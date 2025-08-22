„The Sims” – oficjalna gra planszowa już w sierpniu

Fani kultowej serii The Sims mogą zacierać ręce — po latach panowania na ekranach komputerów i konsol nadchodzi czas na premierę w nowej formie. Już 15 sierpnia 2025 ukaże się oficjalna gra planszowa The Sims Board Game, której przedsprzedaż właśnie ruszyła na Amazonie i w Target — i choć cena wynosi tylko 20 USD, już zaczęły się pojawiać pierwsze zamówienia i wysyłki.

Kreatywna rozgrywka w świecie Simsów

Planszówka przenosi graczy do dobrze znanego, symulacyjnego świata The Sims. Przeznaczona jest dla 2–5 osób, a każda z nich przyjmuje unikatowy cel życiowy i osiedla się w stylizowanym sąsiedztwie Simsów. Gracze poruszają się po planszy, losują karty z życiowymi wydarzeniami i zbierają „SIMbole” dopasowane do swojego celu — wygrywa ten, kto pierwszy skompletuje wymagane SIMbole.

Gdzie i za ile?

Oficjalna cena to 20 USD , co w przypadku planszówek z licencją jest wyjątkowo przystępna.

Zgodnie z informacjami na stronie Goliath — producenta gry — tytuł będzie dostępny również w innych krajach wkrótce.

Design i detale dla fanów

Gra czerpie pełnymi garściami z estetyki znanej z cyfrowych odsłon The Sims:

Plansza przedstawia charakterystyczny, kolorowy świat — pełen budynków i okolicznych lokacji znanych z gry.

Do dyspozycji graczy są m.in. plumbobowe pionki , kości interakcji oraz wskaźniki potrzeb — elementy znane z gry komputerowej, które ułatwiają immersję.

Kolejne rozgrywki są za każdym razem unikatowe, dzięki mechanice opierającej się na losowości i życiowych decyzjach — niczym w cyfrowych The Sims

Czy to hit na lato?

Planszówki osadzone w świecie gier wideo stają się coraz popularniejsze. Wśród przykładów wymieniane są adaptacje Pac-Mana, Mario, Minecrafta czy Tetrisa. Jednak The Sims Board Game wyróżnia się niską ceną i rozpoznawalnym brandingiem, co może zapewnić mu sporą popularność — a nawet wyprzedaż w przedsprzedaży.

Podsumowanie

Premiera The Sims Board Game to idealna propozycja dla fanów serii, planszówkowych entuzjastów oraz rodzin szukających prostej, a jednocześnie kreatywnej rozgrywki. Gra łączy elementy symulacji życia z rozgrywką pełną nieprzewidywalnych zdarzeń i humoru, znanego wszystkim fanom The Sims. Przedsprzedaże już trwają — warto więc rozważyć zamówienie, zanim zapasy się skończą.