaktową i neutralną.

Xiaomi Smart Band 10 wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,72″, co czyni go największym ekranem w historii tej serii. Rozdzielczość 212 × 520 pikseli zapewnia ostrość wyświetlanego obrazu na poziomie ponad 300 PPI, a częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz przekłada się na płynność interfejsu. Warto też zaznaczyć, że częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 120 Hz, co gwarantuje natychmiastową reakcję urządzenia na każdy gest. Pod względem sensorów opaska nie ustępuje wielu smartwatchom: znajdziemy tu czujnik tętna, pulsoksymetr (SpO₂), akcelerometr, czujnik światła otoczenia, monitor stresu i snu oraz funkcję śledzenia cyklu menstruacyjnego. Co ciekawe, producent dorzucił także obsługę zdalnej migawki aparatu i… minigry — pozornie mało istotny, ale bardzo miły dodatek. Łączność zapewnia nowoczesny moduł Bluetooth 5.4 LE, który nie tylko stabilnie utrzymuje połączenie ze smartfonem, ale także jest bardzo energooszczędny. Kompatybilność z Androidem od wersji 8.0 i iOS od 14.0 zapewnia szeroką dostępność urządzenia dla większości użytkowników. Pojemność baterii wynosi 233 mAh, a producent deklaruje nawet 21 dni pracy w trybie standardowym — to wynik osiągalny i w praktyce, jeśli nie korzystamy z Always on Display. Całość zamknięta jest w obudowie o wymiarach 46,57 × 22,54 × 10,95 mm z wodoodpornością na poziomie 5 ATM.

Jakość wykonania oraz design

Xiaomi Smart Band 10 kontynuuje minimalistyczną stylistykę. Przede wszystkim zmianie uległy proporcje — ekran jest nie tylko większy, ale też bardziej prostokątny, co przekłada się na bardziej naturalne przeglądanie treści i powiadomień. Obudowa została starannie zaokrąglona na rogach, a jej profil dobrze dopasowuje się do krzywizny nadgarstka, co poprawia komfort codziennego noszenia. Materiał paska to klasyczny silikon — hipoalergiczny, miękki, odporny na pot i łatwy do czyszczenia. Sam mechanizm mocowania paska jest bezpieczny i nie zdarzyło się, by opaska samoczynnie się rozpięła, nawet podczas aktywności fizycznej. Urządzenie jest odporne na wodę w standardzie 5 ATM, co oznacza, że można je swobodnie zanurzyć na głębokość do 50 metrów — a więc nadaje się nie tylko do codziennych sytuacji, jak prysznic, ale też do pływania. Brak fizycznych przycisków powoduje, że cała interakcja oparta jest na ekranie dotykowym. Wszystko to składa się na konstrukcję, która prezentuje się nowocześnie, lekko, ale i zaskakująco elegancko jak na produkt ze średniej półki cenowej. W porównaniu do poprzedniej generacji zmiany pod względem designu są kosmetyczne i największą zmianą jest wielkość ekranu.

Ekran

Wyświetlacz AMOLED zastosowany w Xiaomi Smart Band 10 to mocny punkt smart opaski. Jego imponująca przekątna 1,72″ i wydłużony format pozwalają na wygodne przewijanie powiadomień, obsługę widżetów i dokładny odczyt danych z czujników. Rozdzielczość 212 × 520 pikseli daje dobrą ostrość obrazu, a jakość kolorów i kontrast to typowe atuty technologii AMOLED: głęboka czerń, świetna jasność, nasycone barwy. Xiaomi zastosowało tu także wysoką jasność maksymalną – 1500 nitów – co pozwala na komfortową obsługę nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Częstotliwość odświeżania 60 Hz oraz próbkowanie dotyku z częstotliwością 120 Hz sprawiają, że urządzenie reaguje na każde dotknięcie natychmiast, a animacje przewijania i przejścia między ekranami są płynne. Tryb Always on Display to kolejna funkcja, która jest przydatna w codziennym użytkowaniu — choć skraca czas pracy na baterii, znacznie podnosi ergonomię. Użytkownik ma również dostęp do ogromnej liczby tarcz — od klasycznych, przez sportowe, aż po animowane i interaktywne — co pozwala dostosować wygląd opaski pod siebie.

Bateria

Xiaomi Smart Band 10 wyposażono w ogniwo litowo-polimerowe o pojemności 233 mAh — wartość, która na papierze nie musi robić wrażenia, ale w praktyce przekłada się na bardzo dobre rezultaty. Producent deklaruje do 21 dni działania przy standardowym użytkowaniu, co nie jest jedynie marketingową obietnicą. Przy umiarkowanym korzystaniu z funkcji — z wyłączonym AoD, powiadomieniami, śledzeniem snu i aktywności — opaska bez problemu działała przez ponad dwa tygodnie, a nawet dłużej. Przy włączonym trybie Always on Display czas ten spada do około 8 dni, co i tak jest dobrym wynikiem, zważywszy na to, jak wiele danych ekran prezentuje nieustannie.

Ogromną rolę odgrywa tu zastosowanie energooszczędnego Bluetooth 5.4 LE oraz sprytnie zoptymalizowanego systemu operacyjnego, który potrafi zarządzać zasobami w sposób niemal niezauważalny dla użytkownika. Czujniki, które mogłyby generować dodatkowy pobór mocy, są aktywowane inteligentnie – przykładowo, tętno mierzone jest domyślnie co kilka minut, a ciągły pomiar aktywowany zostaje tylko w trybie treningu lub snu. Dodatkowo czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność ekranu, co także pozwala zaoszczędzić energię.

Ładowanie odbywa się za pomocą magnetycznego kabla z końcówką mocowaną do tylnej części opaski — rozwiązanie znane z poprzednich generacji, które nadal sprawdza się. Proces ładowania trwa około godziny i można go bez problemu przeprowadzić nawet w przerwie między treningami lub rano przed wyjściem z domu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie zastosowane w Xiaomi Smart Band 10 to połączenie funkcjonalności, i minimalizmu. System jest intuicyjny, logicznie zaprojektowany i — co najważniejsze —stabilny. Główne menu porusza się gestami: góra–dół umożliwia przejście między ekranami funkcyjnymi, lewo–prawo to szybki dostęp do widżetów, a przytrzymanie ekranu daje możliwość personalizacji tarczy.

Sercem synchronizacji i analizy danych związanych z naszą aktywnością jest aplikacja Mi Fitness, która stanowi jeden z najlepiej zaprojektowanych i dopracowanych ekosystemów w świecie opasek fitness. Dzięki niej możliwe jest dokładne śledzenie aktywności fizycznej, analizowanie snu (z podziałem na fazy), mierzenie poziomu stresu, a także monitorowanie saturacji krwi oraz tętna. Wszystkie dane prezentowane są w czytelny sposób, z wykresami, trendami i możliwością eksportu. Co więcej, Mi Fitness pozwala na integrację z innymi systemami, takimi jak Google Fit, co umożliwia synchronizację z dodatkowymi aplikacjami treningowymi lub zdrowotnymi.

Screenshot_20250716_235506_Mi Fitness

Screenshot_20250716_235514_Mi Fitness

Screenshot_20250716_235519_Mi Fitness

Screenshot_20250716_235524_Mi Fitness

Screenshot_20250716_235557_Mi Fitness

Screenshot_20250716_235608_Mi Fitness

Screenshot_20250716_235621_Mi Fitness

Screenshot_20250716_235625_Mi Fitness

Screenshot_20250716_235657_Mi Fitness

Screenshot_20250718_010114_Mi Fitness

Screenshot_20250718_010146_Mi Fitness

Screenshot_20250718_010150_Mi Fitness

Screenshot_20250718_010154_Mi Fitness

Screenshot_20250718_010159_Mi Fitness

Screenshot_20250718_010204_Mi Fitness

Screenshot_20250718_010228_Mi Fitness

Oprogramowanie pozwala też na dostosowanie wyglądu i zachowania opaski do własnych preferencji. Można wybrać ulubioną tarczę, skonfigurować, które widżety mają być dostępne z poziomu ekranu głównego, ustawić przypomnienia o piciu wody, poruszaniu się czy medytacji. Całość dopełnia możliwość sterowania migawką aparatu w smartfonie, co szczególnie przydaje się podczas zdjęć grupowych lub selfie robionych ze statywu.

Łączność

Pod względem łączności Xiaomi Smart Band 10 prezentuje się bardzo dobrze — zastosowanie najnowszego standardu Bluetooth 5.4 w wersji Low Energy to nie tylko ukłon w stronę energooszczędności, ale także zdecydowana poprawa stabilności i szybkości synchronizacji z telefonem. Opaska szybko łączy się z urządzeniem mobilnym — zarówno podczas pierwszej konfiguracji, jak i każdorazowego uruchomienia. Co ważne, nawet po dłuższym rozłączeniu, parowanie odbywa się automatycznie i bezproblemowo.

Sama synchronizacja danych odbywa się niemal w tle — użytkownik nie musi niczego inicjować ręcznie. Wszystkie pomiary zdrowotne, dane treningowe, cykle snu czy zmiany ustawień trafiają automatycznie do aplikacji Mi Fitness, gdzie są prezentowane w formie wykresów, średnich i sugestii. Obsługa powiadomień również działa bardzo sprawnie. Smart Band 10 potrafi wyświetlać treść wiadomości z SMS-ów, komunikatorów, maili, a także przypomnienia z kalendarza czy alerty systemowe. Co prawda nie można na nie odpisywać bezpośrednio z poziomu opaski. Dodatkowym atutem jest możliwość personalizacji — użytkownik decyduje, z których aplikacji mają być pokazywane powiadomienia, dzięki czemu ogranicza się chaos informacyjny i oszczędza baterię.

Miłym dodatkiem jest także wspomniana wcześniej funkcja zdalnego wyzwalania migawki aparatu — szczególnie przydatna podczas robienia zdjęć z pewnej odległości. Można ustawić smartfon na statywie, wejść w odpowiedni kadr i nacisnąć przycisk na opasce, bez potrzeby korzystania z samowyzwalacza. To drobiazg, ale świadczy o dbałości o detale i realne potrzeby użytkowników.

Podsumowanie

Xiaomi Smart Band 10 to urządzenie, które śmiało można nazwać najbardziej kompletnym przedstawicielem swojej serii. To już nie tylko „opaska fitness” — to asystent na nadgarstku, który łączy funkcjonalność, długi czas pracy i wysoką jakość wykonania z dobrą ceną. Duży ekran AMOLED z Always on Display, czujniki, precyzyjne monitorowanie zdrowia, płynne oprogramowanie sprawiają, że trudno znaleźć konkurenta, który oferowałby podobny zestaw możliwości w podobnym przedziale cenowym.

To opaska, która może być atrakcyjna zarówno dla osób aktywnych fizycznie, jak i dla tych, którzy chcą mieć lepszy wgląd w swoje zdrowie, sen czy codzienne nawyki. Dzięki bardzo długiemu czasowi działania na jednym ładowaniu oraz odporności na wodę i warunki zewnętrzne, sprawdzi się zarówno w biurze, na siłowni, jak i podczas wakacyjnych wędrówek.

Xiaomi Smart Band 10 nie jest rewolucją — ale to dobrze zaprojektowana ewolucja, która wprowadza wiele mądrych usprawnień i nowości, nie gubiąc przy tym tego, co w tej serii było najlepsze. Aktualnie Smart Band 10 jest dostępny w cenie 209 zł w wersji podstawowej, natomiast w edycji ceramicznej to koszt 269 zł. Zarówno jedna jak i druga opcja na tle konkurencji wygląda naprawdę bardzo dobrze.