realme pokaże prototyp smartfona z gigantyczną baterią 15 000 mAh i chłodzeniem inspirowanym klimatyzacją

Podczas zbliżającego się festiwalu fanów realme 828, który odbędzie się już 27 sierpnia, producent zaprezentuje coś, co można nazwać jednym z najbardziej nietypowych eksperymentów w świecie smartfonów. Marka przygotowała prototyp urządzenia wyposażonego w akumulator o rekordowej pojemności aż 15 000 mAh. To wartość niemal trzykrotnie większa niż w typowych współczesnych telefonach, które zazwyczaj mieszczą się w przedziale od 4500 do 6000 mAh.

Gigantyczna bateria – kilka dni bez ładowarki

realme chwali się, że dzięki zastosowaniu tak ogromnej baterii, smartfon jest w stanie wytrzymać ponad pięć dni normalnego użytkowania. Producent podaje także bardziej szczegółowe liczby – około 50 godzin odtwarzania materiałów wideo oraz nawet blisko 19 godzin nagrywania filmów jednym ciągiem. To wyniki, które dla wielu użytkowników mogą wydawać się wręcz niewiarygodne, szczególnie w czasach, gdy większość osób przyzwyczajona jest do codziennego ładowania swoich urządzeń.

Trzeba jednak pamiętać, że mówimy tu o prototypie, który ma przede wszystkim pokazać możliwości technologiczne marki, a niekoniecznie trafić na półki sklepowe w niezmienionej formie. Pojemność 15 000 mAh oznaczałaby bowiem także spore wyzwania – od wagi telefonu, przez jego grubość, aż po proces ładowania, który wymagałby niezwykle wydajnej i bezpiecznej technologii szybkiego zasilania. Wcześniej realme prezentowało już pomysł telefonu z akumulatorem 10 000 mAh i to właśnie taka, nieco bardziej „przyziemna” wersja może ostatecznie mieć szansę na komercyjny debiut.

Smartfon z własną „klimatyzacją”

Drugim interesującym elementem prototypu jest system chłodzenia. Został on opracowany w taki sposób, by przypominał działaniem klimatyzację. Użytkownik będzie mógł aktywować specjalny tryb, w którym wewnętrzny mechanizm wentylacyjny obniży temperaturę telefonu nawet o około 6 stopni Celsjusza. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, gdy smartfon intensywnie pracuje – na przykład podczas grania w wymagające tytuły czy długotrwałego nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości.

Przedstawiciele marki określają ten system jako rozwiązanie unikalne, pozwalające poczuć różnicę podobną do tej, jaką daje włączenie klimatyzatora w pomieszczeniu. W świecie urządzeń mobilnych dominują rozwiązania pasywne, czyli specjalne materiały i komory parowe odprowadzające ciepło, natomiast aktywne chłodzenie w postaci miniaturowych wentylatorów należy wciąż do rzadkości. Jeśli realme uda się dopracować tę technologię, może ona zyskać popularność szczególnie wśród graczy mobilnych, którzy zmagają się z przegrzewaniem swoich urządzeń.

Więcej niż tylko technologia – element zabawy i niespodzianki

Festiwal 828 to dla realme nie tylko okazja do pokazania nowinek technicznych, ale także do budowania atmosfery wokół marki. Oprócz prototypu z gigantyczną baterią i nowatorskim chłodzeniem firma zapowiedziała również premierę pluszowej maskotki – Fluffy Edition, będącej uroczym wcieleniem firmowego „kota” znanego jako realmow. To przykład tego, jak realme stara się dotrzeć do młodszej i bardziej zaangażowanej publiczności, dla której marka ma być nie tylko producentem sprzętu, ale też elementem stylu życia.

Podczas wydarzenia pokazany ma być także „tajemniczy nowy produkt”. Producent na razie nie zdradza żadnych szczegółów, co tylko podsyca ciekawość i pozwala spekulować, czy chodzi o kolejne urządzenie z linii smartfonów, czy może o zupełnie nową kategorię sprzętu.

Czy taki telefon ma szansę trafić do sklepów?

W praktyce trudno wyobrazić sobie masowy smartfon z akumulatorem 15 000 mAh – byłby on zapewne grubszy i cięższy niż wszystko, do czego przyzwyczaili się użytkownicy. Bardziej prawdopodobne jest, że realme wykorzysta ten pokaz jako manifest możliwości technologicznych, a do sprzedaży trafi bardziej zbalansowany model, na przykład z baterią 10 000 mAh, który również znacząco przewyższałby konkurencję w tym zakresie. Warto też pamiętać, że im większa pojemność, tym bardziej zaawansowanego i szybkiego ładowania potrzeba, a to również wiąże się z kosztami i ryzykiem technologicznym.

Mimo to, taki prototyp pokazuje, w jakim kierunku może zmierzać rynek. Coraz większe akumulatory, systemy chłodzenia inspirowane sprzętem komputerowym czy rozwiązania przypominające klimatyzację to elementy, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nierealne, a dziś zaczynają być prezentowane na scenie dużych producentów.